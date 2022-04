OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Von O bis O – Winterreifen adé

Bergen

Von O bis O – so heißt die goldene Regel für den Reifenwechsel, die schon der Fahrlehrer damals in einer der ersten Theoriestunden ins Heft diktiert hatte. Als symbolische Orientierung gibt es die 7-Grad-Marke. Grob gesagt können also von Ostern bis Oktober Sommerreifen gefahren werden. Viele Autofahrer lagern deshalb schon im April ihre Winterreifen ein. Oder sie holen sich einen Termin beim Reifenhändler. Doch sollte man nicht noch lieber ein paar Tage warten?

Wie schnell die Temperaturen in den Keller gehen können, hatte der April gezeigt. Wechselhaft wie er ist, bescherte er uns in den ersten Tagen frühlingshafte Temperaturen, danach konnte man froh sein, wenn man nicht von einem Regenschauer überrascht wurde, die Temperaturen fielen in den Keller. Dafür scheint das Frühjahr nun endgültig in den Startlöchern zu stehen. Und auch in der kommenden Woche sagen Wetterexperten Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Bereich voraus. Ich werde allmählich meine Winterjacke im Schrank verstauen und schonmal einen Termin beim Reifen-Fachmann holen.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de