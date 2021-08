OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Warmes Klima für bunten Vogel

Göhren

Weil die Natur der Insel zu besonders ist, finden sich immer wieder Naturfreunde, die gern Angebote vom Naturschutzbund wahrnehmen oder eigene Entdeckungen melden. Allein um das vergangenen Wochenende herum fanden gleich mehrere Veranstaltungen zur Fledermausnacht, zum Tag der oder zur Pilzberatung statt. Dass die Natur der Insel so besonders ist, fand nun offenbar auch ein lange Zeit verloren geglaubter Vogel. Naturfreund Knut Ballhause aus Halberstadt entdeckte in Göhren gleich mehrere Exemplare des hübschen bunten Bienenfressers.

Der farbenfroher Exot bevorzugte stets das warme Klima in Asien, Afrika und Südeuropa. In Deutschland galt er Ende der 1980er-Jahre als ausgestorben, wurde aber seit 1990 im Gebiet um den Kaiserstuhl wieder gesehen. Jetzt also auch auf Rügen. „Zwanzig Meter über den Bruthöhlen der Uferschwalben an der Steilküste am Südstrand konnte ich drei Bruthöhlen des Bienenfressers ausmachen, die alle paar Minuten auch angeflogen wurden“, schreibt der Vogelfreund. „Der Klimawandel macht es scheinbar möglich, dass der Bienenfresser jetzt auch an der Ostseeküste heimisch wird.“

Von Uwe Driest