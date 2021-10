Bergen

Nun ist der Streit da. Eigentlich immer, wenn größere Bauprojekte mit Reibungspotenzial anstehen, gibt es ihn. Den „Huch“-Moment, in dem Anwohner erkennen, dass es ernst wird und die Veränderungen auch ihr persönliches Umfeld betreffen würden. Fast immer gibt es dann erbitterten Widerstand, ob bei Windenergieanlagen oder eben einem Feuerwehrneubau.

Den Konflikt wird man nie ganz auflösen können, aber es gibt mittlerweile gängige Verfahren in der Stadtplanung, die Menschen besser mitzunehmen. In der Hansestadt Greifswald setzt man beispielsweise seit Jahren auf Workshops im Vorfeld, bei denen auch die Einwohner sich mit Ideen und Verbesserungsvorschlägen beteiligen können, auch in Binz gab es das bereits für das Quartier am Heizwerk.

Direkter Weg zu den Einwohnern

Auf großen Karten werden dann Kritikpunkte oder Alternativen eingetragen, auch online kann man sich beteiligen. Auf diesen moderierten Veranstaltungen erläutert die Verwaltung auch noch mal das „warum“, warum zum Beispiel genau dieser Standort ausgewählt wurde. Sicherlich bietet auch die gesetzliche Grundlage die Möglichkeit, sich an den Prozessen zu beteiligen.

Allerdings erst im Stadium, wenn der Bebauungsplan bereits (mit viel Arbeit, das darf man nicht vergessen) erstellt ist und in die Auslegung geht. So ein Einarbeiten in Planungsunterlagen ist aber auch nicht für jeden etwas und wirkt abschreckend. Vielleicht sollte man künftig den direkten Weg gehen, auch wenn er anstrengend ist und es nie eine Erfolgsgarantie gibt. Die Richtung lautet: Auf die Bürger zu.

Von Anne Ziebarth