Karow

Die Arbeiten von Matthias Gerlach sind vielfältig: Großformatige Ölbilder, die urbane Dachlandschaften zeigen, und Skulpturen aus Naturholz oder Köpfe aus Raku-Keramik, die alte Handwerksgegenstände zieren, füllen die Kunstscheune in Karow. Seit 2005 lebt der 65-Jährige mit seiner Frau, der Künstlerin Jana Raschke-Gerlach, und Katze Kucki auf dem historischen Bauernhof von 1865, den das Paar liebevoll wiederhergerichtet hat. Auf Rügen hat der Künstler seinen Ruhepol gefunden.

Seit 1990 freischaffender Maler und Schmuckgestalter

Ursprünglich stammt Gerlach aus dem sächsischen Pirna, aufgewachsen ist er in Teltow bei Berlin. Gezeichnet habe er schon in der Schule sagt er. 1970 macht er eine Buchdruckerlehre, doch die Lust an der Kunst lässt ihn nicht los. In den Defa-Werkstätten in Potsdam eignet er sich grafische Techniken und Malstile an. Ende der 70er-Jahre zieht er nach Berlin, wo er ein Studium an der Fachschule für Werbung und Gestaltung mit Schwerpunkt Gebrauchsgrafik absolviert. Am Bauhaus Dessau besucht er ein Seminar für Schmuckgestaltung. 1990 macht er sich als freischaffender Maler und Schmuckgestalter selbstständig.

Im Szenebezirk Berlin Mitte etabliert er Anfang der 90er-Jahre das Mal- und Tanzatelier „Auguststiege“. „Wir haben eine kleine Fabriketage im Berliner Scheunenviertel ausgebaut“, erzählt er. Das Atelier wird zum Treffpunkt für Künstler aus Berlin, Frankreich und Italien sowie für spanische Musiker und Tänzer. Mit Unterstützung der Berliner Künstlerkollegen organisiert Gerlach 1996 auch das Kunstprojekt „Blau Orange“ auf der Insel Rügen, die er von Arbeitsaufenthalten kennt. Für acht Monate wird die Orangerie im Putbus zum Ausstellungs- und Performanceort für ihn und die anderen Künstler.

Arbeit von Matthias Gerlach: „Seherin“ (Raku-Keramik, Holz, Eisen, 2020, 47 Zentimeter hoch, 190 Euro) Quelle: Thomas Häntzschel

Atelier in ehemaliger Offizierskantine in Prora

Fasziniert vom Inselleben beschließt Gerlach, zu bleiben. „In Berlin habe ich vieles ausprobiert. Ich dachte, auf Rügen kann ich mich wieder auf wesentliche Themen konzentrieren“, sagt er. 1997 mietet er die alte Offizierskantine im Block III des ehemaligen KdF-Bades von Prora und eröffnet mit der Rügener Künstlerin Jana Raschke ein offenes Atelier. Heute sind beide verheiratet. Ihr Atelier in Prora ist zwar Geschichte, dafür betreiben sie seit 2014 die Atelier-Galerie „Pier 3“ in Sassnitz.

Während Gerlach sich in Berlin mit urbanen Dachlandschaften beschäftigt, faszinieren ihn auf der Insel ländliche Motive mit Vergänglichkeitscharakter. „Ich habe mich nach alten Dörfern, eingefallenen Katen oder Relikten aus der Fischerei umgesehen, weil ich wusste, dass vieles verschwinden wird“, sagt er. Auch Rügens Kreideküste, Strände und Wälder setzt er stimmungsvoll in Szene.

Arbeit von Matthias Gerlach: „Rote Dächer am Meer“ (Öl auf Leinwand, 2013, 100 cm × 80 cm, 940 Euro) Quelle: Thomas Häntzschel

Dachlandschaften mit Bezug zur Küste

Auch die Dachlandschaften greift er wieder auf: „Aber nun haben sie einen Bezug zur Küste“, sagt Gerlach und lacht. Motive findet er unter anderem von den Erhebungen der Granitz aus, von wo der Blick auf die Dächer der Insel oder den Binzer Fischerstrand fällt. Seine Skizzen sind der Anfang für eine bildhafte Verdichtung, bei der sich die Wahrnehmung auf farbige Flächen, Formen und Strukturen reduziert. Das Ergebnis sind großformatige Dachansichten, die Assoziationen zu kubistischen Formen hervorrufen. Oft haben sie etwas Surreales, wirken seltsam verschoben oder verzerrt. „Mit den Bildern wollte ich einen Übergang in eine unwirkliche Spiegelwelt schaffen, in der sich der Betrachter selbst in verzerrten, verbogenen und sich auflösenden Spiegelungen wiederfindet“, so Gerlach.

Arbeit von Matthias Gerlach: „Ausblick“ (Öl auf Leinwand, 2019, 50 cm × 60 cm, 430 Euro) Quelle: Thomas Häntzschel

Skulpturen aus Naturholz

Auch alte Handwerksgegenstände wie Deichseln oder Radnarben setzt er in neue Kontexte, indem er sie mit Köpfen aus Raku-Keramik kombiniert. Des Weiteren gehören großformatige Holzskulpturen, die er aus Teakholzstämmen oder Eichenholzblöcken herausgearbeitet hat sowie Holzreliefs zu seinen Arbeiten. Sein neuestes Projekt „Fische im Wald“, das er mit seiner Frau umsetzt, hat einen aktuellen Bezug: Aus alten Eichenplanken haben die Künstler Fischskulpturen herausgearbeitet, die als temporäre Installation in Gebieten auf Rügen stehen sollen, in denen die Wasserstände bereits gestiegen sind. „Damit wollen wir auch auf den Klimawandel aufmerksam machen“, so Gerlach.

Von Stefanie Büssing