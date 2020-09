OZ-Leser zu den Staus auf Rügen: „Eine mittlere Katastrophe“

Rügen

Baustelle Höhe Süllitz, halbseitige Sperrung auf der Rügenbrücke und eine angekündigte Baustelle zwischen Bergen und Ralswiek: Der Verkehr staut sich an vielen Stellen auf der Insel, kommt zum Teil sogar zum Erliegen. Die Baustellensituation auf der Urlaubsinsel wird von OZ-Lesern hitzig debattiert.

Gino Leonhard betont: „Es fehlen einem wirklich die Worte über die Straßensperrung für 14 Tage auf der Insel in Richtung Mönchgut. Erst Rügenbrücke – was wieder so viele schlechte Bewertungen wegen der An- und Abreise gebracht hat – und jetzt das in der ohnehin sehr angespannten Situation. Wir haben nicht nur Gäste, die mit Auto unterwegs sind, sondern auch Mitarbeiter aus dem Bereich Mönchgut. Es ist nur noch eine Farce, die Insel Rügen ist noch voll und nichts ist alternativlos, außer dass wir irgendwann leider sterben müssen. Es macht ehrlich gesagt keinen Spaß mehr, aber der Kollege Sendrowski bekommt eben jeden Monat sein Gehalt und muss es nicht selber erwirtschaften wie wir Touristiker, die von zufriedenen Gästen leben.“

Stefanie Kennes hat erste Erfahrungen mit der Baustelle gesammelt. Sie stand mittendrin: „Habe heute gut 2,5 Stunden von Samtens nach Stralsund gebraucht – eine wahre Freude für alle Berufspendler!“ Ebenfalls Georg, der sich auf Facebook wie folgt dazu äußert: „In drei Stunden von Bergen nach Stralsund: Als Pendler ist das eine mittlere Katastrophe, gerade wenn man mit Menschen arbeitet und nicht mit Sachwerten, die einfach liegen bleiben können.“

„Traurig, überheblich, weltfremd“

Auch Felix Thesenvitz stand mehrere Stunden im Stau: „Von Kasselvitz-Ausbau bis auf den Dänholm über 2,5 Stunden. So kann man seiner Arbeit nicht nachgehen. Und der Rattenschwanz, der hinten dranhängt, kostet einen Haufen Kohle, nur weil man seit Tagen nicht von der Insel runterkommt.“

Kerstin Kleinbauer macht sich auf Facebook Sorgen über die Urlauber, die durch solche Baumaßnahmen auf der Insel fernbleiben könnten. „Noch können wir eventuell auch Gott sei Dank viele damit ärgern. Hauptsache, wir verprellen sie nicht. Das haben auch schon andere Regionen spüren müssen, wo man gedacht hatte: Die Gäste kommen trotzdem. Das können nur Leute planen, denen das nicht bewusst ist. Wir verdienen mit dem Tourismus das meiste Geld. Aber, wenn man das Geld in der Tüte bekommt und der Sessel sicher scheint, warum soll man sich Gedanken machen? Traurig, überheblich, weltfremd“, schrieb sie.

Andere Verkehrsmittel nutzen

Jana Schultz sieht das anders: „Urlauber haben doch Zeit“, schrieb sie. „Warum müssen sie immer im Auto sitzen. Es gibt den Rasenden Roland, das Schiff. Fahrrad fahren soll auch sehr schön sein oder einfach nur Spaziergänge in der schönen Natur. Schlimmer ist es für die, die arbeiten müssen und sich jeden Tag in diesen Megastau einreihen.“

Für Michael Leibrock haben nicht nur die Baustellen Schuld an den überfüllten Straßen. Aus seiner Sicht liegt es auch am gesteigerten Tourismus: „Massentourismus: Eben die ganze Insel ist doch voll mit Autos und Wohnmobilen. Als ob das nur an der gesperrten Rügenbrücke liegt.“

Von Mathias Otto