OZ-Leseraktion: Diese zwölf Fotos stehen im Finale

Rügen

Zwölf Monate, zwölf verschiedene Themen: An der OZ-Fotoaktion des Jahres 2020 haben sie viele Leser der OSTSEE-ZEITUNG beteiligt und ihre schönsten Fotos eingereicht. Diese Aktion bildet nun bunten Überblick über die Insel Rügen ab, die Motive geben einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020.

Die Redaktion hat von den Einsendungen zwölf repräsentative Bilder ausgewählt, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll. Dabei haben die ausgewählten Fotografen selbst ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen dann auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Lieblingsmotiv auswählen

Eine Woche lang haben Sie Zeit, liebe Leserinnen und Leser, Ihr Lieblingsmotiv auszuwählen. Bis einschließlich 28. Januar können Sie eine E-Mail an ruegen@ostsee-zeitung.de schicken und uns Ihre Auswahl mitteilen. Schreiben Sie dazu den Monat, in dem dieses Fotos geschossen wurde, ins E-Mail-Feld.

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen, inklusive Frühstücksbuffet und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria Spa sind darin enthalten. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch auf die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden dann nochmals weitere Sachpreise vergeben.

Januar

Das erste Motto im Januar lautete „Fit ins neue Jahr“, für den unsere Leser Fotos einsenden konnten, die sich mit einem energiegeladenen Start ins Jahr 2020 befassen sollten. Und wenn uns zu dem Thema nicht gerade eine Flut an Einsendungen erreichte, so zeugen die Fotos doch von Ideenreichtum und Kreativität.

Das Foto entstand am Neujahrstag in Binz. Quelle: Manuela Vierke

So sandte Manuela Vierke ein Foto vom Strandausflug am Neujahrstag 2020. „Das Foto zeigt Neujahrsspaziergänger zwischen Binz und Prora. Frische Luft und eine lange Strandwanderung halten fit und helfen die überflüssigen Pfunde von Weihnachten los zu werden. Es waren Massen unterwegs, als hätten sich alle zur Wanderung verabredet, aber alle wanderten für sich und irgendwie doch alle zusammen“, schrieb sie dazu

Februar

Auch ohne die weiße Pracht im Fokus schickten Leser der Rügener OZ ihre Bilder zum Thema „Winterlandschaften“ ein. Es gab viel Regen, hat ordentlich gehagelt und wer Glück hatte, bekam auch mal einige wenige Schneeflocken zu sehen. Der Februar hielt sicher nicht die optimalen Bedingungen bereit, mit der Kamera zu diesem Thema aktiv zu werden.

Tausende Wassertropfen blitzen wie Perlen im Sonnenschein in einer Korkenzieherweide. Quelle: Isa Pichert-Förster

Isa Pichert-Förster nutzte die Wintersonne für Lichtspiele im Wald. Knorrige Äste und Wassertropfen lassen sich so noch besser zur Geltung bringen und Schattenspiele locken auch bei kälteren Temperaturen ins Freie.

März

Der März hielt auch trotz Corona-Krise und der damit verbundenen verschärften Ausgangsbeschränkung optimale Bedingungen bereit, um mit der Kamera zu den Themen „Frühlingsblüher“ und „Frühlingsgefühle“ aktiv zu werden. Die Rüganer zeigten sich daher besonders kreativ, das Thema unserer Leseraktion umzusetzen.

Frühling heißt endlich wieder lange mit dem Hund spazieren und dabei Sassnitz zu bewundern, wie es aufblüht. Quelle: Andy Schellenberger

Andy Schellenberger beschreibt diese Jahreszeit so: „Frühling heißt, endlich wieder lange mit dem Hund spazieren gehen und dabei Sassnitz zu bewundern, wie es aufblüht.“ Er fotografierte die ersten Blumen, die in Sassnitz auf der Wiese vor der Kurmuschel gedeihen.

April

Die Rüganer blieben coronabedingt zu Hause, um der Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken. Die ersten warmen Sonnenstrahlen machten die Freizeitgestaltung im eigenen Heim nicht nur erträglicher, sondern boten den OZ-Lesern auch im April die Möglichkeit, zum Thema „Zuhause bleiben“ mit der Kamera kreativ zu werden.

Entstanden ist dieses Bild am Morgen des Tages, als die Schulschließung in MV beschlossen wurde in Polchow auf Rügen. „Es passte perfekt zu der Stimmung, ich holte meine Kinder bei einer Freundin ab. Das war unser letzter Besuch für lange Zeit. Nun bleiben die Boote an Land“, so die Fotografin. Quelle: Maria Koch

Maria Koch fotografierte umgedrehte am Ufer des Großen Jasmunder Boddens und schrieb dazu: „Entstanden ist dieses Bild am Morgen des Tages, als die Schulschließung in MV beschlossen wurde. Es passte perfekt zu der Stimmung, ich holte meine Kinder bei einer Freundin ab. Das war unser letzter Besuch für lange Zeit. Nun bleiben die Boote an Land.“

Mai

Endlich Sonne, bunte Blüten und tierisches Treiben in der Natur: Im Mai lebte die Natur auf der Insel Rügen so richtig auf. Das zeigte sich auch in den Bildern der OZ-Leser. Viele Fotos rund um das Motto „Garten und Terrasse“ erreichten die Redaktion.

Der Apfelbaum mit seinen Ästen, Zweigen und vielen Blüten eignete sich hervorragend als Versteck. „Ich musste ein bisschen suchen, aber es gelang mir, den Spatz am 20. Mai 2020 zu fotografieren“, so die Fotografin. Quelle: Daniela Berndt

Daniela Berndt fotografierte einen Spatzen im Apfelbaum. Die Äste, Zweige und vielen Blüten eigneten sich als ideales Versteck. „Ich mußte ein bisschen suchen, aber es gelang mir, den Spatz am 20. Mai 2020 zu fotografieren“, schrieb sie unter diese Aufnahme.

Juni

Viel Sonne, angenehme Wassertemperaturen und eine Brise Seeluft: Im Juni gab es zahlreiche Möglichkeiten für einen Strandbesuch. Das zeigte sich auch in den Bildern der OZ-Leser. Viele Fotos rund um das Motto „Spaß am Strand“ erreichten die Redaktion.

„Chillen am Strand von Thiessow“: „Den Spaß habe ich immer als Fotograf, wenn ich meine kleinen H0-Figuren irgendwo in Szene setzte. Die Kleinen sind nicht einmal 2 cm groß und sehen zum Teil auf den Fotos aus wie echt“, so der Fotograf. Quelle: Mike Rosenkranz

Etwa von Mike Rosenkranz. Er hatte Spaß daran, seine kleinen H0-Figuren in Szene zu setzen. Diese Figuren sind üblicherweise Bestandteil von Modelleisenbahnen. „Chillen am Strand von Thiessow“ bezeichnete er seine Aufnahme. Zu sehen ist eine Figur, die sich mit dem Rücken zum Wasser sonnt. „Die Kleinen sind nicht einmal zwei Zentimeter groß und sehen zum Teil auf den Fotos aus wie echt“, so der Fotograf.

Juli

Es war kein Sommer der Superlative, dafür konnten die Pflanzen auf den Wiesen und Feldern prächtig gedeihen. OZ-Leser schickten zahlreiche Fotos unter dem Motto „Wiesen und Felder“ ein.

Die Landschaft auf Wittow ist unter anderem geprägt von Feldern und Wiesen. So auch hier, rund um Altenkirchen Drewoldke und bis hin zum Kap Arkona. „So fand ich dieses Feld. Der kräftige Sommerwind ließ die Gerstenborsten tanzen und gold schimmerte das wunderschöne Feld“, so die Fotografin. Quelle: Corinna Schaak

„Was Mecklenburg-Vorpommern ausmacht, sind nicht nur die schönen Ostseeküsten, sondern auch die weiten Wiesen, Felder und Wälder“, schrieb Corinna Schaak. Ihre Aufnahme zeigt einen Blick über die Mohn- und Bienenfreund-Wiesen hin zur kleinen Kapelle in Vitt und dem Leuchtturm vom Kap Arkona. „Es ist nur zu verständlich, warum MV das beliebteste Reiseziel ist.“

August

Der August hatte viel zu bieten. Fast drei Wochen lang schien die Sonne. Das Motto in diesem Monat: Hochsommer auf Rügen. Viele interessante Fotos entstanden im August.

Das Foto entstand auf der Insel Rügen in der Nähe von Martinshafen. Quelle: Frank Christmann

Den Sonnenuntergang am Großen Jasmunder Bodden, dazu Gräser und ein altes Ruderboot fotografierte Frank Christmann aus Reinbek. „Das Foto entstand auf der Insel Rügen in der Nähe von Martinshafen“, so der Fotograf.

September

Der September war wechselhaft: mal warm, mal regnerisch, mal stürmisch. Es ist der Monat, in dem sich so langsam der Sommer verabschiedet und der Herbst beginnt. Deshalb das Motto im September: Übergang.

Fischer im Abendlicht. Blick von Dranske Richtung Hiddensee Quelle: Marlene Schönhofer

Passend dazu ist eine Aufnahme von Marlene Schönhofer. Sie fotografierte einen Fischer im Abendlicht mit Blick von Dranske in Richtung Hiddensee.

Oktober

Der Oktober hatte viel zu bieten. Der Herbst drängte sich auf, die Blätter an den Bäumen zeigten sich in den prächtigsten Farben, an manchen Tagen kroch der Nebel über die Wiesen und Landwirte fuhren auf den Feldern ihre Ernte ein. Und auch in den Gärten gab es reichlich zu sammeln und zu pflücken. Das Motto lautete „Sammeln und Ernten“.

Wie ein Herz umranden die kleinen Äpfelchen die Eingangstür zum „Sanddornhexenhaus“ in Klein Kubitz, wie es die Fotografin beschreibt. Quelle: Silke Stephan

Silke Stephan zückte ihren Fotoapparat und fotografierte reife Äpfel vor einem Haus. „Wie ein Herz umranden die kleinen Äpfelchen die Eingangstür zum „Sanddornhexenhaus“ in Klein Kubitz. Die „Sanddornhexe“ verarbeitet sie zu Wunschapfelmarmelade, die Herzenswünsche erfüllen hilft, man muß nur fest daran glauben“, schrieb sie dazu.

November

November: Der Herbst neigt sich dem Ende, der Winter drängt sich allmählich auf, die Tage werden kürzer. Die Lichter in den Straßen und Gassen auf Rügen haben uns den Weg gewiesen. An manchen Tagen kroch der Nebel über die Felder. Das Motto in diesem Monat: Licht und Schatten.

Dieses Bild war ein wunderschöner Moment am Rande von Bergen. „Das Tal lag in einem Nebelfeld und ich wollte bereits aufgeben, da ich dachte, an diesem Morgen wird der Sonnenaufgang im Nebel verschwinden. Doch ich wurde belohnt mit einem herrlichen Licht und Schattenspiel“, so die Fotografin. Quelle: Kerstin Karl

Kerstin Karl fotografierte einen Baum – im Hintergrund Nebel und die untergehende Sonne. „Das Tal lag in einem Nebelfeld und ich wollte bereits aufgeben, da ich dachte, an diesem Morgen wird der Sonnenaufgang im Nebel verschwinden. Doch ich wurde belohnt mit einem herrlichen Licht und Schattenspiel.“

Dezember

Ruhig war es im Monat Dezember auf der Insel Rügen: keine Weihnachtsmärkte, kein Geruch von Glühwein oder gebrannten Mandeln, keine Weihnachtslieder über Lautsprecher. Aber dafür blinkte und glitzerte es mehr zwischen Altefähr und Putgarten und Binz und Hiddensee. Viele solcher Momente fingen OZ-Leser mit ihrer Kamera ein. das Motto lautete: Besinnliches Rügen.

Tolle Farben zum Sonnenuntergang heute am Schmachter See in Binz. Quelle: Anke Hanusik

Anke Hanusik war mit ihrer Kamera am Schmachter See unterwegs. „Tolle Farben zum Sonnenuntergang heute“, schrieb sie dazu und fing den Moment mit ihrer Fotokugel ein.

Von Mathias Otto