Gerade in der schwierigen Corona-Zeit erfreuen sich Gesellschaftsspiele einer immer größeren Beliebtheit. Dabei muss die Spielgemeinschaft gar nicht groß sein. Welche Spiele eignen sich besonders für das Weihnachtsfest und den Rutsch ins neue Jahr? OZ-Redakteure geben Tipps für den Silvesterabend.

Spielspass für zwei Personen

Cheerio, Miss Sophie! Der beliebte TV-Sketch „Dinner for One“ hat sich fest in der deutschen Silvester-Tradition etabliert und gehört genauso dazu, wie das große Feuerwerk am Brandenburger Tor. Weil in diesem Jahr wegen des Corona-Lockdowns nun alles anders ist und es keine pyrotechnischen Höhenflüge geben wird, hier nun der etwas andere Tipp für das Dinner mit James und Miss Sophie: Spielen Sie das feuchtfröhliche Abendessen zu Hause nach – und losen Sie aus, wer den auf dem Boden liegenden Tiger mimen darf.

Stadt, Land, Stuss

Stadt, Land, Stuss Quelle: Kai Lachmann

Lust auf lustige Reibereien und beknackte Ideen? Wie wär’s mit Stadt, Land, Stuss? Weil aber „Fluss“, „Name“, „Tier“ oder „Beruf“ langweilig sind, sollten stattdessen lieber „Dinge, die erfunden werden müssen“, „Arten, eine Beziehung zu beenden“, „peinliche Kosewörter“, „Komplimente, die wehtun“ oder die völlig entgrenzte Kategorie „So ein Stuss“ eingeführt werden. Lässt sich prima zu zweit oder mit Freunden per Zoom oder Skype spielen. Ich finde übrigens, es sollte mal jemand ein Plauzenmassagegerät erfinden. Oder was meinst du, Pupsibärchen?

Gemeinsam online Bingo spielen

Auf Kreuzfahrtschiffen gehört das Bingo-Spiel am Nachmittag zum Urlaub genauso dazu wie das üppige Büfett am Abend. In großer Gemeinschaft macht solch ein Unterhaltungsspiel riesigen Spaß. Jeder hofft, dass seine Zahlen angesagt werden und er den Hauptgewinn absahnt. Auch im Freundeskreis machen solche Runden richtig Spaß, aber in Corona-Zeiten sind solche Aufeinandertreffen undenkbar. Eine Alternative ist die Online-Variante per Videoschalte. Für das Bingo-Spiel braucht man nicht mal das eigene Sofa verlassen.

Zeit für einen Klassiker

OZ-Redakteur Mathias Otto holt am Silvesterabend einen Klassiker aus dem Schrank. Quelle: MO

Wie wäre es mit einem Klassiker aus der Spielesammlung? Ein Spiel, was seit der Serienproduktion im Jahr 1914 bis heute nicht an Popularität verloren hat, ist „Mensch ärgere Dich nicht“. Jedes Jahr werden 100 000 Exemplare verkauft. Die Regeln sind simpel und trotzdem oder gerade deshalb wird es nicht langweilig. Bei diesem Brettspiel wird gehofft, geschummelt, geschont, gewonnen und verloren. Und nebenbei ist es eine gute Alternative zum Fernsehprogramm.

Graue Zellen auf Trab bringen

Den Silvesterabend vor dem Fernseher verbringen? Nicht mit mir. Nach Raclette und einem Glas Weißwein müssen sich bei OZ-Redakteur Timo Richter in den letzten Stunden die grauen Zellen noch einmal anstrengen. Auf Trab gebracht werden sie mit „Quarto“, einer spannenden Variante von „Vier gewinnt“. Es ist schon einigermaßen kompliziert, die unterschiedlichen Merkmale der Spielsteine aus Holz im Blick zu behalten, zumal die einem vom Mitspieler gereicht werden. Vier Steine mit identischen Merkmalen müssen in eine Reihe gebracht werden, klingt einfach, ist in diesem Fall aber anspruchsvoll.

Autorennen mit Super Mario

Spielkonsolen ermöglichen den Super-Silvester-Spaß. Quelle: CR

Nutzen Sie das Silvesterfest in diesem Jahr doch ausnahmsweise mal für ein Autorennen. Natürlich nicht auf der Straße, sondern auf der Couch mit einem Controller in der Hand und vor dem Fernseher. Ohne Probleme können Sie verschiedene Computerspiele mit mehreren Personen spielen und so ein nervenaufreibendes Turnier starten. Rutschen, sausen und fahren Sie ins neue Jahr. Am Besten mit den Helden Ihrer Kindheit – in meinem Fall mit Super Mario.

