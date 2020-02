Grimmen

Irgendetwas stimmt nicht. Ganz und gar nicht. An diese, meine Gedanken an einem Sonntagmorgen irgendwann im Sommer 1986 erinnere ich mich, als wäre es gestern. Am Frühstückstisch habe ich das Gefühl, das Essen fällt aus meinem Mund. Der Kaffee läuft übers Kinn. Ich bin zu Besuch bei meinem Bruder, der mit seiner Familie in der Nähe von Berlin wohnt, wo ich damals studiere.

Ich flitze – ohne jemandem etwas zu sagen – zum nächsten Spiegel und traue meinen Augen nicht: Alles ist schief: Nase, Mund, die Augen. Mit meinen damals 22 Jahren bin ich einfach nur schockiert.

Unangenehme Therapieversuche

Am Montag darauf wird in der Berliner Charité die Fazialisparese diagnostiziert. Allerdings erst, nachdem ein Schädeltrauma ausgeschlossen ist. Mir war doch da beim Umzug erst ein Regal auf den Kopf gefallen?! Eine verschleppte Erkältung, Stress, Zugluft beim Motorradfahren – all das hätten nach damaligen Erkenntnissen Ursachen für die Lähmungen, die in den nächsten Tagen und sogar den ersten Wochen noch weitaus schlimmer werden, sein können. Oder etwas ganz anderes.

Mein Alltag führt mich für die nächsten sechs Wochen nicht in die Hörsäle der Humboldt-Universität, sondern fast täglich ins St. Joseph-Krankenhaus zur Reizstrombehandlung. Eine sehr unangenehme Prozedur. Elektrische Kontakte im Gesicht und kalte Waschlappen im Nacken, damit der Strom auch ordentlich fließt. Und immer ist dabei der Gedanke: Geht das wieder weg?

Mama, ich hab dich trotzdem lieb

Ob der Strom schließlich meine Nerven so reizte, dass sich alles wieder zurückbildete oder einfach die Zeit heilte, weiß ich nicht. Monate später endlich jedenfalls können nur noch sehr gute Freunde erkennen, dass da mal was war. Und auch nur, wenn ich besonders aufgeregt oder müde bin.

Fast genau sieben Jahre später kommen die gleichen Symptome wieder – allerdings nicht ganz so stark. Ich wohne inzwischen mit meiner Familie in Greifswald, arbeite bereits bei der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG. Mit Strom wird gegen die Lähmung zu diesem Zeitpunkt am Greifswalder Uni-Klinikum nicht mehr gekämpft. „Vitamine und viel Ruhe“, verordnet mir der Professor. Auf jeden Fall hatte ich mitten im Sommer diesmal eine Erkältung verschleppt. In Erinnerung blieb mir aus jener Zeit vor allem der Satz meiner knapp zweijährigen Tochter: „Mama, ich hab dich trotzdem lieb.“ Und nach wenigen Wochen war der Spuk wieder vorbei.

Die Symptome kommen wieder

Und wieder ein paar Jahre später: Inzwischen bin ich Mitte 40 und erkläre meiner Ärztin bei den ersten Symptomen genau, was ich da habe. Die Genesung geht wesentlich schneller als die Male zuvor, behandelt wird nur das Auge, das aufgrund der Lähmung nicht schließt.

Und wieder habe ich Glück gehabt: Nur ganz selten und wenn ich sehr geschafft bin, merke ich, dass da irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist in meinem Gesicht. Und ich weiß: Die Fazialisparese kann wieder kommen – und bleiben.

Von Almut Jaekel