Bergen

Juliana Tölk fühlt sich jedes Mal wie im Urlaub, wenn sie über die Rügenbrücke fährt. Die 29-Jährige, die in Ribnitz-Damgarten lebt, liebt die Insel und besucht sie mehrmals im Jahr. Im Herbst und Winter hat sie eine besondere Anziehungskraft für die junge Frau. „Dann sind weniger Menschen hier und man hat die Ruhe und Schönheit der Natur für sich.“

Besonders gern entdeckt sie die vielen kleinen Dörfer und Dorfkirchen. Und die werden dann fotografiert und auf ihrer Instagram-Seite @julianalotte zu all den anderen Bildern von Kirchen, Gutshäusern und Schlössern in MV gestellt. „Historische Gebäude haben es mir seit meinem Geschichtsstudium in Rostock angetan“, schwärmt Juliana. Die Beständigkeit und Ehrfurcht, die einem die Kirchen vermitteln, faszinieren sie: „Hierher tragen die Menschen seit Ewigkeiten Leid und Freud und suchen Rat. Und keine Kirche gleicht der anderen.“

Aber auch die Strände Rügens begeistern sie. „Man findet hier so viele Hühnergötter und schöne Muscheln.“ Am liebsten ist sie in Binz – ein Besuch pro Jahr reicht da oft nicht.

Von Maria Lentz