Hundestrände sind überall auf der Insel zu finden. „Dabei sind sie außerdem oftmals die am meisten frequentierten Abschnitte, im Vergleich zu anderen“, hat Britt Arnold festgestellt. „Man kommt auch sofort mit anderen ins Gespräch. Ich finde die Harmonie toll.“ Sie ist mal wieder für einen Kurzurlaub nach Rügen gekommen und nutzte ein paar Sonnenstunden, um ihren vierbeinigen Begleiter den Wasserspaß zu gönnen. Während sie die Nächte auf einem Campingplatz verbringen, zog es sie dann zum Baden nach Binz.

Zwei Hundestrände sind hier ausgeschrieben. Wer sich für den südlichen Hundestrand am Strandaufgang 1 – Fischerstrand – entscheidet, muss sich allerdings auf ein steiniges Erlebnis einstellen. Nur kleine Bereiche eignen sich für einen schwungvollen Sprung ins kühle Nass. Am Strandzugang ist eine Mülltonne für die Hundetüten aufzufinden. Die Begleitpersonen finden in der Nähe auch alles, was sie brauchen. Zwischen Aufgang 3 und 4 finden sich öffentliche Toiletten und die Fischräucherei am Aufgang 1 versorgt die Familien über den Badetag hinweg.

Mit Strandbar und Strandkorb gut versorgt durch den Badetag

Unbeschwerten Badespaß für alle findet die Familie mit Hundeanschluß am nördlichen Hundestrand. Der Strandaufgang 52 führt an den breiten Sandstrand, der ausreichend Platz bietet. „Dieser weitläufige Naturstrand ist super“, meint auch Britt Arnold aus Nordrhein-Westfalen. Allerdings machte sich auch hier bemerkbar, dass die Hundestrände meist ziemlich weit vom Zentrum entfernt angesiedelt werden. „Die Toiletten am benachbarten Aufgang haben noch nicht offen“, musste die Touristin feststellen. Am letzten Wochenende waren hier auch noch keine Rettungsschwimmer im Dienst. Die Strandbar bietet zum Saisonstart dann jedoch alles von Getränken, Speisen bis zum Strandkorb, der hier auch am Hundestrand gemietet werden kann.

Linker Hand der Seebrücke Sellin befindet sich der zum großen Teil steinige Hundestrand des Ostseebades. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Nimmt man in Sellin mit seinem Vierbeiner den Aufzug hinab zum Strand und zur Seebrücke, um ihm die zahlreichen Treppenstufen zu ersparen, ist der Strandabschnitt links der Seebrücke als Hundestrand gekennzeichnet. Doch während sich rechts vom Steg die Strandkörbe in den Sandstrand reihen, muss man am Hundestrand durchaus mit steinigen Abschnitten vorlieb nehmen. Dafür mangelt es sonst an nichts. Mülleimer, Toiletten und Imbiss sind in unmittelbarer Nähe.

Die Brandenburgerinnen Marylien und Jennifer Preuß habe bei der Wahl ihres Urlaubsortes ganz gezielt danach geschaut, wo ihre Vierbeiner Kira und Thorin am Strand tollen dürfen. In Göhren fühlen sie sich wohl. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Achtung: Leinenpflicht auch am Hundestrand

Der Hundestrand in Göhren bietet eine gute Erreichbarkeit, mit Toiletten und Imbiss vor dem Strandaufgang. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auch in Göhren müssen Einheimische und Gäste mit Fellnasen am Strand nichts vermissen. „Hier funktioniert alles“, meint Marylien Preuß aus Brandenburg, die mit ihrem Husky-Mix Kira hier schon Stammgast ist. Direkt am Strandabgang finden sich alle notwendigen Einrichtungen. Allerdings wird hier darauf hingewiesen, dass von Mai bis September auch am Hundeabschnitt die Tiere an der Leine zu führen sind. „Das sollte man allerdings jeden für sich entscheiden lassen. Man muss wissen, ob man seinen Hund im Griff hat. Wir hatten bisher noch keine Probleme mit den anderen Hunden“, sagt Marylien Preuß, die inzwischen auch ihre Tochter Jennifer davon überzeugt hat, in Göhren mit Hund zu urlauben.

Auch in Baabe liegt der Strandabschnitt für Vierbeiner noch in guter Erreichbarkeit. Innerhalb von drei Minuten sind Sanitäranlagen und Imbissmöglichkeiten zu finden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Der Berliner Sebastian Herrmann hat sich vor seinem ersten Urlaub mit Familie und Hund auf der Insel ebenfalls ausführlich erkundigt, wo Mischlingsrüde Max gern gesehen ist und landet seither in Baabe. Mit Strandaufgang 6 und 7 sind die Abschnitte für Hunde zentral gelegen. Alle öffentlichen Einrichtungen sind spätestens zwei Aufgänge weiter erreichbar. „Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außerdem ist der Strand hier sehr gut gepflegt“, lobt der Hauptstädter.

Am südöstlichsten Zipfel der Insel, zwischen FKK und Textilstrand in Thiessow lässt Familie Ruddies ihren Spike gern ins Wasser springen. Die Erreichbarkeit ist für sie dank des nur etwa 100 Meter entfernten Parkplatzes problemlos. Toiletten sind in unmittelbarer Nähe nur auf dem Campingplatz Thiessow oder beim Strandimbiss Frantz auf dem großen Parkplatz Abfahrt Gager zu finden. „Der Strandimbiss hat in der Saison zwei Buggys, die mit Eis, Bockwurst, Kaffee und mehr am Strand entlangfahren und versorgen. Beim Strandimbiss über die Straße gibt es dort alles andere, was das hungrige Herz sich wünscht, zu moderaten Preisen. Man kann sich den ganzen Tag dort entspannt aufhalten und hat alles, was man so benötigen könnte“, sagt Familienvater Daniel Ruddies.

Rügens Osten zeigt somit ein Herz für Hund und Herrchen. Man sollte jedoch beachten, dass in den Ostseebädern auch für die Vierbeiner eine Kurabgabe fällig wird. Diese beträgt pro Tag in Thiessow 0,49 Euro, in Sellin und Baabe 0,50 Euro, in Göhren 0,60 Euro und einen Euro in Binz.

Von Wenke Büssow-Krämer