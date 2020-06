OZ-Serie zu Rügens Hundestränden: Lange Spaziergänge im Norden bis zum Badespaß

Rügen

Im Norden der Insel tummeln sich die Badefreudigen besonders gern an den Stränden entlang der Schaabe. Einheimische und Urlauber mit Hundeanschluss müssen in der Hochsaison jedoch oft einen Bogen um die beliebtesten Plätze an der Ostsee machen und stattdessen lange Wege in Kauf nehmen, um überhaupt an einen Hundestrand zu kommen.

„Man hat das Gefühl, dass man auf Rügen mit Hund oft etwas unliebsam abgeschoben wird“, meint Kerstin Schmidt. Die junge Frau lebt in Strausberg bei Berlin ist oft für einen Kurzurlaub an den Küsten unseres Bundeslandes. Auch Rügens Hundestrände hat sie dabei mit ihrer Dalmatiner-Hündin Tequila kennengelernt. Dieses Mal hat sie den Hundestrand von Juliusruh getestet.

Kurze Abschnitte und kein Service

„Hätte ich das geahnt, hätte ich mir den Weg gespart“, sagt Kerstin Schmidt. Der Strandabschnitt für Hunde ist hier ausnahmsweise so gelegen, dass Parkmöglichkeiten zu finden sind und man jederzeit ohne zu weite Wege an einen Imbiss oder ein Eis kommt. Doch enttäuscht hier die Kürze des Hundestrandes von unter 100 Metern. „Und in dem Bereich gibt es keinen Mülleimer, um die Hinterlassenschaften unserer Hunde zu beseitigen“, bemerkt Tequilas Frauchen.

Ihre Aufenthalte mit Hund plant sie im Voraus sehr genau und prüft, wo Hunde willkommen sind. In anderen Regionen, wie auf dem Darß, hat sie angenehmere Erfahrungen gesammelt. „Ich finde, dass man Hundestrände auch hier besser integrieren könnte“, meint Kerstin Schmidt.

Kurtaxe für entlegene Hundestrände

Hat man sich in Glowe eine Urlaubsunterkunft gewählt, muss man sich auf einen täglichen Fußmarsch einstellen, um mit seinem Liebling an den Hundestrand zu gelangen. Da die Strandpromenade hinter dem Kurplatz endet, begibt man sich zu Fuß auf dem Radweg in Richtung Juliusruh aus dem Ort hinaus durch den Wald. Parkplätze und öffentliche Toiletten sind in weiter Ferne. Wie in Juliusruh wird allerdings auch in Glowe eine Kurtaxe für Hunde erhoben.

Spike planscht gerne im Bodden vor der eigenen Haustür in Lietzow. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Camper unter den Hundebesitzern kommen gern ins Regenbogen-Camp in Nonnevitz. Hier gibt es einen eigenen Hunde-Camping-Bereich, der in Höhe des Hundestrandes liegt. Möchte man jedoch als Tagesgast den Hundestrand nutzen, muss man bedenken, dass vom Parkplatz des Camps bis zum Bereich für die Vierbeiner rund zwei Kilometer hinter sich zu bringen sind. Am Zugang zu den Sandstrand sind dann aber auch Toiletten aufzufinden. Wem zwischendurch nach einer Bockwurst oder einem Eis gelüstet, wartet auf die regelmäßig am Strand verkehrenden Quads, die einen kleinen Imbiss anbieten.

Rügen hat Nachholbedarf

Wer an Rügens nördlichstem Ende am Strand von Putgarten mit Pfiffi oder Bello einen Abstecher ins Wasser plant, sollte darauf eingestellt sein, dass das Tier hier Treppen Steilufer hinab und auch wieder hinauf bewältigen muss. Je nach Wind- und Wetterlage findet man einen Sandstrand oder auch einen steinigen Untergrund vor. Ein Parkplatz ist vorhanden. Toiletten oder Strandverpflegung sind hier jedoch nicht auffindbar.

Sophia Kaddereit ist in Lietzow zu Hause und nutzt dann gerne auch mit ihrem Spike den Bodden vor der Haustür für eine Erfrischung. Im Bereich des Spielplatzes am Strand sind Hunde verständlicherweise nicht erwünscht. Dafür sind dann der Bereich hinter dem Restaurant und der kleine Strand auf der anderen Straßenseite das Ziel. Die Strandabschnitte sind hier jedoch eher schmal und auch steinig. „Rügen hat wirklich etwas Nachholbedarf, was die Hundestrände angeht“, meint Sophia Kaddereit. Die Familie fährt mit dem Hund dann auch gerne an den Strand von Prora.

Die Hundestrände im Osten der Insel nehmen wir im nächsten Beitrag der Hundestrand-Serie unter die Lupe.

Von Wenke Büssow-Krämer