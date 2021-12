Rügen

„Die Freude ist riesig, nachdem ich erfahren habe, wie viele Menschen auf der Insel Rügen unser Projekt unterstützen wollen“, sagt Corinna Gregull vom Jugendring Rügen. Die Spenden der diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ werden zu großen Teilen ihren Verein erreichen. Das Zwischenergebnis auf dem Spendenkonto ist sehr gut: fast 10 000 Euro.

Über die Aktivitäten des Vereins und das bevorstehende Projekt wollte Holger Schnell, Gebietsleiter der Sparkassen Rügen-Stralsund, mehr erfahren. Er lud die pädagogische Mitarbeiterin vom Jugendring ein. In einer Gesprächsrunde bekam er einen Überblick, wie es den jungen Menschen auf der Insel geht, was sie verändern möchten und wie sehr sie sich den Veranstaltungsbus wünschen. Denn das ist das Hauptziel, das die Spendenaktion verfolgt: Einen eigenen Party- oder Veranstaltungsbus, der zusammen mit DJ zwischen Altefähr und Putgarten sowie Schaprode und Mönchgut viele Orte erreichen will, wo das Leben für Jugendliche eher trist ist.

Jugendklubs sind tendenziell rückgängig

„Das ist das alte Dilemma, was wir in den letzten Jahren auf der Insel Rügen haben. Für junge Leute wird es immer schwieriger, sich zu treffen und gemeinsam Kultur und Partys zu erleben. Zudem sind Jugendklubs tendenziell rückgängig“, sagt Corinna Gregull. Hinzu kommt, dass der ÖPNV nicht auf die Bedürfnisse der Jugendlichen ausgerichtet ist, sodass es ihnen schwerfällt, sich auf der Insel zu treffen.

Umso mehr ist sie von dem Beispiel der „Fetten Elke“ im benachbarten Landkreis begeistert. Das umgebaute Wohnmobil ist seit 2016 „der kleinste Klub in MV“ und tourt – sofern Corona es zulässt – als Partymobil über die Dörfer. Das Ziel lautet, Jugendlichen mehr Lebensqualität und Freude zu geben und rechtes Gedankengut in die Ecke zu stellen. „Das ist eine tolle Idee. Mit einem eigenen Mobil haben wir die Möglichkeit, auch in weit entfernte und abgelegene Orte auf der Insel zu fahren, etwa nach Dranske oder Thiessow“, sagt sie.

Jugendliche können das Auto gestalten

Idealerweise hat ein Unternehmer einen Kleinbus übrig, den er günstig abgeben möchte. Das wäre der Wunsch von Corinna Gregull. Ein Fahrzeug, das robust ist, in dem Technik, wie Licht und Lautsprecher, verbaut werden kann und das über eine Ladefläche verfügt, die später zu einer Tanzfläche umgebaut werden kann. Es wird auf Rügen auch nicht unzählige Kilometer unterwegs sein. Ein neues Fahrzeug ist deshalb absolut nicht notwendig.

Helfen bringt Freude In diesem Jahr sammelt die OSTSEE-ZEITUNG Rügen Geld für einen Party-Bus für alle Jugendlichen der Insel. Das Veranstaltungsmobil soll – sobald die Corona-Situation es zulässt – mit Party- und Veranstaltungsangeboten über die Dörfer fahren und so das Leben im ländlichen Raum attraktiver machen. Betrieben wird der Bus vom Verein Jugendring aus Bergen. Ein Viertel der eingenommenen Spendensumme wird an die Tierrettung Vorpommern-Rügen fließen, die sich eine kleine Igelstation aufbauen will. Machen Sie mit und helfen Sie uns, zusammen etwas auf der Insel voranzubringen. Egal ob Privatperson oder Unternehmen: Jede Summe zählt. Die Namen der Spender werden von der OZ veröffentlicht, sonst bitte im Betreff vermerken. Kontodaten: Kontoinhaber: Jugendring e. V. IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13 Betreff: OZ- Weihnachtsaktion

„Fakt ist aber, dass wir zusammen mit den Jugendlichen der Insel die Außengestaltung des Fahrzeugs vornehmen wollen. Sie sollen am Ende auch entscheiden, wie das Auto heißen soll. Wir werden dazu im Internet eine Umfrage unter den jungen Leuten starten“, sagt sie. Im Idealfall kann der Bus ab Frühjahr über die Dörfer touren.

„Setzen uns aus Überzeugung dafür ein“

Zum einen können die jungen Leute, die den Veranstaltungsbus in ihr Dorf oder ihre Gemeinde bringen wollen, ihre Wünsche beim Jugendring anmelden. „Wir werden aber auch gezielt Orte anfahren. Wichtig dabei ist, dass nicht nur die Party im Vordergrund steht, sondern das Zusammenkommen. Gemeinsam Musik hören, ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, austauschen – dafür steht der Veranstaltungsbus.“

Die hiesige Sparkasse ist ein fester Bestandteil der OZ-Weihnachtsaktion und zudem sehr großzügig. In diesem Jahr unterstützt sie mit 1500 Euro. „Ich kenne viele gute Ideen, die über diese Aktion umgesetzt wurden. Wichtig ist, dass die Hilfe bei denjenigen ankommt, die besondere Schwierigkeiten haben oder denen geholfen werden kann. Wir setzen uns aus Überzeugung dafür ein. Wir wollen nicht nur Unterstützung signalisieren, sondern Unterstützung geben“, sagt Holger Schnell.

Diese Leser und Firmen haben gespendet

Sparkasse Vorpommern-Rügen (1500), Heike und Peter Arndt (50), Renate Irene Malenke (20), Inge und Gerhard Quaas (30), Gudrun und Hans-Christian Pendorf (50), Erika und Wilhelm Stuepmann (35), Gemeinschaftspraxis Dr. med. Sven Aurich und Dr. med. Hendrik Scheuschner (300), Sabine Juhlke (20), Wera und Dieter Kraatz (15), Manfred Schittko (50), Heike Glatten und Roman Kurth (50), Christiane und Reinhard Horn (30), Helga Tuerke (40), Heide und Peter Alexander Sack (25), Christel und Hans-Werner Behnke (25) sowie Antje und Thomas Pendorf (500). Allen Spendern vielen Dank!

Von Mathias Otto