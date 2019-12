Ralswiek

Schon in der Schulzeit entdeckte Steffi Koos das Jugendrotkreuz für sich. Seit 2002 ist die 34-Jährige als Sanitäterin und längst auch als Zugführerin im Einsatz. Viele öffentliche Veranstaltungen auf der Insel werden durch sie und ihre Kollegen abgesichert. Auch bei den Störtebeker-Festspielen ist die Gesundheits- und Krankenpflegerin regelmäßig im Einsatz.

„Über die gesamte Spielzeit sind wir hier mindestens mit drei Kollegen – manchmal bis zu sechs – für jede Aufführung vor Ort“, sagt Steffi Koos. „Und es sind schöne Einsätze. Die Leute sind entspannt, gut drauf, weil sie hier grad im Urlaub sind oder sich einfach auf den Abend freuen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Störtebeker-Team ist super“, sagt die Sanitäterin, die etwa zwei Mal wöchentlich nach Dienstschluss hier ihrem Ehrenamt nachgeht.

Dramatische Momente am Tribünenrand

Bei soviel Urlaubsstimmung freuen sich selbstverständlich alle Ordnungs- und Sicherheitskräfte, wenn es bei Insektenstichen oder Kreislaufproblemen bleibt. In ihrer Zeit bei den Störtebeker-Festspielen musste Steffi Koos jedoch bereits zwei Mal dramatische Stunden erleben, in denen sie auch zu einem Defibrillator greifen musste, der auf dem Festival-Gelände stets griffbereit ist.

Das Team musste eine bewusstlose Zuschauerin aus den Reihen mit der Trage in den Sani-Raum bringen. Dort waren dann plötzlich keine Vitalzeichen mehr messbar. „Glücklicherweise waren wir an diesem Tag sehr gut besetzt, so dass die Kollegen sich intensiv um die Wiederbelebung kümmern konnten, während ein anderer für die Angehörigen da war und einer mit der Rettungsleitstelle in Kontakt blieb“, so Koos.

Sicherheit für die Sanitäter – Lebensretter im Notfall

Neben Herzdruckmassage und Beatmung unterstützte auch in diesem Fall der Automatische Externe Laiendefibrillator (AED). Da es sich in diesem Fall um einen Herzstillstand handelte, hat der Defibrillator nicht ausgelöst und das Team konzentrierte sich voll auf Herzdruckmassage und Beatmung. Nachdem der eintreffende Notarzt die Patientin intubiert und Medikamente verabreicht hat, konnte bald wieder ein Herzschlag vernommen werden.

Auch der Zusammenbruch einer Diabetikerin, bei der der Ehemann einen Zuckerschock vermutete, ging glücklich aus. Hier deutete ein Beobachter die Situation richtig und begann sofort mit der Reanimation. Auch das Sanitätsteam um Steffi Koos war umgehend vor Ort. Dank des gemeinsamen schnellen Eingreifens konnte noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes bei der Patientin wieder einen Herzschlag festgestellt werden.

Kammerflimmern oder Stillstand erkannt

Der Defibrillator wurde hier ebenfalls eingesetzt. Nach der Messung teilte er mit, dass kein Schock ausgelöst wird, da es sich hier um einen Herzstillstand handelt. Jedoch gibt der AED ganz genaue Handlungsanweisungen zur weiteren Reanimation.

„Er misst die Vitalzeichen, denn für uns ist es nicht zu erkennen, ob es ein Herzstillstand oder Kammerflimmern ist. Der Defibrillator ist da eine Hilfe und gibt Sicherheit. Und wenn es hart auf hart kommt, kann er Leben retten“, erklärt die DRK-Zugführerin.

Der Seniorenverein Baabe steuerte nach seiner Weihnachtsfeier 166,20 Euro bei, damit Laiendefibrillatoren auf der Insel weiter verbreitet werden. Auch die Bergener AfD-Fraktion schaute im Service-Center vorbei, um 100 Euro in die Spendenbox zu werfen. Hilde und Thomas Sokolowski brachten ebenfalls persönlich 100 Euro bei der OSTSEE-ZEITUNG vorbei. 9173,20 Euro sind bisher auf dem Spendenkonto eingegangen.

Christian Zorn und Thomas Naulin brachten 100 Euro im Namen der AfD-Fraktion im Service Center der OSTSEE-ZEITUNG vorbei. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Hier können Sie spenden Das Deutsche Rote Kreuz verwandelt Ihre Spende in Automatische Externe Laiendefibrillatoren, die dann auf der Insel verteilt werden können. Auch zusätzlich Trainingsgeräte und Übungspuppen sollen angeschafft werden und bei Demonstrationen in Erste-Hilfe-Kursen die kinderleichte Handhabung veranschaulichen und die Angst vor dem Einsatz nehmen. Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Rügen-Stralsund e.V. IBAN: DE54 1505 0500 0112 2476 01 Zweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spenden werden auch in unserem OZ-Service Center am Markt in Bergen entgegengenommen.

Von Wenke Büssow-Krämer