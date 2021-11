OZ-Weihnachtsaktion: Ein Party-Bus für die Insel Rügen

Insel Rügen

Leben auf der ländlich geprägten Insel Rügen kann so schön sein – und auch ganz schön öde. Zumindest für junge Menschen ist das Leben zwischen Poseritz, Thiessow und Wiek gerade in den Wintermonaten oft unfreiwillig ruhig. Kein Jugendclub weit und breit, von Discos ganz zu schweigen. Und selbst, wenn die Corona-Lage eine Party zulassen würde, bleiben immer noch die bangen Fragen: „Wie komme ich hin? Und, noch schlimmer: Wie komme ich überhaupt wieder zurück?“ Eltern sind genervt vom ständigen Taxifahren, Jugendliche schimpfen über den ÖPNV – attraktiv ist das alles nicht.

Mit unserer diesjährigen Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG wollen wir Jugendlichen eine neue Option ermöglichen. Kommen sie nicht zur Party, kommt die Party zu ihnen auf die Dörfer! Mit den gesammelten Spenden der OZ-Leser soll ein Kleinbus angeschafft und umgebaut werden, der dann als Veranstaltungsmobil zu den Jugendlichen fährt – Musikanlage und Beleuchtung inklusive. Ein eigener mobiler Club, in dem ein DJ auflegt, der aber auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann.

Clubs und Discos: Fehlanzeige!

„Der muss unbedingt in meiner Nähe Station machen“, meint Sina Bösel aus Thiessow. „Das ist eine coole Idee.“ Die 15-Jährige weiß, was es heißt, längere Wege zurückzulegen, um sich überhaupt mit Freunden zu treffen. Sie ist eine der wenigen verbliebenen Jugendlichen im Ort. „Die meisten Freunde kenne ich aus der Schule und die ist in Sellin“, erzählt sie. „Deshalb treffen wir uns meistens auch abends in Sellin, das bedeutet für mich immer, 45 Minuten mit dem Bus zu fahren. Wenn der Bus über Alt Reddevitz fährt, 60 Minuten.“ Der letzte Bus zurück nach Thiessow fährt um 1 Uhr. „Wer den verpasst, muss laufen“, sagt Sina.

Aber wo geht man denn überhaupt abends hin als Jugendlicher auf Rügen? „Durch Corona ist ja nun sowieso alles geschlossen. Aber an Clubs und Discos gibt es ja ohnehin kaum noch etwas“, sagt sie. „Vielleicht noch den Lotsen in Göhren. Aber das ist auch erst ab 16 Jahren. Im La Grange sind auch mehr so Einzelveranstaltungen, Ummanz ist für mich sehr weit weg. Man ist ziemlich verloren, wenn man abends etwas unternehmen will. Viele treffen sich dann eben an Bushaltestellen, am Seepark Sellin ist auch oft was los.“

Jugendring will den Bus über Land steuern

Betreiben will den Veranstaltungsbus der Jugendring Rügen. Corinna Gregull ist Feuer und Flamme. „Es ist immer schwierig, die Menschen auf der ganzen Insel zu erreichen, die Wege sind weit“, sagt die langjährige Jugendring-Sprecherin. „Die Idee mit einem Bus ist spitze! Wir freuen uns riesig.“ Jugendliche sollen sich den Bus in ihr Dorf „wünschen“ können, aber auch der Jugendring will sich auf den Weg machen und quer über die Insel düsen. Erste DJs seien bereits angefragt, verrät sie und strahlt.

Bei aller Begeisterung rechnet sie parallel im Kopf die Kosten durch. „Versicherung, Technik ... und natürlich das Fahrzeug selbst. Das wird alles nicht wenig Geld kosten“, meint sie. „Aber vielleicht kann ja das ein oder andere Unternehmen auf Rügen schauen, ob es nicht vielleicht ein geeignetes Fahrzeug aussortieren möchte? Das wäre ein guter Start.“ Ein Vorbild für ein mögliches Party-Mobil gibt es auch schon. Das ist die „Fette Elke“, ein umgebauter Mercedes Sprinter aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die „Elke“ punktet mit innen liegender Tanzfläche sowie Sound und Lichttechnik und ist für den Verein „Rock gegen Rechts“ im ganzen Land unterwegs.

Ein Igelheim für die Tierrettung

Um Igel, die krank oder zu schwach sind, um den Winter zu überstehen, kümmert sich die Tierrettung auch. Quelle: Ferdinand Ostrop/ap

Aber nicht nur die Jugend soll bei dieser Weihnachtsaktion bedacht werden. Die Tierrettung Vorpommern-Rügen ist über den Notruf 0177/735 95 62 rund um die Uhr erreichbar und kümmert sich um verletzte Wild- und Haustiere. Ob verwaiste Fledermaus, verirrter Falke oder ein von Artgenossen verletzter Storch – der junge Verein rund um die Vorsitzende Michaela Ballschuh hat schon so manches Tier in Not gerettet und ist bestens in der Region vernetzt.

Aktuelles Projekt: Eine Igelstation. Es werden immer mehr unterernährte Igel aufgefunden, die viel zu dünn sind, um den Winter zu überleben. Derzeit werden die kleinen Stacheltiere bei Igelfreundin Annette Pahl zu Hause und in einem ehemaligen Entenstall versorgt. Mit dem gesammelten Geld soll ein Außengehege und eine kleine Pflegestation errichtet werden, damit die Igel gut über den Winter kommen. Ein Viertel der Spendensumme wird an die Tierrettung gehen, gemeinsame Aktionen mit dem Jugendring zum Aufbau des Igelheimes nicht ausgeschlossen.

