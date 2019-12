Das Deutsche Rote Kreuz verwandelt Ihre Spende in Automatische Externe Laiendefibrillatoren, die dann auf der Insel verteilt werden können. Auch zusätzlich Trainingsgeräte und Übungspuppen sollen angeschafft werden und bei Demonstrationen in Erste-Hilfe-Kursen die kinderleichte Handhabung veranschaulichen und die Angst vor dem Einsatz nehmen.

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Rügen-Stralsund e.V.

IBAN: DE54 1505 0500 0112 2476 01

Zweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

Spenden werden auch in unserem OZ-Service Center am Markt in Bergen entgegengenommen.