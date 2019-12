Sassnitz

Auf 16 349,28 Euro ist das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion bereits angewachsen. Damit rückt das Deutsche Rote Kreuz seinem Ziel wieder ein Stück näher, mehr Laiendefibrillatoren auf der Insel zu stationieren, um im Ernstfall schnelle Hilfe ermöglichen zu können.

Um keine Zeit zu verlieren, hat das Deutsche Rote Kreuz bereits gehandelt und von den bisherigen Spenden der OZ-Leser bereits die ersten Geräte geordert. Das Grundtvighaus in Sassnitz gehört zu den ersten Einrichtungen, die nun – mit einem automatischen externen Laiendefibrillator (AED) im Gepäck – Besuch vom Kreisbereitschaftsleiter Dirk Mai bekamen. An sieben Tagen in der Woche herrscht hier reges Treiben. „Es ist ein Ort, an dem viele Menschen zusammenkommen. Vor allem ältere Einwohner“, sagt Renate Richter, Vorsitzende des Grundtvighauses.

Defibrillator nun im Grundtvighaus stationiert

Als Treffpunkt für viele Vereine oder Selbsthilfegruppen, die Spielegruppe, die Tafel oder den Mittagstisch – den Arbeiter, Familien und Senioren der Umgebung gleichermaßen gern in Anspruch nehmen – ist das Haus den ganzen Tag über stark besucht. Auch die Seminarräume, Lesungen, Konzerte und die besonderen Kinoabende locken ein breites Publikum in die Sassnitzer Seestraße. „Es ist dann aber oft der ältere Personenkreis“, sagt Renate Richter. Das Grundtvighaus ist außerdem Träger des Sassnitzer Obdachlosenheimes und beherbergt Gästezimmer, eine Ferienwohnung und Praktikantenzimmer.

Der Defibrillator, der nun einen für alle Gäste möglichst unproblematisch zugänglichen Platz bekommen soll, ist hier sehr willkommen. Aufgrund deutlicher akustischer Anweisungen ermöglicht das Gerät eine kinderleichte Bedienung. Um die Hemmschwelle eines Einsatzes jedoch weiter zu senken und die Kenntnisse aufzufrischen, streben die Verantwortlichen nun an, einen gemeinsamen Erste-Hilfe-Kurs für die Gruppenvertreter im Haus zu planen.

Geschäftsführer Roy Burwitz und Marketingmanagerin Claudia Knospe von der Rujana Immobilien GmbH geben 500 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Unterstützung von Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen

Die Rujana Immobilien GmbH aus Binz beteiligt sich gern an dem Vorhaben, mehr Defibrillatoren auf der Insel zu stationieren. Geschäftsführer Roy Burwitz und seine Kollegin Claudia Knospe übergaben daher gerne 500 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion. „Wir bringen uns auch gerne immer wieder für ortsansässige Vereine ein, aber dieses Projekt hat uns dieses Mal besonders gut gefallen“, sagt der Geschäftsführer. Noch bis zum Ende der nächsten Woche können die Leser ihre Spende überweisen oder persönlich im Service-Center am Markt in Bergen vorbeibringen.

Das taten auch Helmut und Ilona Wünscher, die selbst schon auf den Einsatz eines Defibrillators angewiesen waren und daher gerne 25 Euro überwiesen. Der Tourismus- und Gewerbeverein Putbus, wo demnächst auch das Theater einen Defibrillator erhalten soll, unterstützen die Weihnachtsaktion ebenso mit 100 Euro. Die Volkssolidarität Göhren und der Gasthof zum Walfisch in Lobbe helfen ebenfalls mit jeweils 100 Euro.

Beteiligt haben sich außerdem: Heike Spiering (20), Hermann und Erika Kaefer (20), Barbara Schoenen (10), Ursula Reitter (10), Gerlinde Gisela Bohn (50), Ulrich und Gudrun Strandmann (20), Kurt und Charlotte Kuljurgis (10), Helga Hagenow (20), Dr. Roswitha Martens (50), Erhardund Jutta Mittag (20), Regina Wrase (10),Jürgen und Monika Oppermann(30), Brigitte Schultz(10), Ilona Liesner (50), Guda Johlke(10), Heinzund Ursula Kutz (50), Doris Zabel(20), Gisela Urban(10), Roman Kurth und Heike Glatten (30), Karstenund Michele Hartmann(20), Bodo und Silva Wojtaszek (25), Dr. Ulfund Martina Schlichting (100), Hans-Williund Ursula Dreyer(30), Jürgen und Annegret Stubbe (20), Martinaund Olaf Wiek(20), Rose-Marie und Helmut Krebs(20), Brita Brogren (50), Bernd Ludwig (50), Andreas und Petra Rutkowski (25), Dr. Jutta und Werner Fritzsche (50), Carstenund Ines Schulz (50), Hermann und Helga Radvan (25), Gerlinde Herrmann (10), Karl-Heinzund Roswitha Olschewski (20), Brigitte Ewert (25), Gisela Rienow (20), Georg und Cornelia Wodrich(20), Klaus und Gerda Richter (50), Eckbert und Carola Edelstein (20), Gisela Müller (20), Heidrun Mattisund Klaus-Michael Bockhahn (25), Familie Gottschalk (50), Renate und Klaus-Dieter Schneider(30), Gisela Bunge (20), Lutz und Annette Siebenhuener (25), Heimbert und Alice Brandt(25), Renate Kurth (10), Ilona Kliesow(50), Ingrid Gau (20), Dagmar Malchow (25), Klaus und Ingeborg Golze (10), Marianne Hauber (10), Gerda Funk (30), Gerhard und Hannelore Schuldt (50), Arnold und Ursula Loewe (10), Ilse Hermanowski (15), Gudrun Klemann (10), Arno und Ingrid Krueger(20), Friedrich Werner und Hilde Wessel (10). Ungenannt wollen die Spender von 50, 100 und 10 Euro bleiben.

Hier können Sie spenden Das Deutsche Rote Kreuz verwandelt Ihre Spende in automatische externe Laiendefibrillatoren, die dann auf der Insel verteilt werden können. Auch zusätzliche Trainingsgeräte und Übungspuppen sollen angeschafft werden,um bei Demonstrationen in Erste-Hilfe-Kursen die kinderleichte Handhabung zu veranschaulichen und die Angst vor dem Einsatz nehmen. Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Rügen-Stralsund e.V. IBAN: DE54 1505 0500 0112 2476 01 Zweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spenden werden auch in unserem OZ-Service Center am Markt in Bergen entgegengenommen.

Von Wenke Büssow-Krämer