„Ich bin sprachlos über die große Spendenbereitschaft der vielen Menschen und Unternehmen, die uns in diesem Jahr unterstützen“, sagt Antje Coordt, Vorsitzende vom Verein „KinderLachen009 Rügen“. Die Spenden der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ werden ihren Verein erreichen. Das Zwischenergebnis auf dem Spendenkonto ist hervorragend: fast 21 000 Euro.

Hier können Sie spenden Kontoinhaber: Verein KinderLachen009 Rügen IBAN: DE09 1505 0500 0112 2487 99 BIC: NOLADE21GRW Spendenzweck: OZ-Weihnachtsaktion 2020

Über die Aktivitäten des Vereins wollte Tanja Schleusner, Leiterin der Sparkassen-Filiale in der Billrothstraße 4 in Bergen, mehr erfahren. In einer Gesprächsrunde mit der Vorsitzenden sowie der Kassenwartin Angelika Hoppmann bekam sie einen Überblick über das Vereinsleben. Aber vorher füllte sie das Spendenkonto mit 1500 Euro auf und überreichte symbolisch einen Scheck. „Es ist bemerkenswert, wie sich der Verein um betroffene Familien auf der Insel kümmert und sie in vielen Lebenslagen unterstützt. Dieses Engagement unterstützen wir gerne“, so Tanja Schleusner.

Hilfe zur Selbsthilfe

Antje Coordt habe erlebt, wie größere Hilfsorganisationen zwar Spenden akquirieren, aber das Geld letztendlich nicht 1:1 dort ankommt, wo es hinsoll. Durch Verwaltung und andere Wege versiebe ein Teil des Geldes. Aus diesem Grund hatte sie vor elf Jahren den Verein gegründet. Die Spendengelder, die ihr Verein bekommt, sollen zu 100 Prozent an Personen gehen, die es dringend benötigen. Entweder an krebskranke Kinder oder Kinder mit Handycaps, die Therapien benötigen, diese aber vom Gesundheitswesen nicht unterstützt werden.

„Wir gehen in die Familien oder sie kommen zu uns. Wir gucken uns das Schicksal an und entscheiden dann gemeinsam, welche Möglichkeiten aus medizinischer Sicht Sinn ergeben.“ Etwa Therapien oder spezielle Sportgeräte. Auch Hilfe zur Selbsthilfe gehöre zum Beratungsangebot. Dies sei ebenfalls ein Weg der Zuwendung. Etwa, wenn es darum geht, was, wie und wo beantragt werden soll, um Zuschüsse vom Staat zu erhalten.

Diese Leser haben gespendet

Von Mathias Otto