OZ-Weihnachtsaktion Rügen: Hier sprechen die Jugendlichen aus Binz

Keine Disco, kaum Bars und Jugendklubs: Auf der Insel Rügen kann es für junge Leute oft schnell langweilig werden. Wollen sie ihre Freunde in benachbarten Orten treffen, müssen sie immer im Hinterkopf haben, wann der letzte Bus fährt. Wenn sie diesen verpasst haben, bleibt oft nur der Anruf bei den Eltern, dass die sie von der Haltestelle abholen. Doch das sind noch die geringsten Sorgen, die Heranwachsende aus dem Ostseebad Binz haben. Es gibt kaum Plätze im Ort, wo sie ungestört unter sich sein können. Und wenn, fehlt es an Platz, Überdachung und Heizung.

Von einem Nachtleben, das es früher einmal im Ostseebad gegeben hat, können sie nur träumen. Keine der drei Diskotheken existiert noch. Umso größer ist die Freude, dass sich ein Teil der diesjährigen Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG Rügen um die Belange dreht. Kommen sie nicht zur Party, kommt die Party zu ihnen auf die Dörfer! Mit den gesammelten Spenden der OZ-Leser soll ein Kleinbus angeschafft und umgebaut werden, der dann als Veranstaltungsmobil zu den Jugendlichen fährt – Musikanlage und Beleuchtung inklusive. Ein eigener mobiler Club, in dem ein DJ auflegt, der aber auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann.

„Für uns bleibt nur der Strand“

Lucas Harnau (15) kommt aus Prora. „Wir haben einen Edeka und zwei Spielplätze. Das sind die Highlights im Ort. Für uns Jugendlichen bleibt nur der Strand“, sagt er. Julian Gersch (15) aus Zirkow hatte einen schönen Ort gefunden, an dem er sich mit Gleichaltrigen treffen konnte – der Grillplatz am Schmachter See. „Der wurde uns weggenommen. Danach haben wir uns am Pavillon getroffen. Aber dort haben sich die Anwohner belästigt gefühlt. Schade, dass es den Grillplatz nicht mehr gibt. Dort haben wir niemanden gestört, wir waren unter uns“, sagt er. Neuer Treffpunkt ist nun der Klünderberg in Binz. „Wir können zwar dort auch sitzen, aber sonst ist da nichts los. Eine Überdachung ist vorhanden, sie reicht aber nicht für alle“, ergänzt Fabienne Krummheuer (16) aus Binz.

In den Sommermonaten wissen die Jugendlichen, wo sie sich treffen können, nämlich am Strand. „Wir gehen dann baden, spielen Volleyball oder hängen dort ab. Das ist okay. Aber was ist mit Frühling, Herbst und Winter? Dann sieht es schlecht für uns aus“, sagt Janne Woidtke (15). Er wünscht sich, dass es einen Ort gibt, an dem sie ganzjährig zusammenkommen können. Und nicht nur, um Party zu machen, sondern auch, um sich zu treffen, reden oder faulenzen. Das wünscht sich auch Mitschülerin Chantal Witt (15).

Nächste Diskothek: Stralsund

Ein ganz anderes Problem hat der Selliner Joey Heise, wenn er seine Freundin in Sassnitz oder Kumpels in Binz besuchen möchte. Er stand schon mal alleine am Umsteigeplatz in Serams, weil kein Bus mehr fuhr. Er nimmt in Kauf, dass er mehr als eine Stunde von Sassnitz nach Sellin fährt, oder auch mal zu Fuß von Serams bis nach Sellin geht. „Für meine Freundin und Freunde mache ich das sehr gerne, aber schön ist es mit den Busanbindungen trotzdem nicht“, sagt der Jugendliche.

Helfen bringt Freude In diesem Jahr sammelt die OSTSEE-ZEITUNG Rügen Geld für einen Party-Bus für alle Jugendlichen der Insel. Das Veranstaltungsmobil soll – sobald die Corona-Situation es zulässt – mit Party- und Veranstaltungsangeboten über die Dörfer fahren und so das Leben im ländlichen Raum attraktiver machen. Betrieben wird der Bus vom Verein Jugendring aus Bergen. Ein Viertel eingenommenen Spendensumme wird an die Tierrettung Vorpommern-Rügen fließen, die sich eine kleine Igelstation aufbauen will. Machen Sie mit und helfen Sie uns, zusammen etwas auf der Insel voranzubringen. Egal ob Privatperson oder Unternehmen: Jede Summe zählt. Die Namen der Spender werden von der OZ veröffentlicht, sonst bitte im Betreff vermerken. Kontodaten: Kontoinhaber: Jugendring e.V. IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13 Betreff: OZ- Weihnachtsaktion

Vor dem gleichen Problem steht auch der 16-jährige Maximilian Asche aus Sassnitz, der in Binz zur Schule geht. „Erstens gibt es in Sassnitz nur eine Bar, die ist aber nur für Ältere. Und wenn ich mal nach Binz fahre, bin ich immer der Erste, der sich verabschieden muss, weil ich meinen Bus noch kriegen will.“

Noch sind die meisten aus dieser Gruppe noch keine 16 Jahre alt, müssen noch warten, bis sie zur Disco fahren können. „Aber die Nächste ist in Stralsund, hier auf Rügen gibt es keine mehr“, sagt Emily Hollatz (15) aus Binz. Umso mehr würden sie sich freuen, wenn der Party-Bus überall auf der Insel Station macht. In Binz gründet sich derzeit ein Jugendbeirat. Julian Gersch könnte sich vorstellen, dort mitzuwirken und so die Interessen der Jugendlichen nach außen zu tragen. „Ich würde mich bereit erklären, bei der Organisation mitzuhelfen, damit der Bus auch zu uns kommt.“

Vorbild für Party-Mobil: „Fette Elke“

Betreiben will den Veranstaltungsbus der Jugendring Rügen. Corinna Gregull ist Feuer und Flamme. „Die Idee mit einem Bus ist spitze! Wir freuen uns riesig“, sagt die langjährige Jugendring-Sprecherin. Jugendliche sollen sich den Bus in ihr Dorf „wünschen“ können, aber auch der Jugendring will sich auf den Weg machen und quer über die Insel düsen. Erste DJs seien bereits angefragt, verrät sie.

Ein Vorbild für ein mögliches Party-Mobil gibt es auch schon. Das ist die „Fette Elke“, ein umgebauter Mercedes Sprinter aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die „Elke“ punktet mit innen liegender Tanzfläche sowie Sound und Lichttechnik und ist für den Verein „Rock gegen Rechts“ im ganzen Land unterwegs.

Ein Igelheim für die Tierrettung

Aber nicht nur die Jugend soll bei dieser Weihnachtsaktion bedacht werden. Die Tierrettung Vorpommern-Rügen ist über den Notruf 0177/735 95 62 rund um die Uhr erreichbar und kümmert sich um verletzte Wild- und Haustiere. Ob verwaiste Fledermaus, verirrter Falke oder ein von Artgenossen verletzter Storch – der junge Verein rund um die Vorsitzende Michaela Ballschuh hat schon so manches Tier in Not gerettet und ist bestens in der Region vernetzt.

Aktuelles Projekt: Eine Igelstation. Es werden immer mehr unterernährte Igel aufgefunden, die viel zu dünn sind, um den Winter zu überleben. Derzeit werden die kleinen Stacheltiere bei Igelfreundin Annette Pahl zu Hause und in einem ehemaligen Entenstall versorgt. Mit dem gesammelten Geld soll ein Außengehege und eine kleine Pflegestation errichtet werden, damit die Igel gut über den Winter kommen. Ein Viertel der Spendensumme wird an die Tierrettung gehen, gemeinsame Aktionen mit dem Jugendring zum Aufbau des Igelheimes nicht ausgeschlossen.

Insgesamt befinden sich nun 3597,26 im Spendentopf. Vielen Dank an die Spender: Christa Wolksi (10), Branco Goers (50), Andreas Kassner (250), Norbert Stotten (100), Ingrid und Roland Schaefer (50), Sabine Bluhm (50), Birgit Alms (250), Vömel GbR (600), Annemarie Strobel (25), Andreas Meyer-Wussow (20), Gerlinde und Egon Liedtke (50) und Maxi Ehrke (50).

Von Mathias Otto und Anne Ziebarth