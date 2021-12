Lauterbach

„Aua“, entfährt es Annette Pahl kurz und leise. Die spitzen Stacheln der Kugel in ihrer Hand haben dann an einigen Stellen doch die derben Gartenhandschuhe durchbohrt. Ja, sagt sie, als sie das Knäuel vorsichtig in die Holzkiste zurücklegt, auch kleinen Igeln hat die Natur die typischen Waffen mit auf den Weg gegeben. Gegen die Zerstörung ihrer Lebensräume, gegen Autoreifen und gegen Nahrungsmangel helfen die leider nicht.

Deshalb kümmern sich Menschen wie Annette Pahl um die stachligen Säuger. Die zweite Vorsitzende des Vereins Tierrettung Vorpommern-Rügen hat auf ihrem Hof in Lauterbach eine Pflegestelle für Igel eingerichtet. Hier werden untergewichtige Jungtiere aufgepäppelt und über den Winter gebracht.

Angefangen hatte alles im vergangenen Jahr. Der Verein hatte sich gerade gegründet und Annette Pahl war von Anfang an dabei. In Alt Reddevitz hatte man einen jungen Igel gefunden und die Tierrettung angerufen. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende nahm „Mecki“, wie sie ihn getauft hatte, mit zu sich nach Hause, gab ihm zu fressen, bis er sicher durch den Winterschlaf kam. Um die Auswilderung brauchte sie sich dann nicht zu kümmern. „Eigentlich bringen wir die Tiere immer dahin zurück, wo sie gefunden wurden.“ „Mecki“ wollte offenbar in Lauterbach bleiben. Am Abend vor seiner Rückführung nach Mönchgut hatte er sich selbst den Weg in die Freiheit gegraben – unter dem Zaun des Geheges. „Ich glaube, er schleicht ab und an noch über den Hof“, vermutet Annette Pahl. Von Zeit zu Zeit bekomme sie Besuch von einem Igel. Dabei könnte es sich durchaus um „Mecki“ handeln.

Immer mehr Igelnotfälle

Weil sie in den „aufgeräumten“ Landschaften, die der Mensch schafft, immer seltener Unterschlupfe finden, landwirtschaftliche Monokulturen keine Nahrung bieten und Lebensräume durch Straßen und andere künstliche Gebilde zunehmend zerschnitten werden, werden Igel immer seltener. Aus dem gleichen Grund steigt die Zahl der Igelnotfälle. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um die spätgeborenen Jungtiere, die erst im August oder September zur Welt kommen. 500 Gramm sollten sie Ende November wiegen, um ihren ersten Winterschlaf zu überstehen. Viele der Tiere, die in den zurückliegenden Wochen bei der Tierrettung landeten, brachten weniger als 200 Gramm auf die Waage.

In einem mit Zeitungspapier gefüllten Schlafhaus überwintern die kleinen Igel. Quelle: Maik Trettin

Die jetzige Pflegestation ist eher ein Provisorium, das aus der Not heraus geschaffen wurde. Die kleinen Igelkinder durchlaufen sozusagen drei Abteilungen: Die erste ist die Küche im Haus von Annette Pahl. „Wenn die Tiere hier ankommen, sind sie klamm und fressen nicht“, sagt die Vereinsvorsitzende Michaela Ballschuh. Mit den sinkenden Temperaturen reduzieren sich auch die Körpertemperatur der Igel und der Stoffwechsel. Um zu fressen, brauchen sie also anfangs Wärme. Wenn die Stachelkugeln etwas zugelegt haben und wenigstens 200 Gramm wiegen, ziehen sie in ein Gehege in einem kühleren, ungeheizten Zimmer um. Annette Pahl hat es für die Igel reserviert und dort extra die Heizung abgedreht. Kommen die Lütten auf 500 bis 600 Gramm, ziehen sie in eine der mit zusammengeknülltem Zeitungspapier gefüllten Holzkisten um, die im ehemaligen Entenstall stehen. Dort gehen die Jungtiere in den Winterschlaf, aus dem sie etwa im April abgemagert und hungrig erwachen.

Stachel lösen Bewegungsmelder aus

Ob sie durchschlafen, sieht Annette Pahl ganz genau. Sie hat sämtliche Zugänge an den Schlafhäusern mit selbstgebauten Bewegungsmeldern versehen: Mit Klebeband befestigte sie einen Streifen Küchenpapier an den Öffnungen. Wenn ein „Frühaufsteher“ die passiert, hinterlässt er mit seinen Stacheln unweigerlich Spuren am Papier. „Dann stelle ich ein bisschen Futter und Wasser hin. Wenn er sich gestärkt hat, kriecht er zurück und schläft weiter.“

Igel haben üblicherweise einen großen Appetit und vertilgen pro Tag so viel Futter, wie sie selbst wiegen. In der Natur ist ihr Speiseplan bunt gemischt und so mancher erwartet eine solche Bewirtung auch von seinen menschlichen Quartierseltern. „Einer unserer Schützlinge wollte partout nichts anderes als Naturfutter, Nacktschnecken und Regenwürmer zum Beispiel“, erzählt Michaela Ballschuh schmunzelnd. Außer mit diesen Leckerbissen werden die Tiere mit Katzenfutter – erfahrungsgemäß wird das in Sauce dem in Gelee vorgezogen –, Rührei und durchgedrehtem Fleisch gefüttert. Tabu sind Milch und Trockenfutter.

Schicksal der Findelkinder bewegt Menschen

Das sollte auch beachten, wer selbst bei sich im Garten einen Igel aufpäppeln und überwintern will. „Das ist durchaus möglich und wird von uns auch sehr unterstützt“, sagt die Vereinsvorsitzende. Denn den Menschen, die sich bei der Tierrettung melden, ist das Schicksal der stacheligen Findelkinder nicht egal. „Da ist keiner drunter, der das Tier einfach loswerden will und sich dann nicht mehr meldet“, sagt die Vereinsvorsitzende. Alle erkundigen sich, wie es dem Jungtier geht. Manche warten nur darauf, dass es bei ihnen zu Hause wieder ausgewildert werden kann.

Ein junger Igel mit wilder „Frisur“. Quelle: Michaela Ballschuh

Denn Igel sind durchaus keine Langweiler. Sie können erstaunlich gut klettern, schmatzen possierlich beim Fressen und grunzen, wenn sie Artgenossen begegnen. Haustiere werden Igel aber nicht. Und eigentlich gehören sie auch überhaupt nicht ins Haus, weiß auch Annette Pahl. Die Exkremente, die die 20 Tiere auf ihrer provisorischen Pflegestelle im ehemaligen Entenstall hinterlassen, sind deutlich zu riechen. Die Unterbringung soll neu geregelt werden: Für die ganz frisch eingetroffenen und meist unterkühlten Neuzugänge wird eine Art Erstaufnahme im Keller eingerichtet. Später sollen sie dann in das geplante Außengehege mit Pflegestation umziehen. Sowohl dafür als auch für den Kauf neuer Igelschlafhäuser braucht die Tierrettung Spenden. Die Kosten für Benzin und das Igelfutter würden die Mitglieder schon zum Teil aus eigener Tasche zahlen. Der Bau einer richtigen Pflegestelle für Igelkinder sei über die Vereinskasse nicht zu finanzieren.

Rügens Igelexpertin Vor rund einem Jahr hat sich die Tierrettung Vorpommern-Rügen gegründet. Die Mitglieder kümmern sich ausschließlich um kranke und verletzte Wildtiere, nicht um Fundtiere wie Hunde oder Katzen. Der Igel steht in einigen europäischen Ländern auf der Liste der bedrohten Tierarten. In Deutschland ist er ganzjährig geschützt. Doch allein hier kommen pro Jahr eine halbe Million Tiere auf den Straßen um und viele Jungtiere sterben, weil ihre säugenden Mütter überfahren wurden. Wer im Herbst einen geschwächten Igel findet, kann sich an die Tierrettung, zu erreichen unter Rufnummer 0177 / 735 95 62, oder die Rettungsleitstelle wenden. Wer das Tier selbst über den Winter bringen will, erhält dort Tipps. Der Verein arbeitet mit dem Netzwerk Pro Igel zusammen; die stellvertretende Vorsitzende Annette Pahl hat beim Veterinäramt des Kreises den Sachkundenachweis als Igelexpertin vorgelegt. Neben einer Schlafmöglichkeit braucht das Tier Futter und Wasser. Auf keinen Fall sollte man Igel baden! Um ihn von Flöhen zu befreien, gibt es andere Mittel.

Von Maik Trettin