Bergen

Freude für die Tierrettung Vorpommern-Rügen: Von der OZ-Weihnachtsaktion erhält der Verein 4200 Euro und kommt seinem Ziel, ein neues Haus für Igel zu bauen, ein ganzes Stück näher. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln für die Vorsitzende Michaela Ballschuh und ihre Stellvertreterin Annette Pahl. „Nachdem wir wissen, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, können wir planen“, sagt die Vorsitzende.

In ihrer Vorstellung wird in diesem Jahr ein Haus entstehen, in dem mehrere Boxen für die Wildtiere installiert werden sollen. Die Wünsche sind bescheiden: „Frostfrei soll es in der Hütte sein und sie soll vor Regen schützen, sodass später zehn bis zwölf Igel überwintern können“, sagt Annette Pahl. Noch aber müssen sie mit den Arbeiten warten, denn aktuell verbringen die Igel, die im vergangenen Herbst aufgenommen wurden, ihre letzten Tage in einem Provisorium im Winterschlaf und dürfen nicht gestört werden.

500 Rettungseinsätze im Jahr 2021

„Wenn aber noch jemand Baumaterial für diese Hütte abzugeben hat, oder einen stabilen Volliere-Draht, kann er sich gerne bei uns melden. Je nachdem, wie viel wir zusammenbekommen, desto größer kann das Projekt samt Außengehege werden“, so Michaela Ballschuh, die sich ebenfalls über ein weiteres Einsatzfahrzeug als Spende freuen würde. Im vergangenen Jahr haben sich die rund 20 aktiven Mitglieder einen Kleintransporter geteilt, wenn sie in einem der 500 Rettungseinsätze waren. Zum Teil haben sie auch ihre privaten Fahrzeuge genutzt.

Das Thema Kleintransporter bereitet auch Corinna Gregull vom Jugendring Rügen große Sorgen. Geplant war, dass für die restliche Summe von der OZ-Aktion (16 800 Euro) ein Transporter samt Technik angeschafft und zum Partybus umgebaut wird, damit die Jugend ihre fahrende Disco bekommt. „Allerdings mussten wir feststellen, dass der Gebrauchtwagenmarkt wie leer gefegt ist. Und die Transporter, die zur Verfügung stehen, werden zu horrenden Preisen angeboten“, sagt sie.

Firmen sollen sich melden

Sie hatte schon Kontakt zu Vorpommerns Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) aufgenommen, der Fördermittel vom Land in Aussicht gestellt hatte. „Fördermittelanträge können wir aber erst stellen, wenn wir genau wissen, was uns erwartet – von der Anschaffung des Fahrzeugs über Umbau bis hin zur Technik“, so Corinna Gregull. Als Plan B hatte sie zwischenzeitlich über einen Anhänger nachgedacht, der über die Dörfer fährt. „Aber von den Ehrenamtlichen, die damit im Einsatz wären, hat kaum einer ein Auto, und wenn, dann ohne Anhängerkupplung.“

Sie hofft noch immer, dass sich Firmen melden, die einen alten Transporter abgeben wollen. „Natürlich auch gegen Geld. Wenn der Preis passt, nehmen wir ihn. Hauptsache, er schafft es noch mindestens ein- bis zweimal durch den TÜV.“

Bis mit dem Projekt losgelegt werden kann, hat sie Unterstützung für den Bau des Igelheims angeboten. Es würden sich einige Jugendliche finden, die handwerklich begabt sind und anpacken würden. Auch wenn Projekte anstehen, etwa die Naturerlebnistage, wollen Jugendring und die Tierretter Hand in Hand arbeiten.

Von Mathias Otto