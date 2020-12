Putbus

Der Verein „KinderLachen009 Rügen“ ist stolz, einen prominenten Unterstützer in seinen Reihen zu haben. Gustav Adolf „Täve“ Schur (89) ist eng mit den Putbussern verbunden. Die Radsportlegende von einst stellte 2018 unter Beweis, dass sie sich hinter den anderen „Eisenmännern“ nicht verstecken muss.

„Täve“ Schur war beim Ironman 70.3 Rügen am Start. Er ging damals für die Staffel des Putbusser Vereins an den Start. Im OZ-Interview spricht er über seine Motivation, diesen Verein zu unterstützen.

Sie haben als prominente Persönlichkeit aus dem Sport vor zwei Jahren den Verein beim Ironman in Binz unterstützt. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Wenn es um das Kindeswohl geht, ist das für mich eine enorme Motivation. Ich habe meine 90 Kilometer mit äußerster Anstrengung absolviert. Am Ziel habe ich mein Rad einfach abgestellt, bin in eine Gaststätte gewankt, habe mich auf einen Stuhl gesetzt und bin eingeschlafen.

Sie haben diesen Wettkampf damals im Alter von 87 Jahren absolviert. Respekt. Wie schafft man es, so lange fit zu bleiben?

Grundbedingung: immer in Bewegung bleiben. Gehen/Wandern, Laufen, Schwimmen – eben bewegen und nicht überanstrengen. Sitzen ist verlorene Lebenszeit, außer man sitzt auf dem Fahrradsattel.

Sie engagieren sich für einen Verein, der schwer erkrankten Kindern hilft. Was ist Ihre Motivation?

Zu meiner Zeit gab es zahlreiche Kinder, die die Straßen säumten und das Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ sangen. Kinderlachen beschert Fröhlichkeit und Freude. Wenn ich helfen kann, mache ich es gerne, insbesondere Schwerkranken beizustehen.

Der Verein „KinderLachen009 Rügen“ existiert seit elf Jahren und konnte in dieser Zeit schon vielen Kindern helfen, eine Therapie zu ermöglichen oder einen kleinen Wunsch zu erfüllen. Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?

Dass sich viele Menschen für das Anliegen des Vereins engagieren und spenden. Die schwächsten Mitglieder unserer heutigen Gesellschaft sind unsere Kinder, insbesondere die schwer erkrankten. Kinder sind unsere Zukunft. Und dafür lohnt es sich, sich zu engagieren – so wie es „KinderLachen009 Rügen“ macht.

Sie waren schon häufiger auf der Insel Rügen. Welche Gedanken haben Sie, wenn Sie an die Insel denken?

Eine schöne Insel, und doch so klein und empfindsam unter den Klimaveränderungen. Die Kreideküste leidet unter der stürmenden See immer mehr. Es fehlen wetterharte Bäume. Ich würde gerne einen Baum pflanzen – wie vor einigen Jahren vor dem Landratsamt in Demmin zusammen mit dem leider verstorbenen Sigmund Jähn. Vielleicht gelingt es mir ja, mit „KinderLachen009 Rügen“ ein Zeichen zu setzen.

Von Mathias Otto