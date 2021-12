Bergen

Mit der diesjährigen Weihnachtsaktion der OZ soll Jugendlichen eine neue Option ermöglicht werden. Sie bekommen einen eigenen Veranstaltungsbus, der auf Rügen mit DJs über die Dörfer tourt und ihnen eine Freude bereitet. Mit den gesammelten Spenden der OZ-Leser soll ein Kleinbus angeschafft und umgebaut werden, der dann als Veranstaltungsmobil zu den Jugendlichen fährt – Musikanlage und Beleuchtung inklusive. Ein eigener mobiler Club, in dem ein DJ auflegt, der aber auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann.

Aber nicht nur die Jugend soll bei dieser Weihnachtsaktion bedacht werden. Die Tierrettung Vorpommern-Rügen ist über den Notruf 0177/735 95 62 rund um die Uhr erreichbar und kümmert sich um verletzte Wild- und Haustiere. Ob verwaiste Fledermaus, verirrter Falke oder ein von Artgenossen verletzter Storch – der junge Verein rund um die Vorsitzende Michaela Ballschuh hat schon so manches Tier in Not gerettet und ist bestens in der Region vernetzt. Aktuelles Projekt: eine Igelstation. Mit dem gesammelten Geld soll ein Außengehege und eine kleine Pflegestation errichtet werden, damit die Igel gut über den Winter kommen.

„Ich helfe gerne“

OZ-Leserin Hilde Sokolowski freut sich, wenn sie anderen Menschen eine Freude bereiten kann und beteiligt sich wieder an der diesjährigen Weihnachtsaktion. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann. Ich helfe gerne“, sagt die Rentnerin. Vor allem freut sie sich, dass die jungen Menschen auf der Insel Rügen bedacht werden sollen. „Sie haben nicht so viel Gelegenheit, sich auf der Insel auszutoben.“ Die Idee mit dem Veranstaltungsbus findet sie deshalb sehr gelungen. „Ich hoffe, dass dafür auch genug gespendet wird. Ebenso für die Tierrettung, die das Geld für ihr aktuelles Projekt dringend benötigt“, sagt Hilde Sokolowski.

Insgesamt sind für die OZ-Weihnachtsaktion 6572,26 Euro auf dem Konto eingegangen. Diese Leser haben gespendet: Hilde und Thomas Sokolowski (100), Hiltrud und Juergen Zech (25), Sabine Bösel (10), Silke Roeschke (25), Marika und Frank Montag (10), Bianca Kunsch-Frederich (10), Gabriele Ressel (20), Karla und Reinhard Limprecht (20), Margit Bettin (40), Charlotte Roehl (30), Gudrun und Uwe Geitner (30), Heiko Fred Max Miraß (150), Ilona Liesler (50), Ulrike Mantay (50), Brita Brogren (100), Martina und Detlef Dahnke (50) sowie Brigitte und Jurgen Drews (50). Allen Spendern vielen Dank!

Kontodaten:

Kontoinhaber: Jugendring e.V.

IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13

Betreff: OZ-Weihnachtsaktion

Von mo