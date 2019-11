Zeitreisen mit der OZ im Sassnitzer Stadtarchiv

Sassnitz

Die Historie der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG liegt ab sofort in den Händen von Frank Biederstaedt im Sassnitzer Stadtarchiv. Dem Leiter des Magazins, das sich dem Erhalt und der Erforschung von Heimatgeschichte auf die Fahnen geschrieben hat, sind jetzt alle gesammelten Lokalausgaben seit 1950 übergeben worden. Jeder Jahrgang ist fein säuberlich gebunden, weshalb sich selbst die über 60 Jahre alten Zeitungsseiten in einem tadellosen Zustand befinden.

Ausgaben der „Landeszeitung“

„Zeitungen sind eine der Archivalien, die wir mit am meisten benutzen“, sagt Biederstaedt, der sich über die Bereicherung seiner Bestände sehr freut. „Das OZ-Archiv aus der Bergener Redaktion bringt für uns eine enorme Erleichterung. So wurden bei uns Zeitungen erst ab 1958 archiviert, alles davor fehlte uns. Die Lücke wurde jetzt geschlossen. Es sind sogar die Ausgaben der ‚Landeszeitung‘ dabei, die es hier von 1950 bis 1952 bis zur Gründung der OZ gab.“ Außerdem würde die Bindung der Seiten das Suchen nach bestimmten Beiträgen sehr beschleunigen. Im eigenen Archiv seien die Zeitungen lose gestapelt.

Für Interessenten, die in den alten OZ-Ausgaben nach Erinnerungen stöbern oder diese zu Studienzwecken nutzen wollen, wird es jetzt auch einfacher. Wie Frank Biederstaedt versichert, können die Zeitungen zu den regulären Archivöffnungszeiten uneingeschränkt benutzt werden. Allerdings denk der Archivar bereits darüber nach, die älteren Exemplare vor dem sogenannten Zahn der Zeit zu schützen. „Wir werden irgendwann zur Digitalisierung übergehen müssen“, sagt Biederstaedt. „Zeitungspapier ist nicht sehr widerstandsfähig, ist es doch dafür konzipiert, lediglich ein paar Tage zu halten. Deshalb zersetzt es sich mit der Zeit, wenn es durch viele Hände geht.“ Grundvoraussetzung für eine Lagerung seien aber zu allererst eine Raumtemperatur von 19 bis 21 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 48 bis 50 Prozent. Beides wird im Stadtarchiv gewährleistet.

Wie ein Film, den man kennt

Er selbst hat bereits erste Exkurse durch die Vergangenheit von Rügen unternommen. „Zeitungsrecherche ist hochinteressant“, sagt Biederstaedt. „Es ist so, als schaute man einen Film, den man schon einmal gesehen hat: Man weiß zwar, wie er endet, genießt aber immer wieder ganz bestimmte Szenen.“ Die Artikel würden den Zeitgeist wiedergeben, zeigen, wie die Leute zu ihrer Zeit tickten. „Besonders aufschlussreich sind die Leserbriefe. Sie machen deutlich, was die Leute ärgerte oder worüber sie sich freuten.“ Und was ihm besonders auffällt: „Dinge, die heute manchmal als Neuerfindung gepriesen werden, waren vor Jahrzehnten längst da. Zum Beispiel die E-Mobilität. Vor 25 Jahren hatten wir das auf Rügen schon. Da gab es ein Testprojekt – E-Autos und E-Busse waren unterwegs. Irgendwann ist das wieder eingestellt worden.“

Das Sassnitzer Stadtarchiv ist zuallererst ein Verwaltungsarchiv. Hier werden alle Akten und Dokumente gelagert, die mit der Arbeit im Rathaus und der Stadtvertretung zusammenhängen. Es fungiert darüber hinaus als Ansprechstelle für Stadt- und Heimatgeschichte. Und dann gibt es die Archivbibliothek mit einem reichhaltigen Bestand an Material, das einen Bezug zu Sassnitz im engeren und zur Region im weiteren Sinne hat. Dies ermögliche eine „umfangreiche Heimatforschung und das Publizieren eigener Arbeiten“.

Von Jens-Uwe Berndt