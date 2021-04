Rostock

Der eine mag es gern natürlich, der andere eher praktisch oder modern: Es gibt unzählige Gartentrends und Gartentypen in Mecklenburg-Vorpommern. Diese möchte die OSTSEE-ZEITUNG in der nächsten Zeit nach und nach vorstellen. Wir suchen den „Schönsten Garten in MV“ – dessen Besitzer oder Besitzerin neben Ruhm und Ehre auch einen 400-Euro-Grönfingers-Gutschein gewinnt.

Erika und Horst Bluhm aus Bad Doberan etwa leben während der Saison fast ausschließlich von Obst und Gemüse aus ihrem Selbstversorgergarten. „Das schmeckt am besten“, meinen sie. Neben solchen Grundstücken suchen wir außerdem Natur- und Wildgärten, in denen sich die Pflanzen vollends entfalten können, wie sie wollen, oder stylische Designerflächen, auf denen besonderer Wert auf Formen und Figuren gelegt wird.

Schicken Sie uns Bilder von Ihrem Garten in MV

Haben Sie auch eine grüne Oase, auf die Sie stolz sind und die Sie anderen zeigen möchten? Dann schicken Sie uns Fotos, auf denen man Ihren Garten sieht – gerne auch Bilder, auf denen Sie zu erkennen sind. Laden Sie dafür Ihr Bild einfach über unser Foto-Upload-Formular mit dem Stichwort „Gartenaktion“ hoch und schreiben Sie ein paar Sätze: Was macht Ihren Garten besonders, wie zeitaufwendig ist Ihr Hobby? Warum haben Sie sich für welche Gartengestaltung entschieden? Alternativ können Sie uns auch eine Mail an online@ostsee-zeitung.de senden.

Einsendeschluss ist Sonntag, der 25. April. Auf den Bildern sollten der Garten als Ganzes sowie ein paar Details zu sehen sein – und im Idealfall auch der Gärtner oder die Gärtnerin. Unter allen Einsendungen wählen die OZ-Leser schließlich den „Schönsten Garten in MV“ aus.

400 Euro für Grönfingers in Rostock zu gewinnen

Auch verschiedene Gärtnertypen wollen wir vorstellen: Buddeln Sie gern selbst in der Erde oder überlassen Sie die Gartenarbeit einem Rasenmähroboter und die Bewässerung einer per App gesteuerten Anlage? Oder liegt bei Ihnen der Fokus auf Insekten – sind Sie etwa Hobbyimker oder setzen Sie sich mithilfe von Insektenhotels für die Bienen ein oder nisten auf Ihrem Grundstück besonders viele Vögel?

Gesucht werden außerdem Themengärten – etwa Rosengärten oder Zen-Gärten, aber auch Schottergärten.

Wer neues Gartenequipment braucht, wird vielleicht bald schon bei Grönfingers in Rostock fündig. Alle Teilnehmer haben die Chance, einen Gutschein im Wert von 400 Euro zu gewinnen.

Von Katharina Ahlers