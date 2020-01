Garz

„Ein Schülerchor bereichert immer das Schulleben“, meint Elke Laue, Leiterin der Garzer Schule Am Burgwall. Daher unterstützt sie die Gruppe von Grundschülern, wann immer es notwendig ist. So organisierte sie zum Beispiel kürzlich eine öffentliche Chorprobe am Tag der offenen Schule. Gleich zu Beginn des zweistündigen Abendprogramms zeigten die 22 Sängerinnen und Sänger, was sie im Oktober und November 2019 einstudierten.

„Last Christmas“ war der Renner

Musiklehrerin Birgit Schulz hatte dabei alle Fäden in der Hand, denn der Auftritt in dem Atrium der Ganztagsschule war zugleich eine Generalprobe für das alljährliche Weihnachtssingen. „Dazu laden wir immer alle Schüler, Eltern und Gäste aus der Stadt ein“, berichtet Elke Laue. Auf besonderen Wunsch der Eltern fand es dieses Jahr in den frühen Abendstunden statt. Dabei sangen die jungen Talente altbekannte und moderne Weihnachtslieder. „Der absolute Renner seit Jahren ist der Wham-Song ‚Last Christmas‘“, schwärmt die Schulleiterin: „Dann singt auch der letzte Besucher mit.“

Eigene Ideen

Das motiviere die Chormitglieder für die Auftritte in diesem Jahr und mache die regelmäßigen Proben leichter. „Das Besondere ist, dass die Kinder alle aus der Grundschule kommen“, sagt Birgit Schulz, die im Regionalschulbereich Deutsch und Musik unterrichtet. Immer wieder probieren sie ein neues Lied aus, lernen dabei die eine oder andere Bewegung dazu und bringen sich selbst mit Ideen in die Programmgestaltung ein. Die Aufgaben, die sie bewältigen, reichen vom Textlernen bis zum Taktgefühltraining. Die ausgewählten Lieder und geübten Auftritte passen jeweils zu den Veranstaltungen der Schule, die sich durch ein gesamtes Jahr ziehen. Das beginne mit einem feierlichen Programm für die Abc-Schützen, die in Garz ihren Schulstart feiern und findet mit dem Auftritt für die älteren Schüler seien Abschluss, die am Ende des 9. oder 10. Schuljahres ihre Zeugnisse ganz festlich erhalten.

Elke Laue ist stolz auf die Künstler an ihrer Schule: „Der Chor bringt auf besondere Weise beide Schulteile zusammen“, meint sie und freut sich, dass die Kleinen für die Großen und die Großen mit den Kleinen singen.

Von André Farin