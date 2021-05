Rügen

„Alles ist abhängig von den Entscheidungen, die heute Abend in Schwerin fallen“, sagte Christian Becker am Dienstag. „Wenn dann die Entscheidung fiele, Öffnungen bereits zu Pfingsten zuzulassen, könnten wir es noch schaffen“, so der Inhaber des gleichnamigen Getränkegroßhandels in Sagard. Zwei Tage vorher würde das keinen Sinn machen.

„Dann lieber gleich nach Pfingsten öffnen.“ Viele Lager seien jetzt leer und seine Ware bezieht er aus ganz Deutschland. Schließlich müssten auch die Hersteller die Produktion wieder in vollem Umfang aufnehmen. Zwei Wochen Vorlauf wären schon das Minimum, um seine Kunden zu beliefern.

„Wir warten jetzt konsequent ab“

Auf Verdacht, wie im Vorjahr, möchte er eine Bestellung nicht noch einmal riskieren. „Wir warten jetzt konsequent ab, bis wir Planungssicherheit haben und fahren den Warenbestand auf ein Minimum herunter, um dann, wenn es wieder losgeht, frische Ware zu haben.“

Eine Versorgungslücke bei der Versorgung mit Gerstensaft drohe feiernden Vätern am Donnerstag trotzdem nicht, weil Flaschenbier kontinuierlich an den Handel weiterhin verkauft wurde, weiß Thomas Bursche, der bei Getränke Nordmann für die Logistik zuständig ist. Zu Engpässen könne es im Falle einer Öffnung allenfalls beim Fassbier und anderen „Gastronomie-Gebinden“ für Säfte und Limonaden kommen.

Auch an Herrentag Alkoholverbot in der Öffentlichkeit

Ohnehin gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln bei einer aktuellen Inzidenz von 40 auch am Herrentag ebenso weiter, wie das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, teilte die Polizei vorsorglich mit. „Die Polizei verstärkt ihre Kräfte und appelliert an die Vernunft der Menschen“, so eine Sprecherin.

Gegen Störungen wolle man „mit Augenmaß“ vorgehen. Mit dem Bollerwagen um die Häuser ziehen, wäre daher nicht drin. Dabei dürfte letztlich auch das Wetter nicht mitspielen. Während der vergangene Muttertag die ersten Sonnenbrände bewirkte, können feierwillige Männer schon froh sein, wenn es am Donnerstag trocken bleibt.

„Das Tal ist durchschritten“

„Wir sind besser vorbereitet, als im vergangenen Jahr, als wir total überrascht wurden“, sagt Tom Bodderas vom C&C Zustellgroßhandel & Abholmarkt in Gademow. „Wir wissen aber nichts Genaues. Zu Ostern hatten wir Waren bestellt, die wir wieder abschreiben mussten.“ Dann sollte der MV-Beschluss bis zum 22. Mai gelten, aber schon beim Gipfel am Dienstag könnte sich wieder etwas ändern.

„Wir haben viel Ware, wissen allerdings nicht, wie voll die Lager unserer Kunden sind.“ Wenn wieder geöffnet werden dürfe, hinge daher viel davon ab, wie schnell die Brauereien reagieren und ob auch die logistischen Kapazitäten ausreichten. Bis alles wieder glatt laufe, könne es schon eine Weile dauern. Schließlich sei ja die gesamte Lieferkette betroffen. „Ich denke aber, dass wir das Tal durchschritten haben. Spätestens im Juni wird mehr als die Hälfte der Einwohner geimpft sein und die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern und auch die Todesfälle werden abnehmen.“

Überraschungen drohen, wenn Geräte wieder eingeschaltet werden

Schon jetzt erlaubte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern für vollständig geimpfte Personen „zur Nutzung der eigenen Zweitwohnung, eines Kleingartens, für einen Tagesausflug oder den Besuch von Freunden und Verwandten“. Als vollständig geimpft gilt dabei, wessen Zweitimpfung zwei Wochen her ist.

Die Hoffnung auf die Öffnung an Pfingsten möchte Kay Plümecke noch nicht fallen lassen. „Ich kümmere mich aber erst darum, wenn der Termin feststeht“, sagt auch der Inhaber der „Gastwirtschaft am Markt“ in Bergen. „Für uns wäre es aber auch kein Kaltstart, weil wir schon jetzt Essen zum Mitnehmen anbieten und daher den größten Teil der Zutaten im Haus haben.“

Probleme könne bekommen, wer monatelang komplett geschlossen hatte und nun möglicherweise erst einmal mit Reparaturen beginnen müsse. „So ging es uns, als es jüngst hieß, die Außengastronomie dürfe öffnen. Dazu kam es dann zwar gar nicht, aber wir hatten unsere Geräte eingeschaltet und festgestellt, dass zwei Kühlgeräte ihren Dienst quittiert hatten.“

