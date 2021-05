Öffnungen im Kulturbetrieb: Rügener Veranstalter profitieren noch nicht

Rügen

„Wir freuen uns riesig darüber, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Rita Mau. Ohnehin wären allerdings die meisten Schülerinnen und Schüler auch vor dem Lockdown einzeln unterrichtet worden, so die Leiterin der Musikschule Rügen. „Deswegen hätte man uns den Unterricht schon viel früher erlauben können, spätestens parallel zu den Schulöffnungen.“

Die Kritik anderer künstlerischer Bereiche an der Benachteiligung des Kultursektors teile sie daher. „Wir haben zwar viel gelernt über Möglichkeiten des Online-Unterrichts, aber das Internet funktioniert auf Rügen bekanntlich nicht an allen Orten ausreichend gut. Manche Schüler mussten wir deswegen sogar am Telefon unterrichten.“

„Schade, dass traditionelles Abschlusskonzert nicht stattfindet“

Zudem seien die für den Online-Unterricht zur Verfügung stehenden Programme überwiegend für die Übertragung von Sprache konzipiert und nicht an den Anforderungen von Musik, geschweige denn den Unterricht am Instrument, ausgerichtet. „Es hört sich alles gleich an – nicht einmal der Unterschied zwischen lautem und leisem Spiel ist wahrnehmbar.“

Immerhin seien dennoch fast alle Schüler bei der Stange geblieben. „Trotzdem ist es schade, dass wir unser ursprünglich für den 5. Juni geplantes traditionelles Abschlusskonzert nicht geben können“, bedauert Rita Mau.

Impfzentrum in der Bibliothek läuft weiter

Katharina Venz-Weiße leitet das Arndt-Museum in Garz und ist „überaus erleichtert“ darüber, dass es wieder losgeht. „Die Menschen lechzen danach, wieder an Kultur teilhaben zu können.“ Kultur sei in den Diskussionen ja immer unter ferner liefen verhandelt worden, dabei sei sie durchaus systemrelevant. „Nicht allein wegen des Bildungsauftrags. Kultur ist auch Brot für die Seele“, findet sie.

Allerdings könnte die noch immer geltende Testpflicht eine Hürde für Besucher darstellen. Über ein Testzentrum verfügt ihre Stadt nicht und das nächste findet sich in Lauterbach. Noch im Juni möchte sie eine Ausstellung mit abstrakten Motiven zum Thema „Wasserspiegelungen“ der Putbusser Fotografin Daniela Berndt eröffnen.

Auch Bibliotheken waren von den Schließungen betroffen. Im Bergener Medieninformationszentrum (MIZ) lief die Ausleihe daher über den Online-Katalog im Internet. Das ist ab Anfang Juni ebenfalls Geschichte, hoffen die Betreiber. Dann können sie große und kleine Leseratten wieder persönlich betreuen. Der Betrieb des in der oberen Etage untergebrachten Impfzentrums läuft parallel dazu weiter. Impfwillige melden sich im Erdgeschoss an und fahren mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock.

Veranstalter profitieren noch nicht von ersten Lockerungen

Für Susanna Misgajski kam die Öffnung überraschend. „Wir stürzen uns nun in Vorbereitungen“, sagt die Leiterin des Prora Zentrums. Ein für den 1. Juni geplanter Workshop zu Anspruch und Wirklichkeit der neuen gemeinsamen Bildungsstätte wird aber wie geplant virtuell ablaufen. Titel: „Erinnerungsort Prora heute - Herausforderungen an einen angemessenen Umgang“. Ab dem 19. Juni wird dann aber die Ausstellung des Holocaust Memorials mit dem Titel „Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ besucht werden können.

Susanna Misgajski vom Prora-Zentrum hofft, dass Workshops künftig wieder offline möglich sein werden. Quelle: Uwe Driest

Für die Veranstaltungsbranche greifen die ersten Öffnungen noch nicht wirklich. René Kempe aus Bergen organisiert kulturelle Veranstaltungen und konnte seit einem Jahr seinen Beruf nicht ausüben. „Ich habe mich bei der Stadt erkundigt, aber wie es aussieht, werde ich immer noch nichts machen können. Für die Einhaltung von Test- und Sitzplatzpflicht könnte er allein nicht garantieren. „Auch für die Ostseewellen-Party, die wir in Bergen veranstalten wollten, sehe ich schwarz.“

Bei 250 Gästen geht die Rechnung noch nicht auf

Eine andere Farbe kann auch Christopher Hönicke von Baltic-Sound nicht erkennen. Es werde kaum mehr stattfinden können als bisher auch und er erhielte immer noch viele Absagen von Veranstaltern, für die er Sound und Licht hätte liefern sollen. „Bei uns geht die Saison ja nicht automatisch los, weil Urlauber da sind. Wir haben nach wie vor keine Planungssicherheit und man weiß nicht, mit welchen Auflagen man wann zu rechnen hat. Dafür gibt es keinen Fahrplan“, bemängelt er.

Öffentliche Veranstaltungen wie das Seedorfer Hafenfest oder Veranstaltungen auf den Kurplätzen fallen flach. Dafür würde man Absperrungen und Kontrollen mit einem entsprechend größeren Personalaufwand stellen müssen. „Das spielt eine Veranstaltung mit hundert oder 250 Gästen nicht ein.“

Kay und Elke Theen freuen sich auf den Neuanfang im Juni. Quelle: Mathias Otti

Die Dimension ist für die „Waldbühne Rügen“ erst recht zu klein. „Veranstaltungen mit 250 Personen rechnen sich für uns auf keinen Fall“, sagt Elke Theen, die das Open-Air Theater auf dem Rugard gemeinsam mit ihrem Mann Kay betreibt. Sie will nun zunächst die Verordnung der Landesregierung abwarten. Noch seien zu wenig Einzelheiten bekannt.

Ob beispielsweise die Luca-App anwendbar sei oder ob – wie beim Fußball – Tests eingesammelt werden müssten. „Unser Konzept hat besser funktioniert, als zuletzt die Bilder von Fußballspielen gezeigt haben. Wenn das bei uns so gelaufen wäre, hätte man uns den Laden sofort dicht gemacht.“ Demgegenüber beinhalte ihr Konzept sogar die Möglichkeit, vor Ort durch medizinisches Personal einen Test nachholen zu lassen, falls jemand seine Bescheinigung vergessen haben sollte.

„Wir hoffen nun darauf, dass wir wie geplant am 25. Juni mit Stereoact starten können. Dann dürfen zu dem Event immerhin 600 Gäste kommen.“ Das Erfolgs-DJ- und Produzentenduo Stereoact aus dem Erzgebirge – bestehend aus Rico Einenkel und Sebastian Seidel – kann mit über 250 Millionen Streams ihrer deutschsprachigen Songs aufwarten.

Von Uwe Driest