Mukran

Von den einen kritisch beäugt, von den anderen positiv begrüßt drehen sich inzwischen 130 Windräder – die 600000 Haushalte mit Strom versorgen können – zwischen Rügen und Bornholm in der Ostsee im Wind und es sollen noch mehr werden. „Am Anfang gab es sehr viel Skepsis. Aber mittlerweile sind die Leute sehr offen und zeigen auch Interesse für die Technologie“, sagt Stephanie Wehkamp von der Stiftung Offshore Windenergie.

Zum mittlerweile achten Mal wurde in den Hafen Mukran eingeladen, um Einheimischen und Touristen die Möglichkeiten zu geben, sich über den aktuellen Stand des Windparks vor der Insel zu erkundigen und mit den beteiligten Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Über 1000 Besucher machten sich ein Bild über die Zukunftspläne.

Bis zu 80 neue Windräder

So werden die Windpark-Betreiber Iberdrola und Parkwind im Jahr 2022 damit beginnen, dieses Gebiet zu vergrößern. Iberdrola hat hier bereits 2017 den Offshore-Windpark „Wikinger“ mit 70 Anlagen in Betrieb genommen. Nun will der spanische Energieversorger nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2024 weitere 50 Windräder in dem Park „Baltic Eagle“ in Betrieb nehmen können.

Mehr lesen: 741 neue Windräder für MV



In direkter Nachbarschaft kommen dann nochmals 20 bis 30 Anlagen mit dem Projekt „Arcadis Ost 1“ dazu, das bis 2023 angeschlossen werden soll. Dafür hat erst kürzlich der belgische Betreiber Parkwind seine Verträge unterschrieben. Für das Unternehmen, das derzeit den vierten belgischen Windpark im Bau hat, ist es das erste internationale Projekt. Ein weiteres ist in Irland in Planung.

Neue Arbeitsplätze auf der Insel

Schon bevor im Jahr 2017 das Unternehmen Iberdrola sein Projekt „Wikinger“ in Betrieb nahm und in diesem Jahr auch der Windpark „ Arkona“ von e.on und Equinor mit 60 Anlagen vollständig ans Netz ging, wurde der Hafenbereich dafür einst aufwendig ausgebaut. Die Unternehmen lagerten hier nicht nur ihre Anlagenteile vor der Montage. Auch die Firmengebäude fanden auf dem Hafengelände einen Platz.

„ Parkwind möchte sich dann ebenfalls im Hafen Mukran niederlassen und seine Service-Basis hier aufbauen“, bestätigt Frauke Wilberts. Iberdrola wird dann ebenfalls anbauen müssen. „Da hier bereits neue Techniken und andere Hersteller zum Einsatz kommen, wird der neue Windpark nicht aus den bisherigen Büros überwacht. Dann wird ein neues Gebäude entstehen“, erklärte Peter Ziegler. Das bringt neue Arbeitsplätze mit sich und zieht neue Einwohner vor allen nach Sassnitz. E.on bildet mittlerweile auch eigenen Nachwuchs für den Windpark im Elektronikbereich aus.

Mehr lesen: Offshore-Windpark der Superlative: Merkel eröffnet Arkona vor Rügen



Während die Anlagen im Offshore-Windpark „Wikinger“ eine Nabenhöhe von 98 Metern und Rotordurchmesser von 135 Metern aufweisen, geht es im „Baltic Eagle“ höher hinaus. 107 Meter ragen die Türme dann in die Höhe. Der Rotordurchmesser soll bereits 174 Meter betragen. Doch die Entwicklung in der Windenergie ist noch lange nicht am Ende. In nicht allzu ferner Zukunft werden Durchmesser von über 200 Metern erwartet.

Zur Galerie Bis zu 80 neue Windräder sollen bis 2024 in der Ostsee vor Rügen aufgestellt werden. 600000 Haushalte können bisher mit dem Strom der Windparks versorgt werden.

Einsatzbereit im Hafen Mukran

Aus den Niederlassungen im Hafen Mukran haben die Kollegen ihre Windanlagen auf See fest im Blick. Auf technische Ausfälle kann dann genauso schnell reagiert werden wie auf Boote, die durch die 39 und 34 Quadratkilometer großen Windparkgebiete abkürzen wollen. Auch wenn die einzelnen Räder 500 Meter trennen, ist die Durchfahrt hier verboten.

Täglich fahren die Mitarbeiter mit Spezialbooten in die Parks hinaus und nehmen kleinere oder größere Reparaturen an und in den Türmen vor, die längst alle mit einem Fahrstuhl ausgestattet sind. Die Sicherheit hat dabei stets Vorrang. Gut ausgerüstet gehen die Techniker niemals allein auf die Anlage und für eventuelle Notfälle steht in Güttin ein Hubschrauber nur für die Einsätze in den Windparks in Wartestellung.

Mehr lesen: Jedem zweiten Windrad in MV droht der Abriss



Haben die Anlagen ihren Dienst getan, sorgt schließlich der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz für den Transport der gewonnenen Energie über die mindestens 30 Zentimeter dicken Seekabel – die bis zu anderthalb Meter unter dem Meeresboden verlaufen – in das Umspannwerk Lubmin, von wo aus der „grüne Strom“ seinen Weg in die Haushalte findet.

Politik und Branche in Diskussion

Nachdem der Ausbau der Windenergie vor Jahren gedeckelt wurde, sind die Ausbauziele inzwischen wieder erhöht worden. „Die Flächen an Land sind irgendwann erschöpft, wir brauchen Offshore“, sagt Stephanie Wehkamp von der Stiftung Offshore Windenergie. In Mecklenburg-Vorpommern sieht sie dafür viel grünes Licht. „Mit Christian Pegel haben wir einen Minister, der hinter der Windenergie steht und alle norddeutschen Bundesländer arbeiten in diesem Punkt eng zusammen.“

Zur Galerie Bis zu 80 neue Windräder sollen bis 2024 in der Ostsee vor Rügen aufgestellt werden. 600000 Haushalte können bisher mit dem Strom der Windparks versorgt werden.

Von Wenke Büssow-Krämer