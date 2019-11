Zu warm, zu nass, zu wenig Sonne

Arkona

Die Wetterstation Arkona vergibt den Temperaturrekord für den Monat Oktober an Putbus. Am 14. Oktober wurden hier 18,8 Grad Celsius gemessen. Einen Tag zuvor erfreute sich Arkona an 18,6 Grad Celsius. Doch auch die Durchschnittstemperatur war mit 10,7 Grad Celsius für Kap Arkona und 10,4 Grad Celsius für Putbus im Vergleich zur internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 um 0,8 beziehungsweise 1,1 Grad Celsius höher.

Zum Monatsende machte der Herbst dann seinem Namen alle Ehre. Am 30. Oktober wurde der Tiefpunkt erreicht, als das Thermometer am Kap Arkona minus 0,6 Grad Celsius anzeigte. In Putbus wurde einen Tag später mit minus 0,1 Grad Celsius der erste leichte Frost registriert.

Auch der Regen fiel im Durchschnitt gesehen zu stark im Oktober. Am Kap Arkona wurden 66,2 Millimeter und damit 50 Prozent mehr als im langjährigen Mittel gemessen. Putbus hatte mit 64,3 Millimeter 27 Prozent mehr. Den meisten Regen bekam Putbus am 16. Oktober mit 16,5 Millimeter ab. Am Kap wurden am 1. Oktober 9,2 Millimeter aufgefangen.

Trotz des Temperaturhochs machte sich die Sonne eher rar. So konnten für Arkona nur 86 Stunden und für Putbus 100 Stunden Sonnenschein gezählt werden. Diese Stundenbilanz erfüllt für Arkona 79 Prozent und für Putbus 96 Prozent vom langjährigen Mittelwert.

Das windige Kap hatte an acht Tagen mit Sturmböen ab der Windstärke 8 zu kämpfen, während Putbus nur an zwei Tagen auf diese Werte kam. Die höchste Windspitze wurde am 18. Oktober an der Station Arkona mit 90 Kilometer pro Stunde gemessen, was einer Windstärke 10 entspricht. Die stärkste Bö in Putbus wurde mit 68 Kilometer pro Stunde (Windstärke 8) am 27. Oktober aufgezeichnet.

Von Wenke Büssow-Krämer