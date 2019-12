Olaf der Flipper brachte Schlagerherzen in Sassnitz zum Höherschlagen

Sassnitz

Das gab es noch nie, sagen die Besucher der diesjährigen Weihnachtsgala in Sassnitz. Mitsingen, schunkeln, aufstehen und klatschen sei normal. Doch in diesem Jahr lockte Schlagersänger Olaf der Flipper die Zuschauer zum Tanzen vor die Bühne. Mit seinem Lied „Die rote Sonne von Barbados“ war es um die Gäste geschehen. Sie stürmten in Scharen dicht zu ihrem Lieblingsstar und jubelten ihm zu.

Mit seiner roten Glitzerjacke überzeugte Olaf der Flipper, bekannt als Frontmann der Band „Die Flippers“. Mittlerweile ist er solo unterwegs und tourt derzeit zusammen mit Daniella Rossini, André Stade und Tochter Pia Malo durch die Lande. „Ich bin topfit und gehe auf die 80 zu“, sagte Olaf der Flipper auf der Bühne und erntete Applaus.

Alte Hits treffen auf neue Lieder

Songs aus dem neuen Album „Tausendmal Ja“ wechseln sich ab mit bekannten Titeln aus seiner „Flipper“-Zeit wie unter anderem „Lotusblume“, „Weine nicht kleine Eva“ oder „In Venedig ist Maskenball“. Das neue Lied „Sag mir, wo ist der Himmel“ sang Olaf Malolepski (73) zusammen mit seiner Tochter Pia, die als Moderatorin durch das Programm führte. Beide waren publikumsnah und drehten ihre Runden durch den Saal während ihrer Auftritte.

So auch Sänger André Stade, der nach seiner Darbietung Zugaberufe erzeugte. „Ich bin jedes Mal gerührt, wenn ich auf der Bühne stehe“, sagte der Künstler zu seinen Zuhörern und hielt dabei die Hand aufs Herz. Mit etwas mehr Bass brachte er die etwa 400 Gäste zum rhythmischen Klatschen.

Medley mit Songs von Nena oder Glasperlenspiel

„Wir sind heute alle mal wieder 30“, leitete er dabei sein Medley aus bekannten Titeln von Christina Stürmer, Nena oder Glasperlenspiel ein. Tosender Applaus für den Mann in Anzug und Vollbart. Mit seinem Titel „Ave Maria“ wurde es dann leise im Saal. André Stade kam an beim Publikum.

Und Pia Malo machte es ihm nach. Sie verloste während ihres Auftrittes eine Tasse mit ihrem Bild. „Ich zähle bis drei und das erste Paar, das aufsteht und sagt: ,Ich liebe dich‘ und sich küsst, bekommt das Geschenk.“ Die Tasse wanderte in die erste Reihe im Saal.

Außerdem fragte sie im Publikum nach einem Mann für sich. Mit 37 Jahren sei sie noch single und würde gern nach Sassnitz zurückkehren, wenn es hier jemanden gäbe. Der Funke sprang über und die sympathische Sängerin konnte sich neben ihrem berühmten Vater behaupten. Zuschauer Günter Niedergesäß (82) aus Altenkirchen schwärmte: „ Olaf der Flipper hat schon eine tolle Stimme, seine Tochter aber auch.“ Der Ruheständler kommt regelmäßig zu den Weihnachtsgalas nach Sassnitz.

Halle schon Monate vorher ausverkauft

„Die waren alle gut“, finden auch Irene und Jürgen Päplow aus Bergen, die zusammen mit ihren Freunden Reinhold und Bärbel Vierk aus Stralsund anreisten. Nach der Pause wechselte Sängerin Daniella Rossini dann ihr Dirndl in ein rotes Abendkleid. Auf der weihnachtlich geschmückten Bühne sang sie aus ihrem neuen Album, das im kommenden Jahr erscheinen wird, den Titel „Du bist verdammt gefährlich“. Aktuell performte sie aus dem Album „Sehnsucht“.

Bildergalerie: So schön war der „ Sternenzauber“ in Sassnitz

Zur Galerie André Stade, Daniella Rossini gastieren neben Olaf der Flipper und seiner Tochter Pia Malo im Rahmen der neuen Weihnachtstournee „Sternenzauber“ in Sassnitz. Rund 400 Besucher wurden gezählt.

Brigitte Lüdke (67) aus Sassnitz war begeistert: „Die Stimmung ist super und die Atmosphäre stimmt einfach“, sagte sie und feierte mit mehr aus 30 Bekannten im Saal. „Wir sind zusammen mit der Volkssolidarität hier.“ Mit am Tisch waren Erika und ihr Mann. „Na klar haben wir Platten zu Hause und hören gern Musik“, sagte die Zuschauerin.

Mitorganisator des Veranstalters Mirko Schmidt (29) war zufrieden. „Wir haben bereits nach zwei Weihnachtsgalas gemerkt, dass es die Beste ist, die wir bisher hatten. Die Hallen waren schon Monate vorher ausverkauft“, sagt er. Der Vorverkauf für die Karten zur Frühlingsgala am 26. März in Sassnitz laufen auf Hochtouren.

Lesen Sie auch hier

Von Christine Zillmer