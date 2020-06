Open-Air-Musiker-Stammtisch auf Rügen: Musik von Rock bis Rumba

Putbus

„Das war ein himmlisches Erlebnis an so einem lauen Sommerabend vor der Kulisse der geradezu explodierenden Natur diese Musik hören zu können“, schwärmte eine Besucherin. Passend dazu hatte Jens Syllwasschy zum Auftakt den Dylan-Klassiker „ Knocking On Heavens Door“ angesagt. Gut 15 Musiker waren nach entbehrungsreicher Zeit dem Aufruf des Organisators gefolgt und hatten sich an der Pergola des Putbusser Schlossparks eingefunden. Das Treffen hatte als Freiluft-Variante eines von ihm vor der Corona-Krise initiierten Musikerstammtischs geplant.

Syllwasschy konnte sich dabei einen Seitenhieb auf die aktuelle wirtschaftliche Situation von Musikern und deren aus seiner Sicht zu geringe Unterstützung nicht verkneifen. „Wenn euch ein Politiker engagieren will, verlangt die doppelte Gage oder drückt ihm ein Blatt in die Hand, damit er selber singen kann“, rief er seinen Kollegen zu.

Open-Air-Konzerte Ende Juni

Gekommen waren neben dem Pastitzer Gitarrenbauer David Brahm und vielen Rügener Musikern auch Stralsunder Kollegen um den Arzt Nico Neesen (Saxophon) und Steffen (Blues) Rausch. In lockerer Atmosphäre und mit großer Spielfreude unterhielten sie sich und die wenigen vorbeikommenden Parkbesucher mit Klängen von Rock bis Rumba. Paolo Amaddio aus Lancken-Granitz heizte die Stimmung mit mediterranen Klängen seiner Gruppe La Banda zusätzlich an. Der nächste Auftritt der Gruppe soll an der Selliner Seebrücke erfolgen.

Jens Syllwasschy möchte für den 27. Juni ein Straßenmusikfest organisieren. Ab 14 Uhr wollen er und seine Kollegen an gleich mehreren Orten im Schlosspark aufspielen und hoffen auf verstärkte Teilnahme auch wieder des Publikums. Dazu passte dann mit John Lennons „Imagine“ wieder der letzte Song des Abends.

Von Uwe Driest