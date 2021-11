Sassnitz

Knapp drei Wochen ist es her, als Kristin Rimpl furchtbare Szenen in ihrer Wohnung in Sassnitz erleben musste. Stundenlang wurde sie dort von ihrem Ex-Freund terrorisiert und geschlagen. Die Blessuren sind noch heute sichtbar. Blaue Flecken an den Armen und Beinen. „Wenn ich aus dem Haus gehe, bekomme ich Angstzustände und Schweißausbrüche. Immer in dem Gedanken, er könnte hier irgendwo auf mich lauern“, sagt die 55-Jährige.

Zwei Jahre lang war sie mit ihrem Freund zwar in einer On-off-Beziehung in getrennten Wohnungen zusammen, aber es war ein harmonisches Zusammensein, wie sie berichtete. Alles änderte sich, als durch die Corona-Pandemie Kurzarbeit folgte und nur wenig später die Arbeitslosigkeit. Er habe angefangen zu trinken. „Zu Höchstzeiten hatte er schon um 16 Uhr zwei Flaschen Whiskey geleert. Hinzu kamen zwei Autounfälle unter Alkoholeinfluss“, sagt Kristin Rimpl.

Seine Wut habe er dann an seiner Freundin ausgelassen. Im April soll er sie vom Küchenhocker geschubst haben, sodass sie sich den Kopf am Boden aufschlug und durch den Sturz einige Hämatome am Körper bekam. „Zum Glück hatte er mich nicht die Treppe runtergeschubst, sonst wäre mit Sicherheit mehr passiert.“ Über das Amtsgericht in Bergen erwirkte sie eine Verfügung, nach der er sie unter anderem weder anrufen, übers Handy anschreiben und sogar ansprechen durfte.

Polizei oder Beratungsstellen Die Polizei nimmt in allen bekannten Fällen von häuslicher Gewalt eine Strafanzeige auf und leitet alle notwendigen Maßnahmen und Ermittlungen ein. Zudem wird über verschiedene Hilfsangebote informiert und auch die Möglichkeit für eine Beratung zum „Opferschutz“ angeboten. Wenn sich Betroffene nicht entscheiden können, die Polizei zu rufen, sollten sie sich an eine Person ihres Vertrauens wenden oder sich beraten lassen. Beratungs- oder Interventionsstellen für häusliche Gewalt können ebenso kontaktiert werden. Den Kontakt in Ihrer Nähe vermittelt die Polizei oder das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 08000/116 016, rund um die Uhr und in vielen Sprachen, oder beim Weißen Ring Rügen: 038301/89 83 60. Das Notieren von Einzelheiten zu den Vorfällen, wie Datum, Uhrzeit und was genau geschehen ist, ist für die weitere Dokumentation von hoher Bedeutung. Bei Verletzungen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Es kann hier alles dokumentiert werden: Ursprung der Verletzungen und Fotos für eine spätere Beweissicherung.

Der Kontakt brach aber nie gänzlich ab. Als er im Oktober ins Krankenhaus musste, bot sie ihm an, seine Katze solange bei sich aufzunehmen, bis er wieder aus dem Krankenhaus raus ist. Er übernachtete bei ihr, trank auch wieder Alkohol. „Ich dachte anfangs, er hätte sich geändert. Er sagte sogar zu mir, dass er sich professionell helfen lassen möchte. Dass es so ausartet, damit konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht rechnen“, sagt Kristin Rimpl.

Ein Smiley in einer WhatsApp-Nachricht soll schließlich der Auslöser der jüngsten Auseinandersetzung gewesen sein. „Ich bin aus der Küche gekommen, als er mich packte. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber er ist ziemlich groß und stark – ich hatte keine Chance“, sagt sie. Sie erinnert sich, wie er wahllos auf sie einprügelte, er sie mit seinem Knie am Boden fixierte und im Würgegriff hatte. Bis nachts um 1 Uhr soll der Zweikampf gedauert haben, dann sei sie erschöpft ins Bett gefallen. Am nächsten Morgen war er immer noch da, verschwand erst aus ihrer Wohnung, als seine Mutter ihn dazu aufgefordert haben soll.

Bevor er ging, habe er noch ihre Geldbörse mit sämtlichen Geldkarten und Dokumenten mitgenommen, wie sie sagt. „Die Polizei sagte mir, ich hätte sie anrufen sollen, als mein Ex bei mir war. Aber was sollte ich denn machen, ich bin stundenlang nicht an mein Handy in meiner Wohnung rangekommen. Im Nachhinein bereue ich, dass ich ihn in meine Wohnung gelassen habe“, sagt sie.

Die Geldbörse bekam sie im Tausch gegen die Katze zurück. Durch die Polizei erfuhr sie, dass ihr Ex eine Gefährderansprache bekam, er also unter Beobachtung steht. „Das macht mir Angst, wenn ich weiß, dass er nach diesen Taten frei herumläuft und Ähnliches wieder tun könnte.“

Kristin Rimpl wandte sich an die OZ, um anderen Betroffenen zu zeigen, wie Opfer häuslicher Gewalt zu leiden haben, will ihnen aber auch Mut machen. „Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dann nur noch zu der Zeit, wenn andere Menschen auf der Straße sind. Wenn ich alleine bin, bekomme ich Panik“, sagt sie. Medizinisch wird sie von einem Psychologen auf der Insel betreut. Sie geht jetzt nur noch mit Pfefferspray aus dem Haus, hatte am Wochenende zudem einen Selbstverteidigungskurs in Stralsund absolviert.

Martin Stemmler, Leiter der Außenstelle Rügen des Weißen Rings, kennt diesen Fall und unterstützte die Frau mit Geld, damit sie in der Anfangszeit ohne ihre Geldbörse Termine beim Anwalt und auch bei Ärzten wahrnehmen kann. Fälle wie diese haben in diesem Jahr auf Rügen wieder zugenommen. 2020 waren es 30 Einsätze für den Weißen Ring, in diesem Jahr gab es bislang schon 39 Fälle. Der gemeinnützige Verein hat ein Alleinstellungsmerkmal, weil er direkte Hilfe in Form von Geld geben kann. Betroffene werden oft über andere Beratungsstellen, wie in diesem Fall von der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Stralsund, weitervermittelt.

Dass sich Kristin Rimpl an die Polizei wendet, ist nicht der Regelfall. „Denn es kostet viel Überwindung, bevor jemand bei der Polizei angezeigt wird. Oft erst, wenn es mehrfach Gewalt gegeben hat“, sagt Martin Stemmler. Denn eine Anzeige sei mit einer Störung des Verhältnisses zum Lebenspartner verbunden. „Neben dem materiellen Verlust geht es um das Alleinsein. Mit dem Lebenspartner kann man ein Wort wechseln, auch wenn man böse aufeinander ist. Selbst eine böse Zuwendung werde als Zuwendung wahrgenommen.“

„Häusliche Gewalt ist nie Privatsache“, sagt Ilka Pflüger von der Polizeiinspektion Stralsund. Fast alle Formen häuslicher Gewalt stellen Handlungen dar, die gesetzlich mit Strafe bedroht sind. Häusliche Gewalt ist kein eigener Straftatbestand. „Infrage kommen zahlreiche Straftatbestände, die im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ein polizeiliches Tätigwerden von Amts wegen auslösen.“

In jedem Fall sei es wichtig, sich einer nahestehenden Person anzuvertrauen. Wer von häuslicher Gewalt betroffen ist, soll sich Unterstützung holen, egal ob es Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder Nachbarn sind. Weiterhin gibt es Beratungsstellen, die per Telefon oder auch per Chat im Internet Hilfe anbieten. „In jedem Fall entscheiden betroffene Person selbst, welche Hilfe Sie in Anspruch nehmen und welche Schritte Sie gehen wollen“, so Ilka Pflüger.

