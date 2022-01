Orangerie Putbus: Bekannte Rüganerin übernimmt das Café

Putbus

Die Orangerie in Putbus ist einer der Besuchermagneten auf der Insel Rügen. Hier konnte man bis vor Kurzem bei einer Tasse Kaffee oder einem Eis verweilen. Doch die Gastwirtin in einem der beiden Torhäuser hörte auf. Deshalb war die Stadt auf der Suche nach einem neuen Pächter. Und sie war erfolgreich. Die Molkerei Rügener Inselfrische, die auch in Poseritz ein Café betreibt, übernimmt die Geschäfte im Stadtkern.

„Wir haben uns über diese Bewerbung gefreut. Das Konzept in Poseritz geht gut auf und es ist ein gestandenes Unternehmen. Es ist ein Glücksfall für die Stadt, dass die Molkerei das Café übernehmen wird“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). Orangerie mit Ausstellungen und Trauungen und das Café werden voneinander profitieren, ist sie sich sicher. „Wir haben viel Wert auf Regionalität gelegt. Die neuen Betreiber kommen von der Insel, beziehen sogar das Geschirr von der benachbarten Töpferei. Das passt ins Marketingkonzept der Stadt“, sagt die Bürgermeisterin.

„Haben viele Hausaufgaben zu erledigen“

Dr. Sylva Rahm-Präger, Geschäftsführende Gesellschafterin der Molkerei-Naturprodukt GmbH Rügen „Rügener Inselfrische“ in Poseritz Quelle: SPD

Geschäftsführerin der Molkerei ist Sylva Rahm-Präger, die im vergangenen Jahr für die SPD bei der Landtagswahl MV ein Direktmandat gewann. Sie hatte nie beabsichtigt, zu expandieren. Das Café neben der Orangerie hatte mir schon immer gefallen. Es ist das einzige Objekt auf der Insel, das für unsere Idee infrage käme“, sagt sie. Und es hat Standortvorteile, es lässt sich organisatorisch gut einbinden, denn es liegt zum Beispiel auf dem Weg für den Lieferfahrer. Die Stadt Putbus hat Historie. Und wenn man sich für Geschichte, Kunst und Kultur interessiert, „dann schlägt das Herz für so einen Standort“.

Das umgestaltete Café soll zum Ostergeschäft öffnen, so das Ziel. Dann werden die drei angestellten Mitarbeiter die Gäste bedienen und bekommen zusätzlich Hilfe von Minijobbern. Einarbeitungszeit sollen sie zuvor in Poseritz bekommen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. „Wir haben bis dahin noch viele Hausaufgaben zu erledigen“, sagt Sylva Rahm-Präger, die ihre Vorgängerin lobt. „20 Jahre lang hat sie einen guten Job in Putbus gemacht.“

Raum soll halbiert werden

Doch einiges müsse gemacht werden, bevor geöffnet wird, unter anderem neue Leitungen für die Elektrik sowie Rohre für Wasser und Abwasser. Das jetzige Spülbecken, soll einer Geschirrspülstrecke weichen. Hinzu kommen ein Backofen und eine Saladette. Im Moment sieht es dort so aus, dass dieses Café aus einem großen Raum besteht.

Die Hinteransicht des Cafés: Im Wintergarten können Gäste das Angebot der Molkerei Rügener Inselfrische genießen. Quelle: Mathias Otto

In Trockenbauweise soll dieser halbiert werden. „Wir müssen es so gestalten, dass die Leute, wenn sie das Café betreten, nicht zuerst den Geschirrspüler sehen. Sie sollen reinkommen und sich wohlfühlen“, sagt sie. Sie möchte von Anfang an einen Eindruck vermitteln, der bei den Besuchern haften bleibt. „Deshalb ist der optische Eindruck wichtig. Denn schließlich isst das Auge mit. Wenn man sich in den Räumen wohlfühlt, nimmt man gerne Platz.“

Kühlzelle im Keller

Fruchtshakes, Milch, Joghurt und Säfte, Kaffee, Kuchen und Herzhaftes bietet das Café in Poseritz an. Nichts anderes wird die Besucher auch in Putbus erwarten. „Wir haben die Rohstoffe dafür, wir haben eine eigene Produktion, also werden wir sie auch verwenden. Spezialitäten wie Backkartoffel oder überbackener Frischkäse werden nicht nur in Poseritz, sondern auch woanders gut funktionieren“, ist sie sich sicher.

Aber: Sie will sich auch den Erwartungshaltungen der bisherigen Gäste anpassen, die bei ihrer Vorgängerin gerne mal ein frisch gezapftes Bier oder ein Eis genossen haben. „Beides nimmt sehr viel Platz weg und erfordert eine ganz andere Logistikkette. Wir überlegen derzeit, wie wir alles unter einem Dach unterbringen können“, so Sylva Rahm-Präger. Möglich sei dies nur, indem eine Kühlzelle in das Café integriert wird. Da die Aggregate außen nicht angebracht werden dürfen und innen zu viel Lärm verursachen würden, muss dafür der kleine Keller herhalten.

Das Café an der Orangerie in Putbus hat einen neuen Betreiber. Das gesteckte Ziel: Ostern soll eröffnet werden. Quelle: Mathias Otto

Eine große Herausforderung wird zudem die Lieferung der elektrischen Geräte sein, die eine mehrmonatige Lieferzeit haben. Ostern ist das große Ziel für die Eröffnung, sollte es dann aber noch zu sehr nach Baustelle aussehen, werde der Eröffnungstag nach hinten verschoben. Dann soll es auch eine Überraschung geben. Welche das sein wird, will sie noch nicht verraten.

Von Mathias Otto