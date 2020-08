Putbus

Unter dem Titel „DREI-KLANG“ zeigen Britta Naumann, Ines Diederich und Monika Ringat in der Orangerie zu Putbus Malerei, Grafik, Collagen und bildhauerische Arbeiten. Es ist die Sommerausstellung der Kulturstiftung Rügen.

Wer sich davon ein Bild machen möchte, ist zur Ausstellungseröffnung am Sonnabend, dem 29. August, von 17 Uhr an willkommen. Reinhard Litty wird die Gäste als Vertreter der Kulturstiftung begrüßen. Bärbel Röhl singt französische und deutsche Chansons. Und schließlich stellen sich dien drei Künstlerinnen persönlich vor.

Wie sie selbst sagen, ist ihnen in ihren Arbeiten der Dialog mit der Natur sehr wichtig. Während sich Britta Naumann, vor allem in ihren aktuellen Collagen, häufig in „Metaphern über den Zustand der Natur“ ausdrückt, Mo Ringat sich in ihre „malerischen Welten vergräbt“ und „Traumorte sucht“ verarbeitet Ines Diederich gern „natürlich wachsendes“ und verbindet „Tradition, Mythologie und Experiment in ihrem künstlerischen Tun“. „Wir werden also drei individuelle Ausdrucksweisen erleben können, die sich in der Ausstellung zu einem harmonischen Dreiklang verbinden“, verspricht Reinhard Litty.

Ausstellung bis 25. Oktober

Während im Sommer des vergangenen Jahres die „Leichtigkeit“ der Inga Carierre und Angelica Russ die Räume der Orangerie durchwebten, werde nunmehr ein schwebender Gleichklang dreier sich ergänzender Künstlerinnen zu spüren sein.

Die Ausstellung der Kulturstiftung wird nach der Eröffnung am Sonnabend noch bis 25. Oktober in Rügens einstiger Residenzstadt zu sehen sein. Besucher sind dort mittwochs bis sonntags jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr willkommen. Die kommende ist die dritte Ausstellung dieses Jahrs in der Orangerie.

Von Chris Herold