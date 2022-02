Bergen

Unerwartet glimpflich sind Rügen und Hiddensee durch den Orkan gekommen. Der Sturm hat zwar auf den beiden Inseln für zahlreiche Schäden gesorgt; im gesamten Landkreis beispielsweise wurden hunderte Bäume entwurzelt. Allerdings blieb es bei Sachschäden und auch die fielen in der Regel nicht so schwer aus wie noch am Freitag Abend befürchtet. Dabei war es einer der stärksten Stürme, die jemals über Hiddensee gefegt sind: Auf dem Dornbusch wurden Windgeschwindigkeiten von 172 km/h registriert. Die stärkste Böe, die auf Hiddensee jemals gemessen wurde, brachte es im Dezember 1999 auf 178 km/h.

Uwe Ulbrich vom Wetterstudio auf Hiddensee hatte zu der Zeit Dienst. „Zusammen mit dem Regen war der Sturm schon ziemlich unangenehm“, sagt er. „Das hat zwischendurch auch ziemlich gepoltert.“ Dabei hielt er sich noch nicht einmal im Hochland auf, sondern im tiefer gelegenen Teil der Insel, wo der Wind nicht ganz so stark weht wie auf dem Dornbusch. Gemessen wurde die Windgeschwindigkeit oben am Leuchtturm, also rund 90 Meter über dem Meeresspiegel. Am Fuße des Turms befindet sich außerdem eine für die Erfassung weiterer Wetterdaten notwendige Bodenstation.

Böen mit 133 km/h am Kap Arkona gemessen

„Wind ist immer“, zitiert Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens lachend seinen Großvater. Die Bewohner des „söten Lännekens“ haben sich mit dieser Naturgewalt arrangiert. Größere Schäden habe es nicht gegeben. Gleich am Morgen waren die Gemeindearbeiter über die Insel gezogen und hatten die Folgen des Orkans in Augenschein genommen. Einige Bäume haben dem Sturm nicht standgehalten und waren umgestürzt. Mit Unterstützung der Feuerwehren wurden die Schäden beseitigt.

In der Lenzer Straße in Sassnitz war ein Baum auf eine Garage und ein parkendes Auto gestürzt. Quelle: Marcel Gau / FFw Sassnitz

Zahlreiche Einsätze hatten die Retter auch auf Rügen, auch wenn es Hiddensees „größere Schwester“ nicht ganz so heftig erwischte. Am Kap Arkona wurden Windgeschwindigkeiten von 133 km/h gemessen. In den frühen Morgenstunden des Sonnabends ging es auf Rügen los. Auch waren es in erster Linie Bäume, die auf Fahrbahnen, Gehwege oder parkende Autos gestürzt waren und beseitigt werden mussten. In der Lenzer Straße in Sassnitz hatte ein umgeknickter Baum eine Garage und ein parkendes Auto beschädigt. Gleich mehrere Bäume waren am frühen Morgen in der Sassnitzer Straße der Jugend auf der Fahrbahn gelandet. Am Gerhart-Hauptmann-Ring und am Torfmoor mussten Bäume abgenommen werden, die auf Gebäude zu stürzen drohten. In der Stralsunder Straße fielen Teile der Eindeckung vom Dach und mussten gesichert werden.

Viele Baumsperren rund um Binz

Ähnlich sah es im benachbarten Binz aus. In der Dünenstraße fiel ein Baum auf einen in der Nähe geparkten Pkw. Gleich zwei Baumsperren mussten am Naturerbezentrum beseitig werden. Auch auf der Landesstraße 29 Richtung Mukran lag ein Baum quer auf der Fahrbahn. An der Margaretenstraße musste ein Baum, der zu fallen drohte, vorsorglich abgenommen werden. An der Strandpromenade wurden Äste einer Kiefer entfernt, die beinahe auf die Promeniermeile gestürzt wären. Auch viele andere Rügener Wehren, etwa die aus Bergen, wurden zu Einsätzen wegen umstürzender beziehungsweise umgestürzter Bäume gerufen oder mussten Gebäude sichern, an denen sich Teile durch den Wind gelöst hatten.

Lichtmast brannte in Oberleitung

Vielerorts kamen die Kameraden kaum zum Verschnaufen. Noch während sie bei einem Einsatz waren, erreichte sie schon der nächste Notruf. Die Bergener und die Sassnitzer Feuerwehr rückten am Vormittag nach Mukran aus. Dort war ein hölzerner Lichtmast in die Oberleitung der Bahn gefallen und brannte. Er konnte erst entfernt werden, nachdem die Bahn den Strom abgeschaltet und die Feuerwehren die notwendige Erdung vorgenommen hatten.

Feuerwehrleute aus Sassnitz und Bergen beim Einsatz in Mukran. Dort war ein hölzerner Lichtmast in die Oberleitung der Bahn geraten und brannte. Quelle: Marcel Gau / FFw Sassnitz

Der Bahnverkehr war ohnehin ausgesetzt. Seit Freitag Abend rollte auf Rügen kein Zug mehr. Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG), die auf der Strecke zwischen Sassnitz beziehungsweise Binz und Stralsund beziehungsweise Rostock fährt, hatte ihre Regionalzüge in Sassnitz geparkt. Es seien noch etliche Erkundungsfahrten der Deutschen Bahn, der das Schienennetz gehört, nötig, bevor der Verkehr wiederaufgenommen werden könne, sagte eine ODEG-Sprecherin auf Nachfrage. Auch die Wittower und die Hiddensee-Fähre blieben an ihren Anlegern. Im Gegensatz dazu fuhren die Busse der VVR, wenn auch nicht immer ganz planmäßig. Baumsperren sorgten für die eine oder andere Verspätung.

Die Stromversorgung wurde nicht nur bei der Bahn zum Problem. Auch an vielen anderen Orten der Insel kam am frühen Morgen kein „Saft“ mehr aus den Steckdosen. So war der Strom unter anderem in Lietzow, in Teilen von Binz, im Raum Patzig/Thesenvitz/Trent, in Sellin und Lancken-Granitz sowie auf ganz Hiddensee teilweise über mehrere Stunden weg. „Es gab offenbar Leitungsrisse an verschiedenen Stellen“, sagte der Leitende Verwaltungsbeamte im Amt Mönchgut-Granitz, Arne Fründt. Was genau die Ursache dafür war, ließ sich am Sonnabend nicht in Erfahrung bringen. Beim Stromversorger Edis war niemand zu erreichen.

Wasserversorgung klappte auch ohne Strom

Gesichert war hingegen die Wasserversorgung. „Wir hatten in dieser Hinsicht keine echten Einschränkungen“, sagte Uwe Trefflich vom Zweckverband (ZWAR). Wenn die Pumpen bei einem Stromausfall nicht arbeiten können, ist noch reichlich Wasser in den Hochbehältern, das ins Leitungsnetz fließt. Die wichtigsten Wasserwerke hat der ZWAR außerdem mit Notstromaggregaten ausgestattet, die die Energieversorgung der Anlagen dann vorübergehend übernehmen.

Die Stromausfälle hatten allerdings Auswirkungen auf ein anderes Netz – das Internet. Während es rundum stürmte, war dort nicht nur Flaute, sondern tote Hose, sagt der Meteorologe Uwe Ulbrich. Dessen Wettberichte von Hiddensee drohten fast zu scheitern, weil er ohne Internet keinen Zugriff auf die Daten hatte und es auch die Übertragung seiner Prognose in Rundfunk und Fernsehen erschwert. Ulbrich hatte Glück: Kurz vor Beginn seiner Ansagen kehrte der Strom zurück – wenn auch nur kurzzeitig. Seine Vorhersage für die kommenden Tage: Am Sonntag werde es deutlich ruhiger, am Montag schon wieder etwas windiger – aber nicht zu vergleichen mit dem Orkan am Sonnabendmorgen.

Von Maik Trettin und Martina Rathke