Marlow

In Vorpommern werden in der nächste Zeit rote Bänke aufgestellt. „Uns ist aufgefallen, dass an vielen Orten Sitzbänke fehlen. Das wollen wir im Zusammenhang mit unserer Kampagne ’Wir sind so Vorpommern’ ändern“, sagt Felix Maybauer, Filialleiter des Geldinstitutes in Marlow. Der hat die erste Bank am Mittwoch an den Vogelpark Marlow übergeben. „Bei unseren Besuchern weckt sie Aufmerksamkeit. Sie sitzen gern auf der Bank und nutzen sie als Fotomotiv“, sagt dessen Geschäftsführer Matthias Haase.

„Mit dem Vogelpark Marlow verbindet uns schon seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft.“, unterstreicht Filialleiter Maybauer. Als 2018 durch den Wintereinbruch die Volieren beschädigt wurden, sei die Sparkasse einer der ersten Unterstützer gewesen, um die Volieren wieder aufzubauen.

In den 25 Jahren seines Bestehens ist der Vogelpark zu einer Attraktion in Vorpommern geworden, der jährlich viele Einheimische und Touristen anzieht. Im Jubiläumsjahr gibt es zahlreiche Aktivitäten, mit denen der Geburtstag gefeiert wird.

Von Chris Herold