Sellin

Den Hafen am Selliner See, das Seefahrermuseum, die Publikationen über Sellin und seine Ortsteile, das umfangreiche Ortsarchiv. Ohne Gerhard Parchow würde es das alles wohl nicht geben. Für viele Projekte hat der Ortschronist die Initialzündung gegeben, in dem der tief in die Historie eintauchte und die Geschichte in die Gegenwart holte. Für sein unermüdliches Schaffen wurde dem 74-Jährigen jetzt die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Sellin verliehen. Bürgermeister Reinhard Liedtke überreichte ihm am Sonntag in Moritzdorf die Ehrenbürgerkunde. Den feierlichen Rahmen bot die Präsentation des neuen Moritzdorf-Buches, das Gerhard Parchow im Auftrag der Gemeinde geschrieben hat.

Wissen steht Nachwelt zur Verfügung

Der ehemalige Museumsleiter beschäftige sich seit Jahrzehnten mit der Heimatgeschichte und hat dazu im Laufe der Jahre ein außerordentlich hervorragendes Archiv angelegt. Er habe entscheidend dazu beigetragen, dass die gesamte Geschichte des Ostseebades Sellin erhalten geblieben ist, dokumentiert und so aufbereitet, dass dieses Wissen auch der Nachwelt zur Verfügung steht.

„Du bist der Gralshüter des Ostseebades Sellin. Es wäre vieles unwiederbringlich verloren gegangen, wenn du es nicht aufgeschrieben und bewahrt hättest“, so Liedtke zum Geehrten. Die Würdigung sei eine große Freude und Ehre für ihn, so Gerhard Parchow. „Ich bin ein Ur-Selliner und will meinem Heimatort auch etwas zurückgeben. Danke für die Möglichkeit, mich zu verwirklichen und für den Ort zu verwirklichen.“

Stammt aus einer uralten Rügener Fischerfamilie

Gerhard Parchow stammt aus einer uralten Rügener Fischerfamilie, deren Stammbaum bis ins Jahr 1371 zurückreicht. Der hochgewachsene Selliner interessierte sich schon früh für die Vergangenheit und wollte Archäologe werden. Sein Vater war davon wenig begeistert und so absolvierte er eine Ausbildung zum Landmaschinenschlosser mit Abitur und das Studium an der Ingenieurschule für Technologie in der Landwirtschaft in Malchow. Später verschlug es ihn nach Dummerstorf, wo er jahrelang in der Abteilung Fortpflanzung des Forschungszentrums gearbeitet hat.

Dann traf ihn das Schicksal hart. Seine Frau verstarb plötzlich, er blieb mit den drei kleinen Söhnen allein zurück. Sein Leben geriet aus den Fugen, er stürzte ab. Ganz langsam kletterte er aus dem Loch wieder dem Leben entgegen. Viele Menschen hatten sich inzwischen abgewendet. Eine zweite Chance bekam er 1999 vom Arbeitsamt und vom Bürgermeister, der an ihn glaubte und sich für ihn einsetzte. Gerhard Parchow fing bei der Kurverwaltung an und konnte nun sein Hobby doch noch zum Beruf machen. Mit vier ABM-Frauen baute er das Ortsarchiv auf. Den Grundstock dafür hatte er schon früher gelegt, als er 1985 anfing, alles über den Ort zu sammeln. Auslöser waren 30 alte Postkarten, die er vom legendären Selliner Strandfotografen Hans Knospe bekommen hatte.

Museum wurde im Jahre 2011 Realität

Aus der Idee, dass Sellin ein Museum als ganzjähriges Angebot für Urlauber und Gäste erhält, wurde im Jahre 2011 Realität. Die Gemeinde baute mit Fördermitteln das Seefahrerhaus, das einen Einblick in das frühere Leben und Arbeiten der Fischer, Schiffer und Bootsbauer gibt. Auch für den Bau des Mühlenparks in Altensien 2007 oder die kulturhistorische Freiluftausstellung „Fischer-Bauer-Hotelier“ im Gemeindegebiet gab Gerhard Parchow den Anstoß. Daneben gab er sein Wissen in Ortsführungen und Vorträgen weiter.

Oder hielt es zwischen zwei Buchdeckeln fest. Nach den Büchern über Seedorf, Sellin sowie Altensien und Neuensien ist nun noch Moritzdorf hinzugekommen. Es wird nicht das letzte bleiben, ihm soll ein weiterer Sellin-Teil folgen von 1945 bis 1961, kündigt Gerhard Parchow an. Zudem wirkt er weiter als Ortsarchivar. Er ist Ansprechpartner für das Ortsarchiv, das vom Museum in den Gästeinfopunkt am Kleinbahnhof umgezogen ist. Sein Sohn Michael, ein ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, ist als Museumsleiter in seine Fußstapfen getreten.

„Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet“, sagte Gerhard Parchow kurz nach der Verleihung der Ehrenbürgerschaft. „Ich dachte, wenn ich mal aufhöre. Aber wann höre ich auf?“

Möge er noch viele Geschichten aufstöbern, aufschreiben und erzählen. Wir hören ihm immer wieder gerne zu.

Von Gerit Herold