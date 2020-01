Ortsschau in Waase: Mit Zwergen groß abgeräumt

Waase

Die Zucht von edlen Kleintieren hat auf Rügen und Ummanz eine lange Tradition. Der Rassegeflügelzuchtverein RGZV Ummanz feiert im nächsten Jahr sein 60-jähriges Bestehen und richtet zum 29. Mal seit der Wende die Rassegeflügelausstellungen aus. Am Wochenende war es wieder soweit und Hühner, Enten und Tauben bevölkerten die Käfige auf dem ehemaligen Wirtschaftshof in Waase. Weiterhin wurden Kaninchen in einer Werbeschau gezeigt.

„Zu danken haben wir den 20 Züchtern, die durch die Bereitstellung und Teilnahme mit 180 ihrer Tiere die Grundlage für diese Veranstaltung gelegt haben und den Besuchern und Gästen damit einen Einblick in die erhaltenswerte Vielfalt der Rassegeflügelzucht gewährten“, sagte der Vorsitzende Holger Kliewe. Die Tiere wurden von drei Preisrichtern aus Wusse ( Ummanz), Stralsund und Barth betrachtet und bewertet. Zwar tauchte kein Tier mit der Bewertung „vorzüglich“ auf deren Bewertungskarten auf, dafür 20 Mal die zweitbeste Note „hervorragend“.

Wanderpokale für die Aussteller

Bei der Ortsschau auf Ummanz wurden wieder die besten Rassegeflügelzüchter ermittelt. Den Wanderpokal der Bürgermeisterin der Stadt Bergen für den Champion der Ausstellung konnte Norman Abraham gewinnen. Er präsentierte zwölf Kingtauben. Weitere Wanderpokale gingen an Holger Kliewe für seine Pommernenten, Roland Rindfleisch mit der Deutschen Schautaube, Norbert Briesemeister mit der Hühnerrasse Australorps sowie Klaus-Peter Pautsch mit den Zwerg-Welsumer.

Kenner der Schau waren nicht überrascht, dass Pautsch mit seinem Rassegeflügel Erfolg haben wird. „Ein Regal für die Pokale reicht nicht aus. Gezählt habe ich nicht, aber mindestens 50 habe ich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gewonnen“, so der 63-Jährige. Seitdem er zwölf Jahre alt ist, züchtet er Hühner. Er erinnert sich, wie ein Schulkamerad von seinen Tauben schwärmte. „Durch ihn bin ich zur Zucht und zum Verein gekommen“, sagt er. Von Anfang an hält er Zwerghühner. „Ich habe sie einmal gesehen und mich gleich in diese Rasse verliebt“, sagt er.

Zeitintensives Hobby

Als Jugendlicher baute er auf dem Hof seiner Eltern einen Stall. Mit der Zeit kamen immer neue Exemplare hinzu. Auch außerhalb der Insel stellt er seine Zwerghühner aus, in Grimmen zum Beispiel oder in Friedland und Strasburg. Selbst auf Landesausscheiden war er mehrmals vertreten. „Wichtig für die Bewertung ist, dass der Kamm ein gleichmäßiges Zackenbild aufweist“, nennt er ein Kriterium, auf das die Preisrichter achten. Außerdem spielen auf dem Federkleid die drei Farbtöne braun, schwarz und hellbraun eine wichtige Rolle. „Die Farben dürfen nicht zu dunkel sein.“

Klaus-Peter Pautsch opfert viel Zeit für sein Hobby. Aktuell hält er zwei Stämme mit jeweils einem Hahn und fünf Hühnern auf seinem Hof. Eine Stunde pro Tag verbringt er im Stall, mistet dort aus und füttert seine Zwerghühner. „Ich habe auch jemand, der sich um sie kümmert, wenn ich mal im Urlaub bin. Aber spätestens nach 14 Tagen muss ich sie wiedersehen“, sagt er.

Verein hat Nachwuchssorgen

„Ich bin durch die Zucht seltener im Urlaub als Menschen, die keine Tiere halten. Aber der Aufwand lohnt sich“, berichtet Roland Fischer (55), der wie sein Bruder Ralf (57) seit 1971 im Verein tätig ist. Beide sind mit Tieren auf ihrem elterlichen Hof aufgewachsen und züchten seit dem Kindesalter Tauben und Hühner. „Wir haben zwischendurch auch andere Zuchttiere ausprobiert, aber am Ende bleiben wir bei unseren Lieblingsrassen“, so Ralf Fischer, der auf der Ortsschau unter anderem mit Italiener-Hühnern, sein Bruder mit Deutschen Zwerg-Wyandotten vertreten waren.

Obwohl die Schauen auf Ummanz gut besucht sind und sich die Mitglieder aktiv einbringen, macht sich eine Sorge breit. Den Geflügelzüchtern fehlt der Nachwuchs. „Wir haben Mitglieder mit jahrelanger Erfahrung. Aber wenn sie aus Altersgründen aus dem Verein ausscheiden, haben sie nicht mehr die Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben“, sagt der 1. stellvertretende Vorsitzende Lutz Peters, der um neue interessierte Züchter wirbt. Aktuell hat der Verein 40 aktive Mitglieder, darunter zwölf Frauen und zwei Jugendliche. Was sie mitbringen müssen: die Liebe zum Tier und Zeit. „Das Mensch-Tier-Gefühl muss vorhanden sein. Das ist die Voraussetzung“, sagt er.

