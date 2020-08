Ortsumgehung für Bergen: Schwesig steht klar hinter Bauprojekt

Bergen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) äußerte sich in dieser Woche der OZ gegenüber im Interview auch noch einmal zur Forderung der Bergener, endlich eine Ortsumgehung für den Ort zu bauen.

Die neue Bundesstraße 96 ist fertig bis Bergen; vor drei Jahren versprach der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ( CSU), man wolle die Baustelle nicht unterbrechen, sondern direkt die Ortsumgehung angehen. Das Land wollte den Abschnitt zwischen Kaiseritz und Karow genehmigen. Wie weit sind die Arbeiten und wie realistisch ist die Ortsumgehung Bergen überhaupt?

Umsetzung ist abgesichert

„Die Landesregierung steht ganz klar hinter dem Bau der Ortsumgehung Bergen. Sie steht im Bundesverkehrswegeplan. Die Umsetzung ist also abgesichert“, sagt die Ministerin. Das Verkehrsministerium will 2021 mit der Planfeststellung beginnen.

Mit der Fertigstellung der Ortsumgehung werde frühestens in fünf Jahren gerechnet. „Da wird bestimmt noch weitere zwei Jahre geplant und dann kommt das Projekt in die Bürgerbeteiligung“, sagte Jan Fleischauer vom Auto Club Europa ( ACE) in der Informationsveranstaltung im vergangenen Jahr. Dann werde drei Jahre lang um Bergen herum gebaut, sodass mit der Fertigstellung kaum vor dem Jahr 2025 gerechnet werden könne, so der ACE-Regionalbeauftragte.

Von Mathias Otto