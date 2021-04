Strahlende Kinderaugen am Ostersonntag in Putbus: Mehr als 200 Osternester, befüllt mit Schokolade und bunten Eiern, wurden im Schlosspark versteckt. Die Kinder machten sich auf die Suche nach den Überraschungen. Trotz Corona konnte die Veranstaltung stattfinden. Die Gefahr, sich hier zu begegnen, ist gering. So erlebten die Menschen das Angebot.