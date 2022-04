Ostereiersuchen auf Rügen: Die bunten Eier suchten Deckung im Bärlauch

Putbus

Auf diesen Tag am verlängerten Osterwochenende haben sich die Kinder schon besonders gefreut. Sie kamen am Ostersonntag in den Putbusser Schlosspark zum traditionellen Ostereiersuchen. Kaum erklangen die Kirchenglocken am späten Vormittag, stürmten mehr als 100 Kinder durch den Park.

Der Tourismus- und Gewerbeverein hatte die bemalten Eier zuvor in Büschen, in den Bäumen und auf dem Rasen versteckt. In diesem Jahr mussten die Kinder etwas länger suchen. Die dichten Bärlauchwiesen an den Bäumen und hohes Gras boten gute Deckungen.

Aber kein Problem für Oscar, Carl und Marlene Harder aus Glowe, die zusammen mit ihren Eltern und der Oma nach Putbus kamen und schnell ein paar Eier gefunden hatten. „Wir sind zum ersten Mal bei dieser Aktion dabei. Ein Dank an die Organisatoren. Es ist eine schöne Veranstaltung, den Kindern gefällt es“, sagt Vater Christian Harder.

800 Eier versteckt

Verantwortlich war, wie auch in den vergangenen 22 Jahren, der Tourismus- und Gewerbeverein Putbus. „Jedes Kind soll seinen Spaß beim Suchen haben. Deshalb haben wir 800 Eier versteckt. Wir sorgen auch dafür, dass noch welche nachgelegt werden – auch für die Kinder, die etwas später in den Schlosspark kommen“, sagt die Vorsitzende Regine Dabel.

Wie auch den Jahren vor Corona wurde die Oster-Aktion des Vereins sehr gut von Einheimischen und Urlaubern angenommen. Es gab ebenso Anfragen von den Mutter-Kind-Kliniken auf der Insel.

Osterhase verteilte Süßigkeiten

Ein Osterhase war am Sonntag mit einem Körbchen unterwegs, verfolgt von einer Kinderschar. Kein Wunder, der war voll mit Schokolade. „Wir haben uns für diese Variante entschieden, dass er sie verteilt. Im Park würde die Schokolade mitunter zertreten werden. Bei den Eiern ist es nicht ganz so schlimm, die Reste holen sich die Tiere“, sagt die Vorsitzende.

Zur Galerie Im Putbusser Schlosspark wurden am Sonntag fast 800 Eier versteckt.

Stolz zeigte die fünfjährige Emma Welyne Golz aus Putbus ihre Fundstücke ihren Eltern, nachdem sie die Wiese und die Verstecke in den Hecken abgesucht hatte. „Emma hatte an den Osterhasen sogar einen Brief geschrieben. Sie freut sich, dass der Hase so fleißig ist und den Kindern eine Freude beschert“, so Mutter Susanne Golz.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie freut sich, dass der Verein Jahr für Jahr für glückliche Kindergesichter sorgt. Die Idee vom vergangenen Jahr, die Eier im gesamten Park zu verstecken, findet sie auch sehr gut. Somit hätten noch mehr Kinder die Möglichkeit, die Eier zu finden.

Von Mathias Otto