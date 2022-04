Binz

Die Insulaner erinnern sich noch genau an das Osterfest 2021. Große Feiern und Zusammenkünfte waren laut Corona-Verordnungen des Landes untersagt – auf Rügen war es ruhig. Es hatte den Anschein, als würden viele Menschen gar nicht erst ihr Haus verlassen zu wollen.

In diesem Jahr ist alles anders. Mit dem Start in die Urlaubssaison zu Ostern kippte das Land die 3G-Regel in vielen Bereichen, unter anderem in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen und auf Veranstaltungen. Heißt, die traditionellen Osterfeuer durften auf der Insel wieder lodern. Das Highlight fand in Binz statt. Hier wurden am Ostersamstag rund 20 Osterfeuer entzündet.

Um 19 Uhr wurden die Holzscheite angezündet. Quelle: Mathias Otto

Feuer haben Paten übernommen

Tausende Einheimische und Urlauber zog es zum Strand des Ostseebades. So wie Timm Wedewardt aus der Köln, der mit seiner Familie anreiste. „Wir genießen die freien Tagen auf der Insel und sind begeistert, was Rügen so zu bieten hat“, schwärmte er. „Ich erinnere mich noch an die leeren Strände im vergangenen Jahr. Das war ein trauriger Anblick. Schön, dass wir die Urlauber wieder begrüßen können“, sagt der Rüganer Erich Sommer.

Tausende Besucher strömten am Abend zum Binzer Strand. Quelle: Mathias Otto

Das Besondere im Ostseebad: Die Feuer haben „Feuerpaten“ übernommen. Das sind Vereine, Hotels oder Gastronomien, die rund um „ihr“ Feuer auch die Verpflegung übernahmen. Am Stand von Peggy Behrenwolt und Denise Simon am Strandaufgang vor dem Hotel Villa Salve war dementsprechend viel los. „Wir sind alle so froh und dankbar, dass wir wieder zusammenkommen können und dass unsere Insel wieder lebt“, sagt Denise Simon.

Einnahmen kommen Flüchtlingshilfe zugute

Mit dabei waren auch Elke Ehlers und Cornelia Drews vom Verein „aus der Mitte Binz“, die einen Abend lang in Hasenkostüme schlüpften. Viel Zeit für eine Pause blieb nicht, immer wieder zückten Menschen ihre Handys, wollten sich mit ihnen ablichten lassen. „Das macht riesigen Spaß“, sagt Elke Ehlers.

Sie haben auch ukrainische Flüchtlinge aus dem Ort eingeladen, die an ihrem Stand Ostereier suchen konnten. Das Geld, das an diesem Abend eingenommen wurde, soll auch ihnen zugute kommen. „Wir haben ein Auge auf die Ukrainer, besonders wenn es darum geht, geeigneten Wohnraum für sie zu finden“, sagt der neue Vorsitzende Michael Timm.

Tik-Tok-Mitmachaktionen

Drei Strandaufgänge weiter ging es schon ab Nachmittag sportlich zu – unterhalb des IFA-Ferienparkes hatten traditionell die Mitglieder vom Verein Küstenkinder Binz ihren Stand aufgebaut. Tik-Tok-Mitmachvideos, kleine Fußballturniere, Bastelaktionen und natürlich ein Auftritt des Min Hart Chores: „Dies ist die beste Gelegenheit, um neue Kinder auf unser Angebot aufmerksam zu machen“, sagt die Vereinsvorsitzende Mandy Reuter.

Die Einnahmen vom Bratwurst- und Getränkeverkauf hat der Verein schon fest verplant: Das Geld wird in den großen Ferien für Sommerspiele, sportliche Aktionen, Kreativangebote und Ausflüge verwendet.

Von Mathias Otto