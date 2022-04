Ostern auf Rügen: Das ist los am Wochenende

Insel Rügen

Ostern ist nicht nur der Start für die Tourismussaison, auch Einheimische können sich nach langen Jahren der Corona-Zwangspause wieder auf ein großes Veranstaltungsangebot freuen. Wir haben für Sie eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Prora/Binz

Eine Vollmondwanderung über den Baumwipfelpfad des Naturerbe Zentrum Rügen (Baumwipfelpfad) in Prora entführt Besucher in die Welt der Lyrik am Sonnabend in der Zeit von 21 bis 22.30 Uhr. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) 13 Euro. Bei Familien zahlen die Eltern plus das erste Kind, jedes weitere Kind ist frei. Hinweis: Taschenlampe nicht vergessen! Anmeldung: unter Tel. 038393/66 22 00 oder per E-Mail an info@nezr.de

Bergen

Am Sonnabend lädt die Stadt Bergen zum Osterspaziergang mit ortskundiger Führung durch den Rugard ein. Auf die kleinen und großen Kinder warten ab 13 Uhr der Osterhase und „Max macht’s“ zum traditionellen Ostereiersuchen mit Musik, Spiel und Hüpfburg. Für alle Kinder gibt es Überraschungen und natürlich Süßes vom Osterhasen.

„Keine Wäsche ohne Abholschein“ heißt die Veranstaltung des Vereins La Grange, die am Sonnabend um 22 Uhr startet. „Der traditionelle Vorhang des Sehens wird hier durchbrochen. Auditive Phänomene werden ebenso wichtig wie visuelle. Entspannungs- und Bewegungspotenziale für alle Altersgruppen“, kündigen die Mitglieder auf ihrer Facebookseite an. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Vorverkauf: www.la-grange.de oder ticket@la-grange.de

Nationalpark-Zentrum Jasmund/Sassnitz

Über die gesamte Osterferienzeit (ab sofort und bis zum 22. April; jeweils 9 bis 18 Uhr) können Gäste an der Osterrallye auf dem Außengelände des Nationalpark-Zentrums teilnehmen. Hier gilt es die Ostereier-Stationen mit Hilfe einer Rallye-Karte zu finden und Fragen zum Frühlingserwachen im Nationalpark zu beantworten. Am Ende bekommen die Teilnehmer sogar eine kleine Belohnung für ihre Antwortensuche.

Am Ostersonntag bietet sich ein Osterspaziergang zum Unesco-Welterbeforum an. Hier wartet von 12 bis 15 Uhr eine spannende Geocache-Suche auf die Kinder und die Möglichkeit für einen Eierlikör auf die großen Wanderfreunde.

Sassnitz

Die Hafenstadt Sassnitz eröffnet am Sonnabend die Saison im Stadthafen. Das Frühlingsfest beginnt um 12 Uhr mit einer Saisonausfahrt der Zweitakter an der Windpromenade. Besucher sollen durch ein musikalisches Nachmittagsprogramm, Kulinarisches und Animation am Molenfuß unterhalten werden. Höhepunkt ist der Fischbrötchen-Wettbewerb. Der Gewinner erhält um 15.30 Uhr den Wanderpokal.

Sellin

Eine Oster-Kinderaktion findet am Sonntag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in Sellin statt. An diesem Tag verwandelt sich der Kursaal in einen „Bastelsaal“, wo kleine Ostergeschenke kreiert werden können. Parallel können die kleinen Gäste gemeinsam mit dem Osterhasen auf Ostereiersuche gehen und Erinnerungsfotos mit ihm im Garten des einstigen Warmbades machen.

Putbus

Am Sonntag startet um 11.30 Uhr (bis ca. 13 Uhr) die Ostereiersuche für Kinder im bärlauchgrünen Schlosspark in Putbus. Treffpunkt ist die Evangelische Kirche. Kinder haben die Möglichkeit durch den Tourismus- und Gewerbeverein Putbus versteckte Ostereier und weitere kleine Aufmerksamkeiten im Park zu suchen. Anmeldung: Tel. 038301/6 04 67.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Göhren

Eine Ostereiersuche findet auch im Ostseebad Göhren statt. „Der Osterhase hat leckere Überraschungen versteckt. Los, Kinder, sucht mit“, teilt die Kurverwaltung mit. Diese Veranstaltung beginnt am Ostersonntag um 16 Uhr und endet um 17 Uhr.

Mönchgut

In Thiessow tritt am Sonnabend von 16 bis 18 Uhr Clown Maxxx im Festzelt auf dem Campingplatz auf. Am Abend sorgt DJ Mape für Unterhaltung. Diese Tanzveranstaltung startet um 19 Uhr und endet um 22.30 Uhr. Am Sonntag folgt das Mönchguter Osterfest (16 bis 21 Uhr) in Groß Zicker auf dem Parkplatz an der Kirche. Geboten wird neben einem Osterfeuer mit Livemusik auch Kinderanimation, Getränke und Leckeres vom Grill. Das Osterfest endet am Montag mit einer Abendwanderung auf den Zicker Bergen in den Sonnenuntergang mit Naturführer Renè Geyer. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr der Parkplatz in Gager.

Von Mathias Otto