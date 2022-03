Rügen

Die Branche rechnet mit landesweit rund 300 000 Urlaubern über die Osterfeiertage. Die Befürchtung, dass Verbraucher angesichts hoher Treibstoffpreise beim Reisebudget sparen könnten und sich für ein näher gelegenes Reiseziel entscheiden, scheint nicht einzutreten. Schon jetzt im März sind Hotels und Pensionen auf Rügen gut gebucht. Es gibt aber noch freie Plätze in einigen Hotels.

„Wir sind jetzt schon voll“, heißt es daher aus dem Hotel Bernstein in Sellin. Die Auslastung sei sogar über den Winter gut gewesen. Viele Menschen hätten noch Resturlaub gehabt, sich aber nicht ins Ausland gewagt, meint eine Mitarbeiterin. „Vor der Pandemie waren wir zu Ostern nie ausgebucht, das begann immer erst so richtig an Pfingsten, aber die Gäste sind offenbar regelrecht ausgehungert nach einer Ferienreise.“

Aktuell gut ausgelastet

Das wird auch daran liegen, dass Ostern in diesem Jahr auf einen besonders späten Termin liegt. Ostern gehört zu den beweglichen Festen, deren Kalenderdatum jedes Jahr variiert. Das Datum des Osterfestes richtet sich nach dem Mondkalender und fällt auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling, im Jahr 2022 also auf Sonntag, den 17. April 2022. „Wir sind aktuell gut ausgelastet“, heißt es daher auch beim Travel Charme Nordperd in Göhren. Für Ostern bestünden aber noch gute Aussichten. „Da liegt die Quote bislang noch bei etwa 60 Prozent.“

Das Dorint Strandhotel Binz ist hingegen auch an den Feiertagen bereits voll ausgebucht. Die Aquamaris Strandresidenz in Juliusruh ist aktuell ebenfalls gut belegt, hat aber noch freie Kapazitäten. Das Haus verfügt über 260 Zimmer und Ferienwohnungen. Die Nachfrage sei nach der zweijährigen Durststrecke „gefühlt größer als vor der Pandemie“. Lediglich ein interessierter Anrufer habe sogleich abgewunken, als er von der Verlängerung der Corona-Maßnahmen in MV gehört habe.

Corona-Maßnahmen könnten bis zum 27. April verlängert werden

Mecklenburg-Vorpommern weist derzeit mit über 2400 die höchste 7-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen aller Bundesländer auf. Ebenso bewegt sich die Hospitalisierung und Auslastung der Intensivstationen aufgrund von Covid-19 auf einem hohen Niveau. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung beschlossen, wesentliche Schutzinstrumente zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis zum 27. April beizubehalten. Der Landtag hat dem Ansinnen am Donnerstag mehrheitlich zugestimmt. Demnach müssen sich die Osterurlauber auf die derzeit geltenden Regelungen einstellen.

Das Infozentrum am Königsstuhl lädt Ostern zur Info-Veranstaltung über die neue Aussichtsplattform. Der Kreidefelsen wird bald gesperrt. Quelle: Thomas Pult

Es gilt die 3G-Regelung. Das heißt, Gäste müssen einen negativen tagesaktuellen Corona-Test einmalig bei der Ankunft beziehungsweise vor dem Einchecken vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Außerdem gilt in Innenbereichen die Maskenpflicht. Beherbergungsbetriebe haben freiwillig die Möglichkeit, das 2G-Modell einzuführen. Zutritt haben dann nur vollständig geimpfte oder genesene Personen.

Erleichterungen dabei sind in diesem Fall, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske oder aber der Mindestabstand von 1,50 Metern entfällt. Die Nachfrage wäre daher Stand heute noch verhalten, bestätigt Christine Tokaji vom Tourismusverband Rügen. „Es gibt aber noch freie Kapazitäten für jeden Geldbeutel vor allem im Ferienwohnungsbereich.“

„Als es hieß, die Regeln fallen, stieg die Nachfrage rasant, aber als durchdrang, dass MV die Regeln wegen steigender Zahlen beibehalten wird, folgte auf die Euphorie Ernüchterung und die Nachfrage flachte wieder leicht ab“, sagt Thomas Krüger vom IFA Rügen Hotel & Ferienpark. Gleichwohl wäre die Buchungslage von Ostern schon bis Oktober sehr gut. „Die Gäste sollen anreisen, die Regeln einhalten und sich schützen. So lohnt sich ein Urlaub auf Rügen zu jeder Zeit“, so Krüger.

Die Buchungslage von Ostern bis Oktober ist sehr gut, sagt Thomas Krüger vom IFA Rügen Hotel @ Ferienpark. Quelle: OZ

Ostereier und Osterfeuer

Das sehen auch die Veranstalter von Freizeitaktivitäten auf der Insel so. Über die gesamte Osterferienzeit können kleine Gäste mit ihren Familien an einer Osterrallye auf dem Außengelände des Nationalpark-Zentrums am Königsstuhl teilnehmen. Kinder können am berühmten Kreidefelsen gemeinsam mit Mimi & Krax nach Ostereiern suchen. Um 14 Uhr am Freitag wird zudem zu einer halbstündigen Führung zur künftigen Aussichtsplattform geladen. Wenn sie fertig ist, wird der Königsstuhl für Besucher gesperrt.

Das Haus des Gastes in Baabe bietet Kindern ein „Ostsee-Diplom“ im Anschluss an eine Wanderung. Bei freiem Eintritt lernen Kinder die Lebensräume Küste und Ostsee mit ihren Pflanzen und Dünen kennen (Anmeldung unter 038303/1420). Am Ostersonntag laden mehrere Orte zu Ostereiersuchen und Osterfeuern. Darunter auch Binz, Göhren und Sellin, wo zudem ab 9 Uhr ein Flohmarkt im Seepark stattfindet.

Das „Mönchguter Osterfest“ findet von 16 bis 21 Uhr auf dem Parkplatz an der Kirche von Groß Zicker mit Osterfeuer, Livemusik, und Kinderanimation statt. Göhren lädt ab 17 Uhr zum traditionellen Lagerfeuer mit DJ Frank Flade und gastronomischem Angebot. Mit dem Osterfeuer verabschieden die Ostseebäder offiziell den Winter und läuten den Frühling ein.

