Ostern im Lockdown auf Rügen: „Wie ein Horrorfilm, der nicht endet“

Leere Zufahrtsstraßen, leere Strände und leere Parkplätze: Auf der Insel Rügen dominiert eine merkwürdige Stimmung das Osterfest. Große Feiern und Zusammenkünfte sind laut Corona-Verordnungen des Landes untersagt. Dafür dürfen sich die Menschen alleine oder in kleinen Gruppen im Freien bewegen, können am Strand spazieren gehen, wandern oder mit dem Fahrrad die Insel erleben.

Doch auf Rügen ist es ruhig. Es hatte den Anschein, als würden viele Menschen gar nicht erst ihr Haus verlassen zu wollen. „Im vergangenen Jahr war alles neu: Der Lockdown, die Maskenpflicht, die geschlossenen Hotels. Ostern war deshalb nicht präsent“, sagt Peter Hinkel (53), der auf Rügen Ferienwohnungen vermietet. Aber das in diesem Jahr die Orte wie ausgestorben wirken und er kaum Einheimische sieht, verwundet ihn.

„Ich komme mir vor, wie in einem schlechten Horrorfilm, der außerdem noch Überlänge hat. So lässt sich das Coronavirus am besten beschreiben“, sagt er. Aus Gesprächen weiß er, wie sehnlichst die Touristen auf der Urlaubsinsel erwartet werden. „Möge uns das Impfen und das viele Testen helfen, das Virus schneller loszuwerden. Ich bin optimistisch und hoffe auf Urlauber ab Mai“, so der Rüganer.

Familie aus Glowe: „Der klassische Start fehlt“

Familie Kuhlmann aus Glowe hätte schon vor dem Osterfest Urlauber in Empfang genommen und ihnen Tipps gegeben, wo sie am besten ihre freie Zeit auf Rügen verbringen können. Stattdessen saßen Stephanie und Jörg Kuhlmann zusammen mit Tochter Anna auf der Seebrücke und genossen die Sonne an diesem Sonnabend. Urlaub machen, obwohl sie sonst selbst auf Hochtouren gelaufen wären. „Eine verrückte Welt“, sagt Stephanie Kuhlmann.

„Der klassische Start fehlt. Der Beginn der Urlaubssaison – der ist nicht da“, sagt der Familienvater. Dies beobachte er vor der eigenen Haustür, wo sich sonst die Angler versammeln, um auf die Ostsee zu fahren oder Familien, die eine Unterkunft suchen, um das Osterfest zu feiern. „Man merkt es von allen Seiten: Die Gastgeber warten nur darauf, dass es losgeht. Sie sind vorbereitet, doch dürfen nicht öffnen“, so seine Frau.

Stephanie (v. l.), Jörg und Anna Kuhlmann aus Glowe beim Spaziergang in Binz. "Es wird höchste Zeit, dass es mit dem Tourismus wieder losgehen kann. Die Lockdown-Müdigkeit ist überall zu spüren", sagt der Familienvater. Quelle: Mathias Otto

Bisher haben sie Ausdauer bewiesen, doch auch ihre Geduld hätte bald ein Ende. „Die Müdigkeit, die ganzen Gesetze und Verordnungen hinzunehmen, steigt. Viele haben die Nase voll von den Bevormundungen“, sagt er.

Entspannen in Binz: „Mehrere Blickwinkel auf die Pandemie“

Auch die Rüganer Angelina Kennig (23) und Maya Talg (19) haben schwer mit den Folgen des Lockdowns zu kämpfen. Schule und Studium gestalten sich schwierig, wenn ständig der Rhythmus von Anwesenheit und Homeschooling verändert wird. Die beiden jungen Frauen entspannten am Sonnabend mit gefühlt einer Handvoll Menschen in Binz in der Sonne.

Maya Talg (19) und Angelina Kennig (23) „Es tut schon sehr weh, die leeren Strände zu sehen“, sagen die beiden jungen Frauen. Quelle: Mathias Otto

„Man muss die Pandemie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Es hat schon seine Richtigkeit, dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Auf der anderen Seite sieht es schlecht für den Tourismus auf Rügen aus. Es tut langsam weh, die leeren Strände zu sehen“, sagt die 23-Jährige.

Außer-Haus-Geschäft lohnt sich nicht

Als „gespenstische Ruhe“, fasst Anna Halirsch die Situation auf Rügen zusammen. „Die Energie kommt erst durch die Touristen, die auf die Insel kommen wollen. Diese Energie fehlt komplett in diesen Tagen“, sagt die 21-Jährige.

Sie und ihr Freund Sidney Udtke (20) haben sich im Sonnenschein ein Eis gegönnt. „Der Eisverkäufer tut mir leid“, sagt er. „Er macht sein Fenster für den Verkauf extra auf und niemand kommt. Ich hoffe für ihn, dass der Umsatz für diesen Tag noch reinkommt.“

Anna Halirsch (21) und Sidney Udtke (20) haben sich ein Eis an der Göhrener Promenade gegönnt. Quelle: Mathias Otto

Ein Außer-Haus-Geschäft lohnt sich alleine für die Einheimischen nicht. Das weiß Michael Sommerhoff aus dem Ostseebad Göhren. Er ist der Geschäftsführer vom Restaurant „Ostseewind“ am Nordstrand. Zusammen mit Freundin Ewelina Szymczak steht er trotzdem jeden Tag vor dem Lokal und brutzelt Rauch- und Bratwurst. Dazu bietet er Fischbrötchen oder den Temperaturen entsprechend eine wärmende Soljanka an.

Wohltat: Kurze Gespräche am Grill in Göhren

„Davon holen wir unseren Umsatz, den wir zum Betreiben des Restaurants benötigen, nicht wieder rein. Aus diesem Grund machen wir es auch nicht“, sagt er. Dass Leute nach einem Strandspaziergang für einen Snack vor dem Restaurant haltmachen und mit ihnen kurz ins Gespräch kommen, „das haben wir am meisten vermisst“.

Michael Sommerhoff und Ewelina Szymczak vom Göhrener Restaurant „Ostseewind“ verkauften Soljanka und Rauchwurst. „Viele Einheimische freuen sich, dass sie bei uns einen Snack bekommen“, sagt er. Quelle: Mathias Otto

„Ich merke selbst, wie sich Menschen freuen, die schon seit Monaten nicht mehr ins Restaurant gehen können, froh über ein To-go-Essen sind – auch wenn es nur ein kleiner Snack ist“, so der Geschäftsführer. Nachdem das Öffnen der Außenterrassen bereits im Gespräch war, hofft er, dass es so schnell wie möglich nach Ostern soweit sein wird. „Wir sind bereit“, sagt er.

