Hinter den Begriffen Osterwasser, Eierrollen, „Osterstiepen“ und „Eierstöten“ verbergen sich alte Traditionen auf der Insel Rügen, die zum Osterfest wieder Beachtung finden. Ganz bekannt, besonders auf Mönchgut, ist der Brauch des Eierrollens. Jedes Dorf auf Mönchgut hatte früher seinen „Eierberg“.

„In Mariendorf rollen heute noch Kinder ihre Eier den Schafsberg hinunter. Eier, die die Talfahrt nicht überstehen, werden an Ort und Stelle verspeist. Gewonnen hat das Kind, dessen Ei am weitesten rollt und größtenteils unbeschadet ist“, sagt Ina Stöckmann von der Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz. Auch das „Eierstöten“ ist ein alter Brauch. Die Gegner stoßen ihre Eier gegeneinander, mit dem Ziel, das Ei des anderen zu zerstören. Das klassische Eiersuchen war auf Mönchgut lange unbekannt.

Ein alter Brauch war auch das „Osterstiepen“ auf Mönchgut. Birkenzweige wurden vorab an einem warmen Ort im Haus ins Wasser gestellt, damit sie Blätter treiben. „Am ersten Ostertag machten sich erwachsene und junge Männer auf den Weg, um die Frauen und Mädchen die Hände und Füße zu stiepen. Man machte sich sehr früh auf den Weg, um viele im Bett anzutreffen und die Langschläfer zu erschrecken“, sagt Ina Stöckmann. Am zweiten Ostertag war nun dieses Recht den Damen vorbehalten und sie konnten die erhalten Schläge doppelt zurückgeben. Es war ein lustiges Treiben und für das Stiepen erhielt man Süßigkeiten, Eier, Kuchen oder etwas Geld.

Abfolge musste zwingend eingehalten werden

Der wichtigste Brauch damals und auch heute noch ist das Holen des Osterwassers. Damit ist kein Schnaps gemeint, sondern frisches Quellwasser. Eine wichtige Abfolge musste zwingend eingehalten werden. Kurz vor Sonnenaufgang gingen die Mädchen des Dorfes schweigend zu einer der vielen Quelle auf Mönchgut (zum Beispiel: Zicker Berge am Nonnenloch) und schöpfte gegen die Strömung reichlich Quellwasser. In der Wasseroberfläche sah das junge Mädchen das verschwommene Bild ihres Zukünftigen, musste das aber dringend für sich behalten.

„Beim Schöpfen durften Redeformeln gesprochen werden. Der Rückweg verlief aber wieder schweigend. Zu Hause angekommen, wurde das Wasser aufgeteilt. Das Feld wurde bespritzt, damit es eine gute Ernte gibt. Im Stall gesprenkelt, diente es der Gesundheit des Viehs. Das Osterwasser galt als Heilmittel gegen Sommersprossen, Pickel, Kopf- Bauch- und Rückenschmerzen“, so die Museumsmitarbeiterin. Am Ostermorgen aß die ganze Familie schweigend einen Apfel, um sich vor Krankheit zu schützen.

In abgewandelter Form fand dieser Brauch in anderen Orten auf der Insel statt. Rita Hoff, die heute auf Ummanz lebt, erinnert sich, wie sie damals als Mädchen in Bergen immer am Ostersonntag stillschweigend zum Duwenbeek gegangen ist. „Wir Mädchen gingen mit einem leeren Behältnis zum Bach und holten das Wasser. Wichtig war, dass wir zeitig aufbrechen mussten, sodass wir zum Sonnenaufgang wieder Zuhause waren – so war der Brauch“, sagt sie. Danach wurde das Wasser getrunken oder sich damit gewaschen. Das Osterwasser stand hier für Schönheit und Gesundheit.

Von Mathias Otto