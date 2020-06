Vorpommern

Mit seinem Lieblingsort verbindet man fantastische Erlebnisse, Glücksgefühle und großes Wohlbefinden. Wir wollten von sechs Menschen in Vorpommern wissen, welcher ihr absoluter Lieblingsplatz in ihrer Heimat ist. Hier sind die Antworten:

Alicia liebt ihren Strandkorb am Sund

Im sommerlichen Stralsund ist ein Strandkorb an den Gestaden des Strelasunds der Lieblingsort von Alica Nähser (19). Die in Köln geborene Studentin ist seit zwei Jahren ein echter Ostsee-Fan. Denn hier in der Hansestadt gibt es einfach mehr Sonne als in ihrer Heimatstadt am Rhein. So kann sie zusammen mit ihrem Freund William gleich nach der Uni – Alica studiert Politikwissenschaften und öffentliches Recht in Greifswald – wohldosiert Sonnenbäder nehmen. Das Stralsunder Strandbad erreicht sie mit dem Rad. Es ist nur wenige Minuten von ihrer Stralsunder Wohnung entfernt.

Anzeige

Studentin Alica Nähser (19) im Strandkorb am Strelasund. Quelle: Christian Rödel

Weitere OZ+ Artikel

Dabei hat sich die junge Rheinländerin nicht nur in das Meer verguckt, sondern auch in ihren Küstenjungen, weshalb sie auch gern nach ihrem Studium an der Ostsee bleiben möchte. Schon jetzt arbeitet sie daher beruflich nebenbei in Stralsund, sie hat einen studentischen Werkvertrag am Stralsunder Makerport.

Sonst singt sie gern – und ihr Freund begleitet sie auf der Gitarre. An lauen Sommerabenden kann man die beiden Verliebten dann auch im Stralsunder Strandbad hören.

„Am Strand bekomme ich den Kopf frei“

Lieblingsort von Kathrin Egner ist der Ostseestrand. So oft es geht, verbringt die Mitarbeiterin der Dierhäger Kurverwaltung Zeit am Strand. „Ich könnte stundenlang im Sand sitzen“, erzählt sie- Das sei absolute Entspannung, sagt die 53-Jährige. „Wind, Wasser, Sonne – so bekomme ich den Kopf frei.“

Kathrin Egner (53) genießt es, im Sand an der Ostsee zu sitzen. Quelle: Timo Richter

Am Strand fühlt sich Kathrin Egner in einer ganz eigenen Welt. Spaziergänger oder andere Strandbesucher stören den Genuss der Dierhägerin nicht. Sie ist in diesen Momenten ganz bei sich. So braucht sie auch nicht viele Kilometer zu fahren, um alleine zu sein – was an den Stränden der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst während der Saison sowieso kaum möglich ist. „Manchmal schaffe ich es zum Sonnenuntergang an den Strand“, sagt sie. Dann tankt sie Kraft für den nächsten Arbeitstag. „Die Ostsee gibt mir neue Energie.“

Ähnliches erlebt Kathrin Egner auf dem Rücken von Pferden, erzählt die Reiterin. Dort tauche sie ebenfalls in eine ganz eigene Welt ein. Das sei dem Erleben am Strand ähnlich.

Fast immer ein Abstecher auf den Greifswalder Markt

Mein Lieblingsort in Greifswald ist der Marktplatz“, sagt Günter Pust. Der 76-Jährige Greifswalder sitze gern auf den Terrassen der Gaststätten am Markt und freue sich, wie sich die „Gute Stube“ der Stadt verändert habe.

Günter Pust sitzt auf seinem Lieblingsplatz, dem Greifswalder Marktplatz. Quelle: Stefanie Ploch

„Früher war es ein furchtbarer Anblick, wenn man durch die Stadt ging“, erinnert er sich. Doch mit der Modernisierung der Häuser um den Markt und dem Anstrich des Rathauses sei wieder Leben in die Stadt gekommen. Das sei auch nötig gewesen, schätzt Pust ein. „Und heute ist der Marktplatz ein Ort des Zusammentreffens, man trifft dort viele Bekannte. Und es ist viel los dort: Feiern, Märkte, Demonstrationen...“, zählt der gebürtige Anklamer auf, der in Greifswald einen Bodenlegerbetrieb aufgebaut hat und sich beim Rotarier Club „ Caspar David Friedrich“ engagiert. „Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, mache ich fast immer einen Abstecher auf den Markt.“

Zinnowitz : Hier lässt sich’s prima übers Wasser gehen

Der allerschönste Ort auf Usedom ist für Bianca Becker die Seebrücke in Zinnowitz. „Hier kann ich meinen großen Traum verwirklichen und tatsächlich übers Wasser gehen“, sagt die 29-Jährige. Hoch über den Wellen zu stehen, ihrem Rauschen zuzuhören und doch trockenen Fußes wieder an Land zu kommen, finde sie imposant.

Der Lieblingsort von Bianca Becker ist die Zinnowitzer Seebrücke. Quelle: Cornelia Meerkatz

Becker, die in der Zinnowitzer Kurverwaltung arbeitet und dort für Kultur zuständig ist, genießt zudem das pulsierende Leben auf der Seebrücke. „Die einen wollen Sonne tanken, die anderen möchten mit der Tauchgondel unter Wasser gehen und wieder andere lassen sich hier den Wind um die Nase wehen. Ich habe auch Spaß daran, von der Brücke aus die Urlauber des Seebades zu beobachten und aus ein paar Gesprächsfetzen herauszufinden, aus welcher Ecke Deutschlands die Gäste wohl kommen“, erklärt sie.

In ein paar Wochen, wenn ihr Baby geboren ist, will Bianca Becker auch ihren Sprössling im Kinderwagen mit zur Seebrücke nehmen. „Das wird ein echtes Küstenkind. Und da gehört vom ersten Tag an viel frische Luft dazu“, meint sie.

Ein Park voller Schönheit in Putbus auf Rügen

„Seit vier Jahren bin ich in der Stadt Putbus zu Hause und die ,Weiße Stadt‘ ist zu meinem Lieblingsort auf der Insel geworden“, sagt Heinrich Olbert.

Heinrich Olbert auf der Parkseite der Putbusser Orangerie – neben ihm die Nachbildung der Figur des Sterbenden Galliers, einer antiken Marmor-Statue, die sich heute in den Kapitolinischen Museen in Rom befindet. Quelle: Christa Driest

Was der 71-Jährige am meisten mag, ist die klassizistische Schönheit der Gebäude – so wie Rügens einziges Theater, das hier ansässig ist – und vor allem den wundervollen Schlosspark hinter der Orangerie. „Die alten exotischen Bäume im Park, die Weitläufigkeit mit den einladenden Rastmöglichkeiten sind einzigartig. Besonders gern mag ich es, wenn im Frühjahr der Park voller Bärlauch ist und die ganze Stadt von dem Duft erfüllt ist“, sagt Olbert, der vor 16 Jahren nach Rügen kam.

Stadtgründer Fürst Malte zu Putbus, der seinen Heimatort als Planstadt im klassizistischen Stil ausbauen ließ und dessen in den 1960er-Jahren abgerissenes Schloss sich inmitten des Parks befand, hatte diese Heil- und Gewürzpflanze von einer seiner zahlreichen Italienreisen mitgebracht. Die Pflanze wurde im Kräutergarten angesiedelt und verbreitete sich von dort im Park.

Pause am Grimmener Schwanenteich

Der Grimmener Schwanenteich ist einer der Lieblingsorte von Christiane Latendorf. Die viel beschäftigte Seniorin aus Bremerhagen in der Gemeinde Sundhagen (Jahrgang 1946) liebt aber mindestens genauso sehr den Platz auf der Terrasse auf dem eigenen Grundstück. „Dort kann ich Tiere beobachten und die Vögel zwitschern so schön“, sagt sie.

Christiane Latendorf genießt die Ruhe am Grimmener Schwanenteich. Quelle: Almut Jaekel

„Wenn man Muße hat, ist es jedoch am Grimmener Schwanenteich genauso schön“, rät sie. Die Umgebung sei sehr gepflegt, das gesamte Areal mit dem Tierpark in der Nähe habe sich über die Jahre toll entwickelt und lade zum Verweilen ein, sagt die Fraktionsvorsitzende der „Linken“ im Kreistag Vorpommern-Rügen, die außerdem Mitglied in der Gemeindevertretung Sundhagen ist. Besonders an Tagen, an denen sie in ihrem „Unruhestand“ viel unterwegs ist, nutze sie solche schönen Fleckchen Erde gern. Deshalb trafen wir sie am Montag vor der Kreistagssitzung Vorpommerns-Rügens am Grimmener Schwanenteich bei einer kleinen Pause.

Lesen Sie auch

Von Christian Rödel, Timo Richter, Stefanie Ploch, Cornelia Meerkatz, Almut Jaekel, Christa Driest