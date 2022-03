Sassnitz

Im Morgendunst war die Silhouette des Schiffs weit draußen auf der Ostsee vor Sassnitz nur verschwommen zu erkennen. Und doch starrten viele wie gebannt auf diesen grauen Fleck auf dem Meer. Kein Zweifel: Es war ein U-Boot, das da in der Prorer Wiek auf Reede lag. Die einen griffen zum Fernglas, um mehr erkennen zu können, andere zückten Handys oder Kameras, um dieses seltene Motiv einzufangen. Kurz darauf tauchten die ersten Bilder im Internet auf – und mit ihnen die Spekulationen über den Grund dieses Besuchs.

War es ein russischer Spionage-Törn? Hängt der Aufenthalt des Bootes mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammen? Warum hat es hier gestoppt? Ist die Fahrt Bestandteil eines Manövers? Stundenlang wurde über den Hintergrund des Auftauchens gerätselt. Noch am Vormittag war das U-Boot weiter in Richtung Norden gefahren. Glaubt man den im Internet frei zugänglichen Daten des Automatischen Identifizierungs-Systems (AIS),hat es sich über mehrere Stunden nördlich von Kap Arkona aufgehalten. Dort soll es vermutlich auch schon vor seinem Abstecher in die Prorer Wiek gekreuzt sein. Immer in seiner Nähe: das U-Boot-Begleitschiff „Herkules“. Das hatten Augenzeugen vor der Sassnitzer Küste gesehen und laut Schiffspositionsanzeige scheinen beide den gleichen Kurs zu haben.

Schweigsame Behörden

Welchen, dazu wollten beziehungsweise konnten sich gestern die entsprechenden Stellen nicht öffentlich äußern. Das U-Boot und sein Begleiter sind in Kiel gestartet und auch wieder auf dem Weg dorthin. Viel mehr weiß man im Sassnitzer Hafenamt auch nicht. Dort müssen sich die Schiffe erst anmelden, wenn sie in den Hafen einfahren. Über die, die vor der Küste auf Reede liegen, wacht das Wasser- und Schifffahrtsamt. Doch dort war „der geschilderte Sachverhalt derzeit nicht nachvollziehbar und daher unsererseits leider keine Auskunft möglich“, hieß es am Mittwoch auf eine entsprechende Anfrage der OZ. Noch nicht einmal, ob es sich um ein deutsches oder ausländisches U-Boot handele, wollte die Behörde verraten.

Werft schweigt zum Auftraggeber

Ebenso geheimnisvoll tat man bei der Deutschen Marine. Man gehe aber nicht davon aus, dass es ein ausländisches U-Boot sei. Würde das in der derzeitigen weltpolitischen Lage vor der deutschen Küste auftauchen, hätte es für deutlich mehr Wirbel gesorgt. Dass es ein amerikanisches oder russisches sei, könne man aber nahezu ausschließen. Deren U-Boote seien in der Regel deutlich größer als die sechs Exemplare, die zur Flotte der deutschen Marine zählen.

Das U-Boot TKMS02 beim Auslaufen am Montag in Kiel. Am Mittwoch wurde es vor der Küste Rügens bei Sassnitz gesichtet. Quelle: Frank Behling

Das vor Sassnitz gesichtete gehört weder zur deutschen Flotte noch zu irgendeiner anderen Armee. „TKMS02“, wie die Bezeichnung des Schiffes lautet, ist derzeit noch im Besitz von ThyssenKrupp Marine Systems. Das Unternehmen mit Sitz in Kiel ist auf den Bau von U-Booten spezialisiert. Bei dem Schiff, das am Mittwoch vor der Rügener Küste unterwegs war, handelt es sich um ein Exemplar, das gegenwärtig in der Ostsee auf Erprobungsfahrt ist. Was die Identität des Auftraggebers angehe, habe man dem Kunden Diskretion zugesichert, sagt der Unternehmenssprecher Eugen Witte. Der werde es nach der Übergabe militärisch nutzen. Die ist aber noch nicht erfolgt, das Schiff noch Eigentum der Werft und deshalb gegenwärtig lediglich auf „ziviler“ Fahrt.

Ob es Sassnitz auch direkt anlaufen wird, ist ungewiss. Im Jahre 2013 war schon einmal ein U-Boot vor Rügen gesichtet worden. Auch das war seinerzeit auf Erprobungsfahrt und steuerte wenigstens zweimal den Fährhafen an. Auch das Schiff war damals in Kiel entstanden, und zwar bei der Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH. Aus dieser Werft und der Blohm+Voss GmbH entstand 2005 die TKMS AG (ThyssenKrupp Marine Systems). Auftraggeber war damals die israelische Marine.

Das U-Boot „Tanin“ der Marine Israels fuhr im August 2013 in den Fährhafen Sassnitz ein. Quelle: Ralf Eppinger

Das jetzt vor Sassnitz aufgetauchte U-Boot ist eines von vier Schiffen aus einer Reihe, die die Kieler mutmaßlich für einen asiatischen Kunden bauen. Am Montag ist es in Kiel gestartet. Für „TKMS02“ ist es der erste „Wasserkontakt“. Zur Erprobungsfahrt sind zivile Mitarbeiter des Herstellers an Bord und testen das Schiff auf Herz und Nieren. Dazu fahren sie ganz gern in die Gewässer zwischen Rügen und Bornholm. Hier ist die Ostsee etwas tiefer als im westlichen Teil und das Seegebiet ist von Kiel aus in wenigen Stunden zu erreichen. Vermutlich dürfte das U-Boot in den kommenden Tagen auch vor Bornholm auftauchen, bevor es am Freitag planmäßig wieder zurück nach Kiel geht.

Von Maik Trettin und Frank Behling