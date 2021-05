Keine Zettelwirtschaft mehr. Die Urlaubsorte an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern setzen im zweiten Corona-Jahr verstärkt auf digitale Lösungen. In Binz regelt sogar eine Ampel den Verkehr am Strand. Doch für die größte Herausforderung kann es nur eine analoge Lösung geben.