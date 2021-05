Stralsund/Binz

Urlaub in Vorpommern-Rügen ist wieder möglich. Viele Gastgeber in Stralsund und auf den Inseln Hiddensee und Rügen haben Zimmer und Betten hübsch gemacht – und freuen sich ab Freitag, dem 28. Mai, auf die ersten Gäste. „Urlaub für alle“ wird es im Landkreis jedoch auch erst ab dem 4. Juni geben. Dafür hat sich Landrat Stefan Kerth (SPD) bereits am Mittwoch ausgesprochen. „Es wird ein sanfter Einstieg in den Tourismus“, sagt Kerth. Die Landesregierung hätte auf seinen vorgetragenen Sonderweg für Vorpommern-Rügen reagiert – daraus aber eine Öffnungsperspektive für das ganze Bundesland erarbeitet.

Demnach können die Beherbergungsbetriebe sogar früher öffnen. „Vorerst aber nur für Landeskinder“, so Kerth. Eine Woche später erfolgt dann die komplette touristische Öffnung. Der „Urlaub für alle“ startet damit am 4. Juni und nicht am 1. Juni, wie Kerth es ursprünglich gefordert hatte. Dennoch: „Mit dem Kompromiss kann ich gut leben“, sagt Kerth. „Wichtig war mir, dass die Landesregierung schnell Klarheit schafft. Das ist passiert. Denn hier geht es um zahlreiche Existenzen. Nicht nur von Hoteliers, sondern auch von deren Angestellten“, so der Landrat.

Vorpommern-Rügen ist bundesweit Spitzenreiter

Aktuell steht Vorpommern-Rügen so gut da wie kaum ein anderer Landkreis in Deutschland. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von nur 4,5 ist man am Donnerstag fast der bundesweite Spitzenreiter. Nur Tirschenreuth ist besser. Der bayerische Landkreis lag zuletzt bei 4,2. Unter 5 lag Vorpommern-Rügen zuletzt am 11. Oktober 2020. Die Gunst der Stunde will Kerth für weitere Lockerungen nutzen. „Es geht bei uns voran, was das Öffnen betrifft“, sagt Kerth. „Dank der niedrigen Inzidenz können wir eventuell weitere Sachen vorziehen.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Fokus steht hier unter anderem der Sport, aber auch kulturelle Events. Die stabile Inzidenz unter 35 für sieben Tage könnte dies möglich machen. „Ich werde schauen, was rechtlich für uns möglich ist“, sagt Kerth. Auch andere Schutzmaßnahmen könnten auf den Prüfstand kommen. „Ausloten müssen wir, wo eine Testpflicht noch Sinn macht. Denn die Kosten dafür sind hoch und belasten viele Unternehmen“, so Kerth.

Während Stralsund und Hiddensee mit zahlreichen Testangeboten gut aufgestellt sind, könnte eine Lockerung für bestimmte Testpflichten für Entspannung auf der Insel Rügen sorgen. Denn wird der Tourismus dort erst hochgefahren, drohen Engpässe – trotz der rund 75 Testzentren im ganzen Landkreis. Denn bei Anreise und auch während des Aufenthalts müssen Urlauber – wenn sie nicht geimpft oder genesen sind – regelmäßig zum Corona-Test.

Zum Start viel los in der Stralsunder Tourismuszentrale

„Bei uns hat das Buchungsgeschäft wieder spürbar angezogen“, sagt André Kretschmar, Chef der Stralsunder Tourismuszentrale. „Einige Buchungen waren schon da, andere buchen wir wieder ein.“ Die Tourismuszentrale bietet dabei ein breites Angebot. Hauptsächlich verantwortet sie den Bereich der Hansestadt, doch über das Buchungssystem ist generell „Urlaub an der Ostsee“ buchbar. „Ganz Deutschland will ans Meer“, sagt Kretschmar.

„Zu uns kommen viele Urlauber aus den alten Bundesländern wie Thüringen und Sachsen. Aber auch viele Menschen aus NRW besuchen uns.“ Für Stralsund ist sonst auch der internationale Tourismus wichtig. Während der in MV sonst nur bei 3 bis 4 Prozent liegt, liegt er in der Hansestadt zwischen 12 bis 15 Prozent. „Dänen und Schweden sind hier unsere größte Zielgruppe.“ Auch die Skandinavier dürften ab dem 4. Juni wieder kommen. Doch vorerst geht es für Kretschmar und sein Team mit dem „Urlaub für Einheimische“ los. „Für uns ist das eine Startwoche. So können wir alles wieder geordnet hochfahren“, sagt er.

Stralsund Hotelier kauft vor Neustart zweites Haus

Ganz ähnlich sieht es Sebastian Tacke (51), Inhaber vom Motel Stralsund. Seit Anfang des Lockdowns 2020 sind seine neun Mitarbeiter in Kurzarbeit. Doch damit ist nun Schluss. Ab dem 1. Juni endet für alle die Kurzarbeit, gleichzeitig können sie sich über eine Wiedereinstiegsprämie freuen. Tacke ist dabei gleich ein Coup gelungen. Fast zeitgleich zur Bekanntgabe der Tourismus-Öffnung hat er die „Pension im Grünen“ in der Rostocker Chaussee erworben, die sein Team ebenfalls bewirtschaften wird. Zu den 37 Zimmern im Motel Stralsund kommen also gleich 30 weitere dazu. „Wir freuen uns auf die Gäste. Für uns alle wird der Start aber nicht so leicht.“

„Während der Kurzarbeit musste oft nur ein Tag gearbeitet werden und jetzt müssen alle wieder richtig ran. Ich erwarte schon, dass da auch wieder gemault wird.“ Für das Wohl der Gäste hat der Hotelier im Lockdown 60 000 Euro in das Motel investiert. Am Mittwoch hätten sie nun gleich einen kleinen Buchungsboom erlebt.

„Bei uns wird oft aber auch sehr spät gebucht. Erst hast du für einen Montag erst 30 Prozent und eine Woche später dann doch eine 100-prozentige Auslastung“, so der 51-Jährige, der seine beiden Häuser mit großen Zimmern stark auf Familien-Urlaub im Herzen von Vorpommern ausrichtet. Und wie sieht es am kommenden Wochenende aus? „Die Einheimischen werden nicht unsere Bude stürmen. Dafür wird das Wetter wohl zu schlecht.“ Dennoch sei Klarheit wichtig, denn der wichtigste Buchungstag sei für sein Unternehmen der Sonntag.

Entscheidung kam zu kurzfristig

Auf der Insel Rügen geht es in vielen Häusern nicht mit einer Startwoche los, wie etwa auf dem Festland. Nachdem sich die Hotels auf der Insel auf eine große Wiedereröffnung zum 14. Juni eingestellt haben, werfen nur einige die Planungen wieder über Bord, um die Möglichkeit einer schnelleren Öffnung wahrzunehmen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht so Birthe Löhr von den Strandhotels „Arkona“ und „Rugard“. „Entscheidungen wie diese hätten wir nicht fünf, sondern zehn Tage vor der Öffnung benötigt. Das hätte uns das Leben erleichtert, nun ist es Stress pur“, sagt sie. Deshalb lässt die Direktorin die Türen erst am 4. Juni öffnen. Nach fast siebenmonatiger Auszeit könne man die Lieferkette nicht innerhalb weniger Tage in Gang bringen. „Und dann sagen: Wir machen mal schnell wieder auf.“

„Ich möchte Gästen 100 Prozent geben“

Knut Schäfer, Chef des Tourismusverbandes Rügen, zeigte ebenfalls seine Enttäuschung in Richtung Landesregierung. „Es macht mich immer noch sprachlos. Es geht darum, dass wir im Land in keiner Weise Verständnis für die Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors gezeigt haben“, sagt er und leide mit jedem Hotelier und Gastronomen, der in den vergangenen Wochen aufgrund der Regelungen nach dem letzten MV-Gipfel Gästen absagen und Stornierungen entgegennehmen musste. „Ich wünsche allen viel Kraft, dass wir diesen Schnellstart vernünftig hinlegen und wieder zu dem kommen, was wir können: Gäste empfangen und gute Gastgeber sein.“

Das will auch Christina Klahr, Inhaberin vom Göhrener Hotel Sonnenklahr. Sie bleibt aber bei dieser Variante, erst am 14. Juni zu öffnen. Früher zu öffnen würde nur zu Verwirrungen bei den Buchungen führen, außerdem würde es wie bei den Binzer Strandhotels Schwierigkeiten mit der Lieferkette geben. „Dieses Hotel hat sich auf den 14. Juni eingestellt. Wir haben viel Frischware bestellt. Das können wir jetzt nicht kurzfristig ändern“, sagt sie. Und nur Übernachtungen ohne Frühstück möchte sie nicht anbieten.

„Ich möchte meinen Gästen 100 Prozent geben. Sie zahlen den vollen Preis, dann will ich ihnen auch 100 Prozent Dienstleistung geben. Doch das kann ich so kurzfristig nicht, allein vom Frühstück her“, so Christina Klahr.

Von Kay Steinke und Mathias Otto